CAMARAGIBE Encontro inédito reúne as duas Lias, de Itamaracá e de Camaragibe, e marca o esquenta do Carnaval Noite desta sexta-feira (13) também reserva a saída do bloco O Corujão, um dos mais tradicionais de Camaragibe

Com muita folia e músicas regionais, a Prefeitura de Camaragibe abre, nesta sexta-feira (13), as apresentações do Polo Dona Céa, no bairro Vila da Fábrica, e promove o esquenta de Carnaval, que, a partir das 18h, conta com a presença de Lia de Camaragibe e Lia de Itamaracá.

O encontro inédito e histórico entre as duas matriarcas tem o objetivo de transmitir valores culturais e ancestrais às novas gerações.

Vale lembrar que o Carnaval de Camaragibe começa oficialmente no próximo sábado (14), com o Primeiro Encontro dos Tambores, conduzida por Garnizé, filho da terra, reafirmando a cultura popular do município.

“Juntar essas duas mulheres potentes que possuem uma vida dedicada à cultura popular, na abertura do Polo Dona Céa, que é outra referência, é uma forma de já começar a festa mostrando o compromisso da gestão com a nossa história e nossos patrimônios. A programação traz as chamadas estrelas nacionais, mas teremos, também, a valorização dos nossos brincantes, que é quem mantém viva a nossa tradição”, defende a presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Rosa Santana.

Nascido no Recife e criado em Camaragibe, Dmelococo também faz show na noite. O artista que teve contato com o coco ainda na infância, em Bom Jardim, no Agreste.

O cantor também já participou de diversos grupos da cena independente pernambucana e faz um mix de gênero musicais em suas canções e apresentações, mesclando o coco de roda tradicional com batidas eletrônicas, como o rap, trap, rock, trance e noise eletrônico.



Na sequência, durante o encerramento das apresentações do palco Dona Céa, o camaragibense Edy Fernandes entrega a folia para o tradicional bloco O Corujão.

Conhecido por animar a região da Vila da Fábrica, o bloco, que faz parte da tradição da cidade, é um dos destaques da abertura e celebra seus 16 anos de história no Carnaval 2026.

Confira a programação completa:

- Polo Dona Céa, na Vila da Fábrica

13/02 – Sexta-feira

18h: Lia de Camaragibe

19h40: Lia de Itamaracá

20h: D’Melococo

22h: Edy Fernandes

23h: O Corujão

14/02 – Sábado

18h: Encontro dos Tambores – Os Clarins de Momo

18h30: Garnizé

19h: Maracatu Cabeça de Nego

19h30: Maracatu Nação Encanto do Pina

20h: Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife

21h: Banda de Pau e Corda 100% Camará

22h: Escola de Samba Couro de Gato

23h: Banda Afro Nação Camará

15/02 – Domingo

17h: Orquestra Bicho Solto

18h: Cia de A a Z

18h30: Urso Preto Mirim

19h: Urso Revelação

19h30: Boi Dendê

20h: Tribo Tupi Guarani

20h30: Urso dos Dendê

21h: Tribo Canindé

21h30: Urso Preto União

22h: Amante das Flores

16/02 – Segunda-feira

17h: Urso do Oião

17h30: Boi Alvi-Negro

18h30: Coco Zé do Beco

19h: Coco Besouro Mangangá

19h30: Urso do Teu Pai

20h: Urso Branco de Camaragibe

20h30: Escola de Samba Couro de Gato

21h: Urso Supapo

21h30: Boi Criança

22h: Boi Rubro-Negro

22h30: Eduardo Dantas

17/02 – Terça-feira

17h: Iari Madiano

18h: Cia Trans de Frevo

18h30: Will Oficial

19h30: Urso Branco da Areinha

19h50: Urso Treloso (Lot. Nazaré)

20h20: Urso Preto Mirim

Confira a programação completa do Carnaval Camará através do site.

