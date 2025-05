A- A+

RIO DE JANEIRO Encurralados nas vias expressas, caos no trânsito e escolas fechadas; tiroteio espalha consequências Por causa da operação, 43 escolas municipais e duas estaduais suspenderam as aulas

O começo da manhã desta terça-feira (13) foi de pânico e caos em duas das principais vias expressas do Rio de Janeiro, por conta de uma operação policial iniciada por volta das 3h da madrugada no Complexo da Maré, na Zona Norte, que resultou na morte de Thiago da Silva Folly, o TH, apontado pela polícia como chefe do Terceiro Comando Puro.



Além de TH, duas outras pessoas morreram baleadas.



Pelas redes sociais havia relatos de intensos tiroteios nas comunidades Vila do João, Pinheiros, Baixa do Sapateiro e Timbau. Escolas suspenderam as aulas e as linhas de ônibus que circulam na região também foram afetadas. Motoristas ficaram encurralados. Entre os moradores, o clima era de medo.

"Em moro próximo a Barreiros, tá caindo muitos projéteis de bala aqui. Imagina como está lá. Que Deus guarde todos que precisam sair para trabalhar", escreveu uma internauta numa rede social. "Sou moradora, madrugada de pânico", postou outra. "Meu Deus, de novo isso. Falta de paz", escreveu uma terceira.

No começo da manhã, quando muitas pessoas estavam indo para o trabalho, motoristas ficaram no meio do fogo cruzado. Um blindado da Polícia Militar chegou a fechar a Linha Amarela. Na Linha Vermelha também houve interdições. Imagens mostram motoristas tentando se proteger dos tiros atrás dos carros.

Por causa da operação, 43 escolas da rede municipal e duas da rede estadual suspenderam as aulas. A UFRJ determinou que não houvesse aplicação de provas e avaliações nem fossem cobradas presenças dos estudantes e servidores nesta terça-feira. A medida se estende às unidades de Cidade Universitária, Praia Vermelha, Centro e Caxias.

Quatro unidades de saúde que atendem a região, entre clínica da família e centro municipal de saúde, interromperam o funcionamento ou as atividades externas realizadas no território, para preservar a segurança dos profissionais e usuários, segundo a Secretaria municipal de Saúde.

O Rio Ônibus informou que, devido a operação policial no Complexo da Maré, 70 linhas que passam na Avenida Brasil e Linha Amarela estão sofrendo desvios em seus itinerários.

Veja também