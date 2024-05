A- A+

Rio Grande do Sul Enchentes no RS podem chegar, nos próximos dias, a locais nunca atingidos Pelotas é a quarta cidade mais populosa do estado

O MetSul Meteorologia divulgou, nesta quarta-feira (8), um alerta para a chegada de enchentes para novas áreas, nunca antes atingidas, no Rio Grande do Sul. A enchente está descendo para o sul do estado a uma velocidade de 300 quilômetros e deve alcançar Pelotas, cidade da região sul do estado, nos próximos dias.

Pelotas é a quarta cidade mais populosa do estado e, caso a previsão esteja correta, será atingida com inundação severa a extrema em locais como o Centro.

Prefeitura de Pelotas divulga mapa com áreas de prováveis inundações

O nível da Lagoa em Pelotas estava estável em 2,10 metros durante esta quarta-feira, mas subirá. A prefeitura de Pelotas divulgou mapa de áreas de risco de inundação que cobre uma extensa área da cidade. Há probabilidade de inundações que afetem trechos de rodovias da região, causando bloqueios ou totais, ou parciais.

Não há referências históricas de onde a água pode chegar porque nunca houve evento desta magnitude, além de existir a complicação por causa do vento, que muda de direção e intensidade a cada dia.



Na tarde desta quarta, a Defesa Civil de Pelotas solicitou a remoção de famílias que moram em um trecho do bairro Valverde. A localidade encontra-se em uma zona de risco. Por conta da rejeição de algumas famílias, a promotoria entrou com uma ação para a retirada compulsória das famílias.

"Os moradores dos bairros Laranjal, incluindo os balneários Valverde e Santo Antônio, Pontal da Barra, Marina Ilha Verde, entorno da rua Comendador Rafael Mazza, Vila da Palha, Charqueadas, Umuharama, Lagos de São Gonçalo, Parque Una, Fátima, Balsa, Navegantes, Quadrado, Doquinhas, final da rua General Osório e início do Simões Lopes, próximo à saída para Rio Grande, devem deixar suas casas. Vila Farroupilha e Colina do Sol não estão elencadas como áreas de risco, mas devem ficar em alerta.", informou a prefeitura da cidade

