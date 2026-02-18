A- A+

Tragédia Encontrados mortos oito esquiadores desaparecidos em avalanche na Califórnia O condado de Nevada ainda busca por um dos integrantes

Oito dos nove esquiadores que estavam desaparecidos em uma montanha no norte da Califórnia após uma avalanche foram encontrados sem vida, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (18), enquanto as operações de resgate continuam sob condições climáticas extremas.

"Oito dos nove esquiadores foram encontrados sem vida", informou a xerife do condado de Nevada, Shannan Moon, em uma coletiva de imprensa.

"Continuamos buscando um dos integrantes", acrescentou Moon, que ressaltou que as duras condições climáticas estão retardando o resgate.

A avalanche ocorreu na manhã de terça-feira (17) no pico Castle, um conhecido destino turístico da Floresta Nacional de Tahoe, no oeste dos Estados Unidos, e atingiu um grupo de quinze pessoas: onze esquiadores e quatro guias. O número inicial era de dezesseis.

Seis dos esquiadores foram resgatados na terça-feira em meio a uma intensa operação conduzida por várias dezenas de socorristas sob condições climáticas adversas, consequência de uma forte tempestade que atinge a Califórnia desde segunda-feira, com fortes rajadas de vento e intensas nevascas.

As autoridades haviam emitido um alerta de avalanches desde a madrugada de terça-feira até a madrugada de quarta-feira para a cordilheira da Sierra Nevada, onde está localizado o pico Castle, a 2.777 metros de altitude.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos informou que algumas regiões da Sierra Nevada podem receber esta semana até 2,4 metros de neve até o fim da quarta-feira, quando se espera que a tempestade se dissipe.

