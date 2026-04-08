Enchentes na República Dominicana causam apagões e redução da jornada de trabalho
"Sistema elétrico foi afetado por várias variações resultantes das chuvas torrenciais que ocorreram em diferentes regiões do país"
A República Dominicana registrou, nesta quarta-feira (8), enchentes que provocaram cortes de energia, suspensão de aulas e redução da jornada de trabalho.
As autoridades emitiram alertas de prevenção em 15 das 31 províncias do país devido às fortes chuvas acompanhadas por descargas elétricas que se prolongam desde a noite de terça-feira (7).
Vários veículos ficaram cobertos pela água, outros foram arrastados pelas correntes.
“Estamos instituindo jornada de trabalho reduzida, flexibilizando a presença de pessoas com dificuldades de deslocamento. Deve-se priorizar o trabalho remoto e manter presencialmente os serviços essenciais”, informou o ministro da Administração Pública, Sigmund Freund.
A Edesur, uma das principais companhias elétricas da ilha caribenha conhecida por suas praias paradisíacas, relatou falhas que deixaram vários setores da capital, Santo Domingo, sem fornecimento de energia.
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“O sistema elétrico foi afetado por várias variações resultantes das chuvas torrenciais que ocorreram em diferentes regiões do país”, informou a empresa em um comunicado.
O metrô também interrompeu as operações em meio às inundações.
Até o momento não há relatos oficiais de vítimas.
Com mais de 11 milhões de habitantes, a República Dominicana é um dos destinos mais populares do Caribe.