CARNAVAL 2026 Encontro Regional de Folguedos anima Nazaré da Mata neste Domingo de Carnaval (15) Evento acontece na Praça da Catedral, das 10h às 19h, com desfiles de bois de carnaval, bonecas e caboclinhos

Nazaré da Mata recebe neste Domingo de Carnaval (15) o Encontro Regional de Folguedos, uma celebração que antecede o tradicional Encontro dos Maracatus da segunda-feira (16), e aprofunda o olhar sobre a riqueza cultural da Mata Norte de Pernambuco.

O encontro reúne bois, bonecas e caboclinhos, manifestações culturais que fazem parte da cultura popular da região. Essas expressões são transmitidas entre gerações e combinam música, dança, figurinos e personagens simbólicos.

A Praça João XXIII, conhecida como Praça da Catedral, sediará a programação das 10h às 21h, totalizando 11 horas seguidas de apresentações.

Ao todo, 20 agremiações de 12 cidades sobem ao espaço público, transformando o centro de Nazaré da Mata em um território de cultura popular.

Os grupos que participam são das cidades de Nazaré da Mata, Timbaúba, Chã de Alegria, Tracunhaém, Itaquitinga, Carpina, Lagoa do Carro, Glória do Goitá, Vicência, Araçoiaba, Paudalho e Buenos Aires.

Pela manhã, entram em cena os bois tradicionais, como o Boi Maguari, de Nazaré da Mata, e os bois Bambu, Trigo e Disnove, de Timbaúba.

As mostras misturam música, teatro popular e religiosidade, em narrativas que atravessam gerações e mantêm viva a tradição das brincadeiras populares de rua.

As bonecas gigantes e os blocos irreverentes, como o Bloco da Velha Feia e a Associação Rural Boneca Janaina da Alegria, preservam o aspecto lúdico do Carnaval do Interior do estado. São expressões de criatividade comunitária, onde a cultura nasce da coletividade.

Os caboclinhos, representados pelos Caboclinhos dos Coités, de Tracunhaém, e pelo Índio Canidé Brasileiro, de Itaquitinga, trazem aos foliões a matriz indígena da região. As coreografias marcadas e os figurinos coloridos traduzem uma herança que resistiu ao tempo.

Ao longo da tarde, os maracatus rurais de baque solto ganham protagonismo: Águia Dourada, Leão Dourado, Estrela da Tarde, Leão Vencedor, Leãozinho, Estrela Formosa, Leão Coroado, Leão Teimoso, Camelo Manso do Engenho Tomé, Leão Mimoso, Pantera Nova e Águia Formosa desfilam com seus caboclos de lança, com golas bordadas à mão que se tornaram símbolo visual do Carnaval da Mata Norte.

Serviço:

Evento: Encontro Regional de Folguedos de Nazaré da Mata

Quando: Domingo, 15 de fevereiro

Onde: Praça da Catedral

Mais informações: Através do site.

