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COMPRAS Encontro de Brechós promove edição especial no Clube Português com oficinas e sorteio de vouchers Evento gratuito reunirá garimpos de moda, consumo consciente e atividades práticas no próximo sábado (19)

O Clube Português do Recife recebe, no próximo sábado (19), mais uma edição do Encontro de Brechós. Das 10h às 18h, o público poderá garimpar peças de vestuário e acessórios com foco no consumo consciente e na economia circular. A entrada para o evento é gratuita.

Esta edição contará com o sorteio de 40 vouchers no valor de R$ 20 para uso no local, em compras a partir de R$ 50. A ação é não cumulativa com outras promoções.

Encontro de Brechós promove edição especial no próximo sábado (19). Foto: Jaqueline Barbosa





Além do garimpo, a programação oferece duas oficinas gratuitas: uma sobre styling e composição de 'looks', ministrada pela empresária e fundadora do evento, Tati Veloso, e outra sobre confecção artesanal de sacolas de papel sustentáveis, comandada por Jamilly, do Brechó Cosmo.

De acordo com a organização, o objetivo da iniciativa é ir além da compra e venda de roupas, buscando reunir diferentes experiências em torno da moda, do consumo consciente, e da valorização do mercado de brechós, aproximando empreendedores e público.

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