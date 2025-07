A- A+

Vaticano Enchentes no Texas: Papa Leão XIV envia condolências por meninas desaparecidas Os serviços de resgate continuam neste domingo as operações para tentar encontrar 27 meninas e adolescentes desaparecidas durante as inundações, que causaram ao menos 50 mortos

O papa norte-americano Leão XIV estendeu neste domingo suas condolências às famílias das vítimas das inundações no Texas, que deixaram ao menos 50 mortos e dezenas de desaparecidos.

"Quero expressar minhas sinceras condolências a todas as famílias que perderam entes queridos, em particular às suas filhas, que estavam em um acampamento de verão durante o desastre causado pela inundação do rio Guadalupe, no Texas. Rezamos por elas", declarou em inglês o pontífice, após a oração dominical do Ângelus.

Os serviços de resgate continuam neste domingo suas operações no Texas para tentar encontrar 27 meninas e adolescentes desaparecidas durante as inundações, que causaram ao menos 50 mortos, segundo as autoridades.

No acampamento, a água havia recuado quase totalmente no sábado, revelando um cenário devastado com dezenas de carros abandonados, alguns presos em árvores, e vegetação arrancada, observaram jornalistas da AFP.

O caos reinava dentro das cabanas que abrigavam as meninas; o chão estava coberto de lama e as janelas quebradas.

Michael, de 40 anos, contou que dirigiu desde Austin, a capital do estado, cerca de 150 km a leste, assim que recebeu a notícia por e-mail, para buscar sua filha de 8 anos, cujos pertences ele conseguiu recuperar.

"Estivemos em Kerrville o dia todo de ontem (sexta-feira) nas unidades de gestão de crises, e esta manhã, quando soubemos que poderia haver gente aqui, meu irmão e eu viemos de caminhão o mais rápido possível para ver se encontrávamos algo", explicou.

Várias equipes de resgate estão vasculhando a área em busca das meninas desaparecidas.

As inundações foram provocadas por chuvas torrenciais no centro do estado na sexta-feira. O rio Guadalupe subiu oito metros em apenas 45 minutos.

