A- A+

APAGÃO EM SP Enel SP diz que energia está 'voltando ao padrão de normalidade', quatro dias após vendaval Segundo a Enel São Paulo, equipes técnicas atuam em casos mais complexos de reconstrução de rede, como trocas de cabos, postes e outros equipamentos

Quatro dias após o forte vendaval que atingiu São Paulo, a Enel informou que o fornecimento de energia está "voltando ao padrão de normalidade" na região. Em nota divulgada neste domingo, 14, a concessionária afirmou que o restabelecimento dos serviço para os clientes afetados segue em andamento.



Segundo a Enel São Paulo, equipes técnicas atuam em casos mais complexos de reconstrução de rede, como trocas de cabos, postes e outros equipamentos. Também trabalham para atender solicitações de falta de luz.

No auge do ciclone extratropical, mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande São Paulo ficaram sem energia. Desde a manhã de quarta-feira, 10, foram mobilizadas 1.800 equipes para responder aos efeitos do vendaval, o mais prolongado já registrado na região metropolitana, de acordo com a concessionária.



Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostraram que as rajadas atingiram um pico de 82,8 km/h no Mirante de Santana. Foi a primeira vez que a estação meteorológico teve uma sequência tão prolongada ventos superiores a 70 km/h, desde o início das medições do Inmet, em 2006. Na Lapa, a velocidade máxima chegou a 98,1 km/h, conforme radares do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja também