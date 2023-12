A- A+

SAÚDE Encontro traz a ciência para desmistificar uso curativo da cannabis sativa I Jornada Regional da Cannabis Medicinal acontece no Mar Hotel, em Boa Viagem

Para ampliar os conhecimentos sobre a temática, a I Jornada Regional da Cannabis Sativa Norte-Nordeste (JRCMed) reúne especialistas, cientistas e médicos que estudam a planta para fins de uso medicinal. O encontro acontece no Mar Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, nesta sexta-feira (8), a partir das 14h, e neste sábado (9), a partir das 8h30.

A capital pernambucana foi escolhida no Nordeste para a jornada por abrigar um dos principais polos médicos do País, além de ser um centro de referência em pesquisas. A Jornada é o primeiro recorte regional da Conferência Internacional da Cannabis Medicinal (CICMed), realizada em São Paulo, em 2022, e tem como objetivo desmistificar a planta, conhecida como maconha, que ainda é vista, pela maioria das pessoas, apenas como uma droga ilícita. Dez palestrantes vão tratar do assunto.

Para Hélio Mororó, presidente da jornada e professor de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), é preciso esclarecer a sociedade sobre as propriedades da Cannabis sativa para tratar dores intensas e até mesmo doenças raras.

“A cannabis, por si só, já é uma farmácia completa. Não podemos deixar de usar um recurso natural, fitoterápico, uma ferramenta de tratamento complementar que tem ajudado várias pessoas, em todo o mundo, a enfrentar doenças”, diz o médico.

“Serão 22 palestras que irão diminuir o preconceito e mostrar a diferença do uso medicinal para o uso recreativo, hedônico ou adulto da planta”, complementa Mororó.



Entre as inúmeras doenças que podem ser tratadas com medicamentos à base da Cannabis Medicinal, Hélio Mororó cita o câncer, Alzheimer, Parkinson, autismo, epilepsia e fibromialgia, além de doenças autoimunes.

Entretanto sua aplicabilidade esbarra em desafios, como o desconhecimento por parte dos profissionais de saúde dos benefícios advindos do óleo de cannabidiol. Na odontologia, por exemplo, os cirurgiões-dentistas já são parceiros de longa data dos médicos que indicam o fitofármaco.

“A Cannabis é fantástica também na odontologia, desde a prevenção de cáries, de gengivite e na síndrome da boca ardente, além das dores orofaciais que podem não ter origem odontológica”, pontua o professor Hélio Mororó. Inclusive, a temática será abordada na aula proferida pelo professor Guilherme Martins (DF).

Comissão da OAB

Outros desafios abordados pelos representantes da Comissão da OAB-PE, que assessora pacientes e profissionais no campo da saúde, é ampliar o debate do uso medicinal para o Poder Judiciário.

Robson Evangelista, secretário geral da comissão, avalia como essencial que o debate e o acesso ao conhecimento sejam ampliados em favor de salvar vidas.

Nesse sentido, o trabalho da Comissão é o de atuar prestando assessoria aos pacientes e também médicos para facilitar, por exemplo, na importação da medicação que, em geral, é originária de países como os EUA e Canadá.

Veja a programação



Sexta-feira (8) - Tarde

14h00 - 14h10

Abertura oficial

Hélio Mororó- Médico Cardiologista, Geriatra e Nutrólogo e presidente da 1ª Jornada Regional da Cannabis Medicinal Norte Nordeste

14h10 -15h10

Há evidências no uso de Canabinóides na psiquiatria?

Wilson Lessa - Médico Psiquiatra e Psiquiatra Forense e Professor da UFRR e UFPB

15h10 – 15h50

Traumas emocionais e Cannabis

Lauro Pontes - Doutor em psicologia pela UERJ, psicólogo clínico, supervisor, pesquisador

15h50 – 16h20 - Intervalo - Coffee Break

16h20 - 17h10

O uso dos fitocanabinoides na Saúde da Mulher

Hélio Mororó - Médico Cardiologista, Geriatra e Nutrólogo e presidente da 1ª Jornada Regional da Cannabis Medicinal Norte Nordeste

17h10 - 18h00

Outras moléculas que regulam o SEC

Janaína Barboza -Pós-graduação médica lato sensu em Bioquímica Médica aplicada à prática Ortomolecular e Medicina Estética

Sábado (9) - Manhã

08h30 - 09h30

Uso dos fitocanabinoides no câncer: qualidade de vida vs efeito antitumoral

Gabriel Barbosa - Bacharel e Mestre em Biotecnologia Supervisor de P&D e Assuntos Regulatórios

09h30 - 10h00

O uso dos fitocanabinoides na epilepsia

Flávio Alves- Presidente da APMC

10h00 - 10h30 - Intervalo - Coffee Break

10h30 - 11h20

Aplicações dos fitocanabinoides nas doenças neurodegenerativas

Hélio Mororó

11h20 – 12h00

Canabinoides e Esquizofrenia, causa ou consequência?

Wilson Lessa

12h00 - 12h40

O uso do Canabidiol no Transtorno do Espectro Autista

Flavio Alves - Médico pediatra e Neuropediatra, diretor científico da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide (APMC).

12h40 - 13h00

Perguntas

13h00 - 14h00 - Intervalo

Sábado (9) - Tarde

14h00 - 14h40

Cannabis e interações medicamentosas

Emanuele Miranda -Medica e Enfermeira

14h40 – 15h40

Uso de fitocanabinoides na dor

Rafaela Espósito- Diretora Médica do Instituto Sativa

15h40 - 16h20 - Intervalo

16h20 - 17h00

Farmacologia dos Principais Canabinoides: O sistema endocanabinoide e o endocanabinoidoma como alvos de ação farmacológica dos fitocanabinoides

Vivian Dalla Colletta- Especialista em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Maringá, UEM

17h00 - 17h40

Canabinoides na dor odontológica

Guilherme Martins- Cirurgião-Dentista Especialista em Periodontia e Implantodontia

17h40 - 18h00

Veja também

Terremoto Terremoto no centro do México sacode a capital nesta quinta-feira (7)