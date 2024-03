A- A+

Notícias Encontro Conecta Recife debate medidas tecnológicas para acesso a serviços públicos nesta terça (12) Ação segue até a quarta-feira (13), no Mirante do Paço, localizado no Bairro do Recife, área central da Capital

A partir desta terça-feira (12), o Mirante do Paço, localizado no Bairro do Recife, área central da Capital, recebe o Encontro Conecta Recife 2024. O evento, que acontece das 8h30 às 17h30, se estende para a quarta (13), no mesmo horário. Na ação, instituições públicas e privadas se reúnem para discutir soluções para modernizar o acesso aos serviços públicos por meio da tecnologia.

Marcam presença na abertura do evento a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, do ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e do presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Alexandre Amorim. Empresas de tecnologia e startups, além de profissionais de diversas áreas também estarão presentes.

Com inscrições encerradas, o evento será transmitido ao vivo através do canal da TV Conecta Recife, no YouTube. A ação segue também para a quarta-feira (13), no mesmo horário e local.

Ao todo, 21 painéis serão realizados por convidados que são referência em produção tecnológica no Brasil. Alguns dos nomes entre s 40 congressistas confirmados são: André Longo, presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS; Camila Murta, especialista da Amazon Web Service (AWS); Pierre Lucena, presidente do Porto Digital; Ingrid Guimarães, presidente da Associação Brasileira de Startups.

De acordo com a gestão da capital, o objetivo da ação é "simplificar a relação das pessoas com os diversos setores da Prefeitura do Recife e, consequentemente, com a cidade".

Dentre os cases tecnológicos previstos, está o processo de transformação digital que permitiu a criação de ferramentas tecnológicas, como o portal de serviços Conecta Recife, que reúne os mais de 650 serviços municipais a três cliques de distância.

Também serão apresentados o novo CrepPop e o processo de inovação aberta, o EITA!Recife, também terão vez e voz nesse grande encontro de experiências eletrônicas. O uso de inteligência artificial e o uso de dados também estão entre os temas a serem debatidos.

Veja também

SAÚDE Com que frequência os homens devem fazer exames para prevenir o câncer de próstata?