Encontro Regional de Folguedos anima Nazaré da Mata neste Domingo de Carnaval (15)
Evento acontece na Praça da Catedral, das 10h às 19h, com desfiles de bois de carnaval, bonecas e caboclinhos
Nazaré da Mata recebe neste Domingo de Carnaval (15) o Encontro Regional de Folguedos, uma celebração que antecede o tradicional Encontro dos Maracatus da segunda-feira (16), e aprofunda o olhar sobre a riqueza cultural da Mata Norte de Pernambuco.
O encontro reúne bois, bonecas e caboclinhos, manifestações culturais que fazem parte da cultura popular da região. Essas expressões são transmitidas entre gerações e combinam música, dança, figurinos e personagens simbólicos.
A Praça João XXIII, conhecida como Praça da Catedral, sediará a programação das 10h às 21h, totalizando 11 horas seguidas de apresentações.
Ao todo, 20 agremiações de 12 cidades sobem ao espaço público, transformando o centro de Nazaré da Mata em um território de cultura popular.
Leia também
• Carnaval 2026: Morro da Conceição celebra 15 anos de lirismo com encontro histórico de blocos
• Olinda: confira os principais blocos, cortejos e desfiles desta sexta-feira (13)
• Carnaval 2026: Recife abre Casa do Catador e acolhe trabalhadores de reciclagem durante a folia
Os grupos que participam são das cidades de Nazaré da Mata, Timbaúba, Chã de Alegria, Tracunhaém, Itaquitinga, Carpina, Lagoa do Carro, Glória do Goitá, Vicência, Araçoiaba, Paudalho e Buenos Aires.
Pela manhã, entram em cena os bois tradicionais, como o Boi Maguari, de Nazaré da Mata, e os bois Bambu, Trigo e Disnove, de Timbaúba.
As mostras misturam música, teatro popular e religiosidade, em narrativas que atravessam gerações e mantêm viva a tradição das brincadeiras populares de rua.
As bonecas gigantes e os blocos irreverentes, como o Bloco da Velha Feia e a Associação Rural Boneca Janaina da Alegria, preservam o aspecto lúdico do Carnaval do Interior do estado. São expressões de criatividade comunitária, onde a cultura nasce da coletividade.
Os caboclinhos, representados pelos Caboclinhos dos Coités, de Tracunhaém, e pelo Índio Canidé Brasileiro, de Itaquitinga, trazem aos foliões a matriz indígena da região. As coreografias marcadas e os figurinos coloridos traduzem uma herança que resistiu ao tempo.
Ao longo da tarde, os maracatus rurais de baque solto ganham protagonismo: Águia Dourada, Leão Dourado, Estrela da Tarde, Leão Vencedor, Leãozinho, Estrela Formosa, Leão Coroado, Leão Teimoso, Camelo Manso do Engenho Tomé, Leão Mimoso, Pantera Nova e Águia Formosa desfilam com seus caboclos de lança, com golas bordadas à mão que se tornaram símbolo visual do Carnaval da Mata Norte.
Serviço:
Evento: Encontro Regional de Folguedos de Nazaré da Mata
Quando: Domingo, 15 de fevereiro
Onde: Praça da Catedral
Mais informações: Através do site.