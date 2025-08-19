Diplomacia
Encontro diplomático entre Israel e Síria em Paris para discutir 'desescalada'
As discussões foram sobre "um certo número de temas relacionados ao fortalecimento da estabilidade na região e no sul da Síria"
Encontro diplomático entre Israel e Síria em Paris para discutir 'desescalada' - Foto: Omar Haj Kadour/AFP
O ministro sírio de Relações Exteriores, Asaad Al Shaibani, reuniu-se nesta terça-feira (19) com uma delegação israelense em Paris para discutir sobre a "desescalada" entre os dois países vizinhos, com o objetivo de reforçar a "estabilidade na região", anunciou a agência oficial síria Sana.
As discussões foram sobre "um certo número de temas relacionados ao fortalecimento da estabilidade na região e no sul da Síria", bem como sobre a "desescalada e a não interferência nos assuntos internos sírios".