Encontro de Brechós no Clube Português do Recife tem edição promocional
Com peças a partir de R$ 15, o evento acontece no sábado (4) e convida o consumidor ao consumo consciente
No próximo sábado (4), o Clube Português do Recife recebe o Encontro de Brechós, com oportunidades de garimpo de peças de roupas. A edição, que reúne dezenas de expositores, tem peças a partir de R$ 15 e vai das 9h às 16h.
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Incentivando o consumo consciente, a moda circular e a chance de renovar o guarda-roupas, o encontro traz peças, calçados, bolsas, acessórios e diversos artigos. São itens de preços mais baixos e, muitas vezes, exclusivos.
Pensada para movimentar as vendas durante o período de férias, a idealizadora do projeto, Tati Veloso, conta que a edição de julho é especial para quem procura economizar.
“Julho é o nosso mês de promoção. Os expositores prepararam uma verdadeira liquidação, com peças a partir de R$ 15. É uma excelente oportunidade para quem gosta de garimpar, economizar e ainda consumir de forma consciente. Esperamos o público para mais um grande encontro”, destaca Tati Veloso.
Serviço:
Encontro de Brechós
Quando: sábado (4).
Onde: Clube Português do Recife.
Entrada: gratuita e aberta ao público.