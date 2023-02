Enem 2022: participantes já têm acesso aos resultados da prova

A- A+

Os vestibulandos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano já podem ter acesso aos resultados da prova. A consulta foi liberada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira (9).



A divulgação dos desempenhos individuais estava prevista para o dia 14 deste mês, mas a pasta decidiu antecipar para agilizar o cronograma de acesso ao ensino superior. Havia críticas de que a publicação das notas na data inicial pudesse atrapalhar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Para acessar o boletim de desempenho, bastará entrar na Página do Participante e fazer o login, digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.



A antecipação do resultado do Enem foi divulgada pelo ministro da educação, Camilo Santana, durante entrevista à imprensa sobre os dados do Censo Escolar, nesta quinta-feira.

Ainda durante a transição, membros da equipe de educação manifestavam receio de que a proximidade da divulgação do resultado do Enem e da abertura a seleção pelo Sisu pudesse causar problemas. O receio era que não haveria tempo hábil para evitar transtornos caso houvesse algum problema na divulgação das notas.

Inicialmente, a data de abertura do Sisu será mantida no dia 16 de fevereiro. O sistema ficará aberto para selecionar estudantes até 24 de fevereiro.

— Isso vai facilitar também todo o acesso dos nossos alunos ao Sisu — afirmou o ministro.

