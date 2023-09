Encontrado corpo de adolescente que desapareceu após se afogar na praia de Gaibu

A- A+

As equipes de resgate encontraram, no início da manhã desta terça-feira (12), o corpo do adolescente José Gabriel, de 15 anos, que havia desaparecido no final da tarde de domingo (10). Ele se afogou na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco.

O corpo foi achado por volta das 5h, na beira-mar de Enseada dos Corais, também no Cabo. O reconhecimento da identidade do adolescente foi feito a partir de suas roupas.

O Corpo de Bombeiros e o grupamento de guarda-vidas do Cabo de Santo Agostinho participaram das buscas. Um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) foi usado no trabalho.

José Gabriel havia sido visto pela última vez no domingo na companhia de sua mãe. As buscas foram feitas no mesmo dia e durante a segunda-feira (11), mas as equipes não haviam conseguido localizar o adolescente.

