A- A+

Agreste Encontrado corpo de mulher que estava em carro arrastado pela correnteza em Santa Cruz do Capibaribe Corpo de Sara Ferreira de Melo, de 29 anos, foi localizado no Sítio Serrote, às margens de um rio

Foi encontrado na tarde dessa terça-feira o corpo da mulher desaparecida após o carro em que estava ser arrastado pela correnteza na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.

De acordo com os Bombeiros, o corpo de Sara Ferreira de Melo, de 29 anos, foi localizado por volta das 14h30, no Sítio Serrote, às margens de um rio.

No domingo (31), ela, um casal de amigos e a filha deles estavam em um carro que seguia para Jataúba, no Agreste. Chovia muito e o veículo foi submerso e arrastado para um canal.

O motorista, Antônio Bezerra, conseguiu sair. As duas mulheres e a criança, desapareceram. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de salvamento e enviou três viaturas ao local.

Durante as buscas, na madrugada da segunda-feira (1º), o veículo foi encontrado sem as pessoas em seu interior. Já no período da manhã, foram localizados os corpos de mãe e filha, Diana Maria Barbosa, de 30 anos, e Luna Safira, de 2, respectivamente.

Caso aconteceu no bairro São Jorge. Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Desde então, as buscas permaneceram para encontrar Sara Ferreira de Melo, amiga da família. Ela é natural da cidade de Camalaú, na Paraíba. Não há informações sobre o velório e sepultamento dela.

Veja também

EDUCAÇÃO Espírito Santo líder e três estados do Norte na lanterna: veja onde tem mais cursos com ensino super