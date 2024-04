Enchentes no Afeganistão deixam 70 mortos em cinco dias

Cerca de 70 pessoas morreram desde sábado devido às enchentes no Afeganistão, anunciou um funcionário do Departamento de Gestão de Desastres Naturais nesta quarta-feira (17).

"Continuou chovendo no Afeganistão depois do Eid al Fitr [feriado que marca o fim do jejum muçulmano do Ramadã] e cerca de 70 pessoas morreram" nos últimos cinco dias, anunciou o responsável, Janan Sayeq, em um vídeo.