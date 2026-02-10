Encontro histórico e inédito duas Lias, de Itamaracá e de Camaragibe, marca o esquenta do Carnaval
Noite desta sexta-feira (13) também reserva a saída do bloco O Corujão, um dos mais tradicionais de Camaragibe
Com muita folia e músicas regionais, a Prefeitura de Camaragibe abre, nesta sexta-feira (13), as apresentações do Polo Dona Céa, no bairro Vila da Fábrica, e promove o esquenta de Carnaval, que, a partir das 18h, conta com a presença de Lia de Camaragibe e Lia de Itamaracá.
O encontro inédito e histórico entre as duas matriarcas tem o objetivo de transmitir valores culturais e ancestrais às novas gerações.
Vale lembrar que o Carnaval de Camaragibe começa oficialmente no próximo sábado (14), com o Primeiro Encontro dos Tambores, conduzida por Garnizé, filho da terra, reafirmando a cultura popular do município.
“Juntar essas duas mulheres potentes que possuem uma vida dedicada à cultura popular, na abertura do Polo Dona Céa, que é outra referência, é uma forma de já começar a festa mostrando o compromisso da gestão com a nossa história e nossos patrimônios. A programação traz as chamadas estrelas nacionais, mas teremos, também, a valorização dos nossos brincantes, que é quem mantém viva a nossa tradição”, defende a presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Rosa Santana.
Nascido no Recife e criado em Camaragibe, Dmelococo também faz show na noite. O artista que teve contato com o coco ainda na infância, em Bom Jardim, no Agreste.
O cantor também já participou de diversos grupos da cena independente pernambucana e faz um mix de gênero musicais em suas canções e apresentações, mesclando o coco de roda tradicional com batidas eletrônicas, como o rap, trap, rock, trance e noise eletrônico.
Na sequência, durante o encerramento das apresentações do palco Dona Céa, o camaragibense Edy Fernandes entrega a folia para o tradicional bloco O Corujão.
Conhecido por animar a região da Vila da Fábrica, o bloco, que faz parte da tradição da cidade, é um dos destaques da abertura e celebra seus 16 anos de história no Carnaval 2026.
Confira a programação completa:
- Polo Dona Céa, na Vila da Fábrica
13/02 – Sexta-feira
- 18h: Lia de Camaragibe
- 19h40: Lia de Itamaracá
- 20h: D’Melococo
- 22h: Edy Fernandes
- 23h: O Corujão
14/02 – Sábado
- 18h: Encontro dos Tambores – Os Clarins de Momo
- 18h30: Garnizé
- 19h: Maracatu Cabeça de Nego
- 19h30: Maracatu Nação Encanto do Pina
- 20h: Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife
- 21h: Banda de Pau e Corda 100% Camará
- 22h: Escola de Samba Couro de Gato
- 23h: Banda Afro Nação Camará
15/02 – Domingo
- 17h: Orquestra Bicho Solto
- 18h: Cia de A a Z
- 18h30: Urso Preto Mirim
- 19h: Urso Revelação
- 19h30: Boi Dendê
- 20h: Tribo Tupi Guarani
- 20h30: Urso dos Dendê
- 21h: Tribo Canindé
- 21h30: Urso Preto União
- 22h: Amante das Flores
16/02 – Segunda-feira
- 17h: Urso do Oião
- 17h30: Boi Alvi-Negro
- 18h30: Coco Zé do Beco
- 19h: Coco Besouro Mangangá
- 19h30: Urso do Teu Pai
- 20h: Urso Branco de Camaragibe
- 20h30: Escola de Samba Couro de Gato
- 21h: Urso Supapo
- 21h30: Boi Criança
- 22h: Boi Rubro-Negro
- 22h30: Eduardo Dantas
17/02 – Terça-feira
- 17h: Iari Madiano
- 18h: Cia Trans de Frevo
- 18h30: Will Oficial
- 19h30: Urso Branco da Areinha
- 19h50: Urso Treloso (Lot. Nazaré)
- 20h20: Urso Preto Mirim
Confira a programação completa do Carnaval Camará através do site.