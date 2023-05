Encontro discute elaboração de políticas públicas voltadas para mães atípicas

A- A+

A elaboração de políticas públicas voltadas para mães atípicas será tema de uma mesa de discussão com genitoras, profissionais da saúde e representantes de organizações da sociedade civil na próxima segunda-feira (29), no Recife. O evento acontece às 9h, no Bloco Capunga da Uninassau, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

A ação, que faz alusão ao mês comemorativo da maternidade, marcará o anúncio do lançamento da Cartilha LBI (Lei Brasileira de Inclusão) de Mãe para Mãe, idealizada pelo Instituto Mara Gabrilli e Smith Martins Advogados com apoio da rede AMAR - Aliança de Mães Famílias Raras.

Segundo as organizações, o conteúdo da cartilha busca estabelecer uma linguagem mais objetiva para que mães e pessoas envolvidas nos cuidados de pessoas atípicas possam ter um acesso facilitado a serviços de saúde. A cartilha terá detalhes sobre a LBI e será gratuita.

"Desempenhamos um papel importante na sociedade com a luta pela inclusão, melhoria da assistência terapêutica e disseminação de informações e conhecimento relevantes para assistir nossos familiares", destaca Pollyana Dias, fundadora e presidente da ONG Amar Aliança.

De acordo com dados da ONG Amar Aliança, em Pernambuco uma a cada 36 crianças é portadora de autismo.

Programação e serviço:

9h - Abertura

9h30 - Filme Sobre Viver

10h - Mesa de discussão sobre políticas para mães atípicas com Pollyana Dias, Juliana Penha, Sergio Murilo, Instituto Mara Gabrilli, Grupo Mulheres do Brasil, Kelly Nascimento e Ana Rita Suassuna.

11h - Pré-lançamento da Cartilha LBI de Mãe para Mãe- Rede Amar, Instituto Mara Gabrilli e Smith Martins Advogados.

12h30 Encerramento

Endereço:

Bloco Capunga da Uninassau. Rua Joaquim Nabuco, 778. Graças, Recife.





