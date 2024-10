A- A+

inundações Enchentes no Sudão do Sul afetam cerca de 893 mil pessoas, diz ONU Mais de 40% das pessoas afetadas vivem em estados do norte

Cerca de 893 mil pessoas foram afetadas e mais de 241 mil deslocadas no Sudão do Sul pelas enchentes, anunciou o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários (Ocha) nesta quinta-feira (10).

"As enchentes continuam afetando e deslocando a população em todo o país", indicou. "As fortes chuvas e as inundações danificaram as 15 estradas principais, limitando o acesso físico" aos habitantes desse país, um dos mais pobres do mundo.

Segundo o Ocha, cerca de 893 mil pessoas foram afetadas pelas cheias em 42 condados e na região administrativa de Abyei, uma área reivindicada pelo Sudão e pelo Sudão do Sul.

Mais de 40% das pessoas afetadas vivem em estados do norte, segundo a mesma fonte.

As mais de 241 mil pessoas deslocadas "para encontrar refúgio em locais mais elevados" vêm de 16 condados e da região de Abyei, segundo o Ocha.

