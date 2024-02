A- A+

Carnaval 2024 Encontro dos bonecos gigantes arrasta multidão no Alto da Sé, no Sítio Histórico de Olinda Gigantes impressionam pela semelhança física com os homenageados

O 14º Encontro dos Bonecos Gigantes começou a desfilar no Alto da Sé, no Sítio Histórico de Olinda, na manhã desta segunda-feira (12). Pelo menos 100 esculturas participam do evento e a semelhança física delas com os respectivos homenageados impressiona o público.

As caricaturas relembram personalidades nacionais e internacionais, como, por exemplo, Silvio Santos, Bianka Carvalho, a rainha Elizabeth, Ayrton Senna, rei Charles, Chico Science, Datena, Reginaldo Rossi e Maradona.

A servidora pública Brenda Azevedo saiu de Cruzeta, no interior do Rio Grande do Norte, para acompanhar o evento. Fantasiada de M&M, ela e toda a família tiraram fotos com o boneco do mestre Ariano Suassuna, boneco preferido deles.

“É a segunda vez que a gente sai do Rio Grande do Norte. O que nos traz aqui é a alegria e a festa bonita que o povo daqui sabe fazer. Adoramos o Carnaval de Olinda e hoje escolhemos prestigiar os bonecos gigantes, porque a gente veio a primeira vez [em 2017] e amou. Escolhemos essa fantasia [de M&M] para que envolvesse todo mundo e ela está fazendo sucesso. As crianças, por exemplo, estão adorando”, disse.





Carminha Augusta, de 51 anos, é empregada doméstica e saiu de Camaragibe para acompanhar os bonecos. Ela tem presença marcada todos os anos.





“Eu não perco um ano desses bonecos. Para mim, este é o melhor Carnaval. O meu boneco preferido é o de Zezé di Camargo. Eu já tirei várias fotos com vários bonecos para mostrar a minha família”, pontuou ela.

