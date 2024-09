Enchentes no Chade deixaram 341 mortos e quase 1,5 milhão de afetados desde julho

A- A+

As chuvas torrenciais que atingiram o Chade desde julho causaram 341 mortes e afetaram 1,5 milhão de pessoas, de acordo com um balanço publicado pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha).

"As 23 províncias do país estão atualmente afetadas pelas inundações, cada vez mais frequentes nos últimos anos", diz o balanço.

A Ocha especificou que as inundações destruíram "164.000 casas, devastaram 259.000 hectares de cultivos e arrastaram 66.700 cabeças de gado".

A ONU havia alertado na semana passada sobre o impacto "das chuvas torrenciais e inundações graves" na região da África onde está localizado o Chade e pediu "ação imediata e financiamento suficiente para enfrentar a crise climática".

Mais de 700.000 pessoas foram afetadas pelas graves inundações no Sudão do Sul, segundo um balanço publicado em 5 de setembro pela OCHA.

O verão no hemisfério norte de 2024 foi o mais quente já registrado no planeta, caracterizado por recordes de temperatura, ondas de calor, seca e inundações, de acordo com o observatório europeu Copernicus.

