A- A+

Tragédia Encontrados últimos dois corpos do desabamento de Marselha A explosão no prédio deixou oito mortos

As equipes de resgate encontraram, nesta quarta-feira (12), os corpos dos dois últimos desaparecidos do desabamento de um prédio em Marselha (sul da França) no domingo (9) e que deixou oito mortos, anunciaram as autoridades.

As oito vítimas já foram identificadas, informou a Procuradoria de Marselha, que continua a privilegiar "a hipótese de uma explosão de gás" como causa da tragédia.

A explosão reduziu a escombros o prédio de quatro andares e cinco apartamentos localizado no número 17 da rua Tivoli, no centro da cidade. Também fez desabar, parcialmente, um edifício contíguo, no número 15.

Por precaução, cerca de 200 pessoas foram inicialmente retiradas dos prédios mais próximos.

Até a terça-feira, apenas quatro das vítimas haviam sido identificadas: um homem de 74 anos e uma mulher, que formavam um casal, e duas mulheres, de 65 e 88 anos.

Os últimos quatro identificados são um casal na faixa dos 30 anos, e outro, em torno dos 80.

Veja também

França Macron afirma que ser 'aliado' dos EUA não significa ser 'vassalo'