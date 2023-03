Encontro Regional de Registradores de Pernambuco será sediado em Boa Viagem, neste sábado

A- A+

Oficiais titulares, interinos e substitutos, além de escreventes e auxiliares de cartórios de registro civil da Região Metropolitana do Recife e das Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco, participarão, neste sábado (4), da sexta edição do Encontro Regional de Registradores de Pernambuco, realizado pela primeira vez na capital pernambucana, pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco (Arpen-PE).

O evento será em um hotel em Boa Viagem, e tem programação prevista para iniciar às 8h30, com o credenciamento dos participantes, e finalização às 14h.

“Nosso objetivo é entregar o máximo de informação às pessoas que atuam nos cartórios de registros de Pernambuco, a fim de replicar o que for absorvido na ponta, estendendo à população e aos usuários dos nossos serviços um atendimento eficaz e de qualidade”, explicou o presidente da Arpen-PE, Marcos Torres.

O primeiro painel do evento abordará “As modificações da Lei n. 14.382/2022 e o RCPN: prenomes, sobrenomes, união estável e enteados”. Na sequência, uma palestra irá tratar sobre “E-proclamas da CRC: editais para casamento e alteração de prenomes. Publicação”.

Os “Provimentos 134/2022 e 140/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)” também serão explorados. A palestra de encerramento será de atualizações sobre “Reconhecimento de filiação: aspectos teóricos e práticos”.

“Aguardamos um número expressivo de registradores e profissionais da área para que possamos tirar dúvidas e trocar experiências de forma ampla”, concluiu Torres.



