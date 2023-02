A- A+

Chuvas Encontrado corpo do homem que estava desaparecido em deslizamento de barreira em Olinda Israel Campelo dos Santos tinha 19 anos e estava dormindo no momento do deslizamento

Um jovem de 19 anos morreu nesta segunda-feira (6) após deslizamento de barreira no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Durante as fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife, duas casas localizadas na Rua Seis de Janeiro foram atingidas pela barreira. Além da vítima, cinco pessoas ficaram feridas, segundo informações da Defesa Civil Municipal.

Entre os sobreviventes, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estão duas crianças, de 4 e 12 anos.



O corpo de Israel Campelo dos Santos foi encontrado no fim da manhã pelo bombeiros. Segundo relatos, as outras cinco pessoas que estavam no local conseguiram sair, mas Mizael estava dormindo no momento do deslizamento, ocorrido por volta das 7h45.



As outras vítimas, já socorridas, foram:

- Eliomar Veríssimo, 38 anos, socorrido para a UPA de Nova Descoberta e encaminhado para o Hospital da Restauração, no Recife;

- Bianca da Silva, 26 anos, levada para a UPA de Nova Descoberta, no Recife;

- Mulher, 51 anos, socorrida para a Policlínica Amaury Coutinho, no Recife;

- Adolescente de 12 anos, do sexo masculino, levado para a Upa da Caxangá, no Recife;

- Criança de 4 anos, do sexo masculino, atendido pelos Bombeiros, sem informações sobre hospital.

Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Vizinhos relataram que os trabalhos de resgate começaram logo após a tragédia, quando os próprios moradores tentaram salvar os moradores soterrados. Moradores informaram, ainda, que o Corpo de Bombeiros chegou ao local cerca de 45 minutos após a ocorrência.

A Defesa Civil de Olinda afirmou que há riscos de novos deslizamentos no local. De acordo com o órgão, trata-se de uma área de alto risco, que já foi afetada por outros deslizamentos.

A cidade registra um forte temporal desde o fim da noite de domingo (5).



