Encontro reúne idosos para discutir o papel da comunidade na transformação de espaços públicos

O Centro de Desenvolvimento Integral em Lagoa de Itaenga (Cedili), instituição da Zona da Mata Norte de Pernambuco sem fins lucrativos que tem a missão de reestruturar e reformar espaços públicos, realizou nesta quinta-feira (25), um encontro que reuniu um grupo de 80 pessoas idosas da cidade.

O Primeiro Fórum Comunidade e Cidadania contou com palestra do ativista social José Augusto, que falou sobre sua experiência de oito anos na requalificação dos morros do Recife e do psicólogo Josinaldo Gomes, que em sua fala, abordou a saúde mental dos idosos em alusão ao Janeiro Branco.

"O Fórum é uma iniciativa do projeto Comunidade Meu Lugar - Envelhecer Bem, que é desenvolvido na comunidade do Matadouro para garantir mais acessibilidade e dignidade para os moradores. Os idosos se engajam para transformar o bairro e espantar a violência", destacou o coordenador Eudes de Freitas Morais.

Nos últimos meses o Cedili já entregou uma nova praça, muro de arrimo, pintura das escadarias e das residências e novos postes com lâmpadas de led. Toda mão de obra foi executada por um grupo de 120 moradores, que passou por qualificação para realizar os serviços. Outros dois muros de arrimo serão construídos na comunidade.

Dona Agripina Barbosa, de 67 anos, falou da importância do projeto. "Nasci e me criei nessa cidade, moro há 60 anos na comunidade do Matadouro e agora sei da importância de cuidar do lugar que nós vivemos com a união de todos os moradores", destacou.

O valor total do projeto é de R$ 400 mil, financiado pelas empresas Bayer, Brasilcap, Edenred e Ticket, por meio de renúncia fiscal do imposto de renda, destinado ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Lagoa de Itaenga. A empresa Zoom Social atua como parceira do projeto.

