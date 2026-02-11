Qua, 11 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CAMARAGIBE

Encontro inédito reúne as duas Lias, de Itamaracá e de Camaragibe, e marca o esquenta do Carnaval

Noite desta sexta-feira (13) também reserva a saída do bloco O Corujão, um dos mais tradicionais de Camaragibe

Reportar Erro
À esquerda, Lia de Camaragibe, de 71 anos, e Lia de Itamaracá, de 82 anosÀ esquerda, Lia de Camaragibe, de 71 anos, e Lia de Itamaracá, de 82 anos - Foto: PMC/Ytallo Barreto/Divulgação

Com muita folia e músicas regionais, a Prefeitura de Camaragibe abre, nesta sexta-feira (13), as apresentações do Polo Dona Céa, no bairro Vila da Fábrica, e promove o esquenta de Carnaval, que, a partir das 18h, conta com a presença de Lia de Camaragibe e Lia de Itamaracá.

O encontro inédito e histórico entre as duas matriarcas tem o objetivo de transmitir valores culturais e ancestrais às novas gerações.

Vale lembrar que o Carnaval de Camaragibe começa oficialmente no próximo sábado (14), com o Primeiro Encontro dos Tambores, conduzida por Garnizé, filho da terra, reafirmando a cultura popular do município.

“Juntar essas duas mulheres potentes que possuem uma vida dedicada à cultura popular, na abertura do Polo Dona Céa, que é outra referência, é uma forma de já começar a festa mostrando o compromisso da gestão com a nossa história e nossos patrimônios. A programação traz as chamadas estrelas nacionais, mas teremos, também, a valorização dos nossos brincantes, que é quem mantém viva a nossa tradição”, defende a presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Rosa Santana.

Leia também

• Carnaval do Recife 2026: confira programação dos polos descentralizados

• Câmara de Olinda vota a derrubada de veto a emenda que estabelece prazo para pagamento do Carnaval

• Ferrugem, Priscila Senna, Spok, Otto e mais: confira a programação do Carnaval de Camaragibe 2026

Nascido no Recife e criado em Camaragibe, Dmelococo também faz show na noite. O artista que teve contato com o coco ainda na infância, em Bom Jardim, no Agreste.

O cantor também já participou de diversos grupos da cena independente pernambucana e faz um mix de gênero musicais em suas canções e apresentações, mesclando o coco de roda tradicional com batidas eletrônicas, como o rap, trap, rock, trance e noise eletrônico. 
 
Na sequência, durante o encerramento das apresentações do palco Dona Céa, o camaragibense Edy Fernandes entrega a folia para o tradicional bloco O Corujão.

Conhecido por animar a região da Vila da Fábrica, o bloco, que faz parte da tradição da cidade, é um dos destaques da abertura e celebra seus 16 anos de história no Carnaval 2026.

Confira a programação completa:
- Polo Dona Céa, na Vila da Fábrica
13/02 – Sexta-feira

14/02 – Sábado

15/02 – Domingo

16/02 – Segunda-feira

17/02 – Terça-feira

Confira a programação completa do Carnaval Camará através do site.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter