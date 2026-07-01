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Crise

Enchentes deixam quase 60 mortos na Costa do Marfim desde maio

As chuvas torrenciais seguidas de inundações devastadoras são recorrentes em Abidjan, a capital econômica da Costa do Marfim

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Bandeira da Costa do MarfimBandeira da Costa do Marfim - Foto: Freepik

Pelo menos 59 pessoas morreram nas enchentes na Costa do Marfim desde o início da estação chuvosa, em meados de maio, que este ano tem sido "particularmente intensa", anunciou nesta quarta-feira (1º) o porta-voz do governo, Amadou Coulibaly.

As chuvas torrenciais seguidas de inundações devastadoras são recorrentes em Abidjan, a capital econômica da Costa do Marfim, lar de mais de 6 milhões dos 30 milhões de habitantes do país.

Moradias precárias em áreas pobres e propensas a inundações são comuns nesta metrópole em constante expansão.

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Durante uma reunião de gabinete, o porta-voz lamentou o "número particularmente elevado de mortes, 59 este ano", quando a estação chuvosa mal começou.

Segunda-feira foi um dia particularmente chuvoso, especialmente em Abidjan.

O governo vem realizando operações de despejo e demolição, conhecidas como "despejos forçados", em áreas propensas a inundações há anos, com o objetivo de restaurar a "ordem urbana".

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