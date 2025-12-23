Ter, 23 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
rio de janeiro

Encontrado corpo de idoso desaparecido em enxurrada em Petrópolis

Fato ocorreu no último dia 17

Reportar Erro
As fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro provocaram destruição e inúmeros transtornos aos moradores de Petrópolis, na região serrana.As fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro provocaram destruição e inúmeros transtornos aos moradores de Petrópolis, na região serrana. - Foto: Reprodução/X @igoorrmaneiro

Foi encontrado o corpo de Mauro Oliveira França, de 68 anos, desaparecido na enxurrada que levou seu carro no temporal em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, registrado na quarta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) localizou, na tarde desta segunda-feira (22), o corpo no Rio Piabanha, na região de Itaipava, distrito de Petrópolis.

A corporação informa que estava empenhada nas buscas pelo homem que estava em um carro arrastado pela forte correnteza. O veículo chegou a ser localizado, sem ocupantes, pelos militares. Quatro unidades operacionais, mergulhadores, embarcações e drones com câmeras térmicas foram empenhados na operação, que percorreu os 36 quilômetros do curso do rio, entre a Ponte de Nogueira e a Barragem Alberto Torres.

Leia também

• Inmet emite alerta de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco

• Temporal: Petrópolis suspende aulas nas escolas do município; Angra está em alerta

• Lojas da Grande São Paulo deixam de faturar R$ 51,7 mi com apagão após vendaval, diz ACSP

A Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Transportes (CPTrans), onde Mauro era servidor, lamentaram sua morte.

“Servidor concursado desde 1995, Mauro dedicou cerca de 30 anos à CPTrans, atuando em diferentes setores com compromisso, ética e sensibilidade, sendo especialmente reconhecido pelo atendimento ao público”, diz a nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter