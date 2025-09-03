A- A+

PERNAMBUCO Recife: encontro reúne representantes do Exército, governo, indústria e academia Evento discute ações em prol da sociedade

O auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), em Santo Amaro, centro do Recife, sediou o ‘Workshop de Produtos, Inovação, Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro’. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (3).

Além de representantes do próprio Comando Militar do Nordeste (CMNE), o encontro reuniu representações da Polícias Civil e Militar de Pernambuco, Defesa Civil, além de setores produtivo e acadêmico. Eles analisaram e promoveram a colaboração para o desenvolvimento regional em áreas de interesse estratégico.

Encontro reúne representantes do Exército, governo e academia na Fiepe | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Encontro reúne representantes do Exército, governo e academia na Fiepe | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Encontro reúne representantes do Exército, governo e academia na Fiepe | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Encontro reúne representantes do Exército, governo e academia na Fiepe | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Encontro reúne representantes do Exército, governo e academia na Fiepe | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A programação começou com uma apresentação das capacidades e projetos prioritários do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército, destacando as oportunidades de cooperação da instituição com a academia.

Posteriormente também foi colocado em discussão o desenvolvimento das atividades do Sistema Defesa, Indústria e Academia (SisDIA), que é voltado para potencializar os esforços entre as organizações.

Comandante militar do Nordeste, general Maurilio Miranda Netto Ribeiro, destaca que as ações colocadas em pauta cumprem os objetivos nacionais de defesa, que resultam em iniciativas que incrementem o envolvimento da sociedade civil na discussão de temas relacionados a força nacional, que é responsabilidade de todos os componentes do estado brasileiro.

“A proposta desse workshop é apresentar para o sistema do governo, da indústria e acadêmico como funciona a sistemática de obtenção de capacidades operativas para cumprimento da missão do EB. Algumas dessas temáticas são feitas por aquisições, junto ao mercado nacional, principalmente, e também no mercado internacional”, comenta o líder.

Modelos de parcerias do CMNE

* Foco na geração de poder de combate para a força terrestre;

* Alinhamento estratégico: política e estratégia de defesa e PEEx;

* Recursos financeiros: MD, EB e órgãos de fomento;

* Contratos com empresas: Parceria, Pl e Licenciamento;

* Parcerias com Instituições de Ensino Superior e de CT&l.

Para o presidente do Comitê Empresarial da Indústria de Defesa (Comdefesa), Érico Furtado, o encontro é proveitoso para alinhas os projetos.

“Aqui estamos trazendo inovação e conhecimento para efetivar as necessidades das forças armadas, via indústria pernambucana”, frisou ele.

Veja também