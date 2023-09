Encontro com líder norte-coreano mostra que Putin 'súplica por ajuda'

Os Estados Unidos afirmaram, nesta segunda-feira (11), que o presidente russo, Vladimir Putin, está desesperado com o conflito na Ucrânia, por sua reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e renovaram suas advertências de que qualquer acordo de armas pode desencadear avaliações americanas.

"Ao ter que viajar pelo seu próprio país para se encontrar com um pária internacional e pedir-lhe ajuda em uma guerra que esperava vencer no primeiro mês, eu descrevoia como uma súplica por ajuda", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.