A- A+

Região Metropolitana do Recife Enem 2023: Grande Recife reforça frota de 28 linhas da RMR; saiba quais terão acréscimo Serão 138 ônibus a mais nas ruas. Juntos, eles farão 1.199 viagens ao longo do primeiro dia de prova

Neste domingo (5), o Grande Recife Consórcio de Transporte reforça a frota de 28 linhas que operam na Região Metropolitana do Recife para atender os candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com a empresa, são 138 ônibus a mais nas ruas, que farão 1.199 viagens ao longo deste primeiro dia de prova.



De acordo com o cordenador de Operações do Grande Recife, Mário Sérgio Cornélio, sem esquema especial, circulam normalmente, durante os domingos, 809 ônibus na RMR.



Confira as linhas que têm acréscimo na frota:

061 - Piedade

346 - TI TIP (Conde da Boa Vista)

440 - CDU / Caxangá/ Boa Viagem

860 - TI Xambá (Príncipe)

1967 - TI Igarassu (Dantas Barreto)

1974 - Jardim Atlântico

1977 - TI Pelópidas (Conde da Boa Vista)

1983 - TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1986 - TI Rio Doce / TI PE-15

1987 - TI Rio Doce (Príncipe)

1992 - Pau Amarelo

1994 - Conjunto Beira Mar

1993 - Conjunto Praia do Janga

521 - Alto Santa Isabel (Cde. Boa Vista)

522 - Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

624 - Brejo (Cde. Boa Vista)

630 - Vasco da Gama / Derby

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 - Guabiraba / Derby (Joana Bezerra)

2431 - TI CDU/TI Caxangá (UFPE)

2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe

2490 - TI Camaragibe / TI Macaxeira

2920 - TI Rio Doce / TI CDU

164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

168 - TI Tancredo Neves (Cde. B. Vista)

198 - Ipojuca / TI Cabo

As provas do Enem são aplicadas em todo o Brasil em dois domingos consecutivos, 5 e 12 de novembro. O exame tem duração de 5 horas e 30 minutos no primeiro dia de provas, e 5 horas no segundo. Os portões dos locais de prova são abertos às 11h30 e fechados, pontualmente, às 13h.

Veja também

ENEM 2023 Professoras avaliam primeiro dia de provas do Enem 2023