Encontrada em carro em São Paulo criança de 2 anos que estava desaparecida há oito dias em SC

A- A+

Desaparecido havia oito dias, o menino Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos, foi achado nessa segunda-feira (8). A criança, que havia sido vista pela última vez em Santa Catarina no último dia 30, foi encontrada dentro de um carro na cidade de São Paulo (SP).



As informações são da Polícia Militar de Santa Catarina, que informou que o menino se encontra com o Conselho Tutelar paulista.



O menino estava no carro com um casal, que foi detido e deve ser ouvido pela polícia na manhã desta terça-feira (9). O homem e a mulher não tiveram nomes e idades divulgados.







O veículo, considerado "suspeito" pela polícia, começou a ser rastreado nessa segunda-feira, informou o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, ao G1 SC.

A mulher que estava no veículo teria informado que a mãe de Nicolas o teria doado e que ela e o marido estariam indo ao fórum regularizar a situação. A mulher teria também mostrado à polícia um documento como sendo a Certidão de Nascimento da criança.

A mãe do menino se encontra internada em uma unidade de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 30, data do desaparecimento de Nicolas. Não há informações sobre o motivo da internação.



A criança estava com a mãe da última vez que havia sido vista em Santa Catarina, e seu desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência policial pela avó e tios maternos do menino na última quinta-feira (4).







Veja também

CONFLITO ISRAEL-PALESTINA Ataques de Israel em Gaza matam 13, incluindo três líderes da Jihad Islâmica