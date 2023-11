A- A+

Leia também

• Enem 2023: PMPE vai fazer segurança de locais de provas a partir das 5h, nos dois dias do exame

• Enem 2023: confira 3 dicas simples para manter a calma durante a prova

• Conheça como são preparadas e distribuídas as provas do Enem

Começa, neste domingo (5), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a prova que pode garantir uma vaga na universidade para estudantes de todo o Brasil. E por conta da grande responsabilidade em responder as 90 questões de cada dia e escrever uma redação, não é incomum que candidatos fiquem nervosos e ansiosos.

Por ser um momento de avaliação, o estresse causa pensamentos negativos, que tiram a atenção das questões. Por isso, O Globo conversou com o psicólogo Michael Duarte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o que fazer durante a prova para manter a calma e não perder o foco na hora de responder as questões. Confira:

Pense no agora

Em momentos de estresse como é o caso da prova do Enem, Duarte diz que é comum as lembranças de fracassos anteriores tomarem conta dos pensamentos. Além disso, a preocupação com o futuro também estressa os estudantes, já que a prova pode definir seus próximos passos. O psicólogo afirma que o ideal é se concentrar em si próprio e na preparação que teve.

— A melhor maneira para lidar com isso é tentar ficar tranquilo, sabendo que você estudou para a prova, que você tem aquele conhecimento para responder as questões. E que não ter dado certo em algum momento, não significa nada, pois não é possível prever o resultado — diz.

Dê um tempo de descanso

Apesar da prova ter muitas questões, ter um tempo, por mínimo que seja, de descanso pode ser um diferencial para manter o foco. Esse tempo pode ser utilizado para ir ao banheiro ou beber água. Duarte sugere fazer a pausa na mudança de temática.

— Sair um pouco daquela tarefa, da carga cognitiva e esforço mental que tem para fazer a prova, faz a pessoa conseguir estar um pouco mais relaxado para dar continuidade. É como se fosse uma corrida: se a pessoa corre tudo de uma vez sem estar habituado, ela cansa. Mas se a correr um pouquinho, parar e prosseguir, fica mais fácil cumprir a tarefa — exemplifica.

Saiba priorizar

Uma outra dica é saber priorizar as questões, conhecendo as próprias limitações. Duarte diz que, como a prova tem bastantes questões, não é possível perder tempo em uma pergunta complicada, isso pode causar ainda mais ansiedade e nervosismo. Nesse momento, é preciso seguir adiante, respondendo perguntas cuja chance de acertar é maior.

— Tem que trabalhar essa aceitação. Saber que de fato o aluno não vai conseguir dar 100% de si em todas as questões, justamente pela questão do tempo. Então deve-se focar naquelas em que tem mais certeza, mais confiança e garantia de que sabe a resposta — conclui.

Veja também

FERIADO Dia de Finados: saiba os melhores horários para viajar pelas estradas de Pernambuco