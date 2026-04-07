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RECIFE Encontro gratuito aborda cooperação entre Brasil e Espanha no Cais do Sertão Evento vai abordar as perspectivas de futuro sobre relações

Ciência, sustentabilidade e cooperação internacional são as pautas de encontro promovido pela Embaixada da Espanha no Brasil, o Programa Antártico Brasileiro e o Instituto Cervantes, no Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife, no centro da capital, nos dias 17 e 18 de abril.

"Cooperação Antártica Entre Brasil e Espanha: Um Olhar Para o Futuro" vai abordar a colaboração científica entre as nações.

A partir de pesquisas polares, esses países planejam e desenvolvem programas que facilitam o conhecimento desse território. A entrada é gratuita mediante inscrição prévia. Na ocasião, estará atracado no Recife o navio oceanográfico BIO Hespérides, da Embaixada da Espanha no Brasil.

Agenda

No primeiro dia, uma sexta-feira (17), a partir das 17h, a programação conta com a inauguração da exposição fotográfica "Inmensidad Blanca – Antártica", do fotógrafo João Paulo Barbosa. Ele media, logo em seguida, a partir das 18h30, uma mesa redonda com especialistas da área.

Os palestrantes são:

Contra-Almirante Robledo de Lemos Costa e Sá, gerente do Programa Antártico Brasileiro (Proantar);

Comandante Fernando J. Moliné Juste, do navio de pesquisa oceanográfica BIO Hespérides (A-33) da Marinha Espanhola;

Professor Dr. Moacyr Araújo, coordenador do projeto MEPHYSTO e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);

Professora Dra. Ana Paula Prates, diretora do Departamento de Oceanos e Gestão de Custos do Ministério do Meio Ambiente.

No sábado (18), às 17h, será exibido o documentário espanhol "Santuário", do diretor Álvaro Longoria e roteiro de Carlos Bardem. A programação segue com um debate às 18h15. Nele, os especialistas vão ter um momento para compartilhar experiências e pensar em soluções sobre o desafio da pesquisa planetária e preservação dos espaços antárticos.

“A exposição fotográfica de João Paulo Barbosa, mostra as imagens que foram produzidas durante as estadias dele nas bases e expedições de ambos os países. Já o documentário “Santuário” mostra a ação do Greenpeace para a criação de um santuário marinho no Oceano Antártico, com participação do ator espanhol Javier Bardem”, comenta o diretor do Instituto Cervantes, Luis Ángel Macías Amigo.

O dirigente ressalta que a parceria entre Brasil e Espanha prevalece há décadas e é essencial para o avançar do conhecimento sobre um dos ambientes mais frágeis do planeta e para fortalecer a preservação ambiental global.

“Participe deste encontro único e conheça a colaboração histórica entre Brasil e Espanha na Antártica. Explore a exposição fotográfica, dialogue com pesquisadores das expedições e descubra como ciência, arte e preservação ambiental se unem para proteger nosso planeta”, convida.

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