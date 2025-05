A- A+

TEMPESTADE Enchentes deixam ao menos 115 mortos na Nigéria

Pelo menos 115 pessoas morreram em enchentes repentinas causadas por chuvas torrenciais no centro da Nigéria, informou um líder de equipe de resgate nesta sexta-feira (30).

"Resgatamos até agora 115 corpos, e outros devem ser resgatados, porque a torrente veio de longe e arrastou as pessoas para o rio Níger", informou à AFP o porta-voz da agência no estado do Níger

As chuvas torrenciais atingiram a localidade de Mokwa na noite de quarta-feira, destruíram casas inteiras e causaram mortes e desaparecimentos.

Na Nigéria, as enchentes causam estragos todos os anos, com centenas de mortes, em grande parte devido às infraestruturas precárias.

A estação chuvosa na Nigéria normalmente dura seis meses e está apenas começando. Cientistas alertam que a mudança climática causa eventos climáticos extremos.

