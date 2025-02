A- A+

Afeganistão Enchentes no sudoeste do Afeganistão deixam ao menos 29 mortos País é um dos mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática

Vinte e nove pessoas morreram em enchentes e tempestades de granizo em duas províncias do sudoeste do Afeganistão, disseram as autoridades locais nesta terça-feira (25).

Na região de Farah, na fronteira com o Irã, "21 pessoas morreram e seis ficaram feridas em tempestades de granizo", disse Mohamed Israel Sayar, chefe do departamento provincial de gerenciamento de desastres, em um comunicado.

Segundo ele, as vítimas, entre elas mulheres e crianças, pertencem a duas famílias que tinham saído para fazer um piquenique.

Na província de Kandahar, o departamento de gerenciamento de desastres registrou a morte de oito mulheres e crianças em diferentes partes da região devido às enchentes.

Um telhado desabou sobre uma família, matando uma mulher, dois meninos e uma menina, enquanto em outro lugar uma criança se afogou, disse a fonte em um comunicado.

Três mulheres, com idades entre 15 e 19 anos, que lavavam roupas, também morreram.

O Afeganistão, um dos países mais pobres do mundo e também um dos mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática, sofre regularmente com tempestades mortais e inundações repentinas.

