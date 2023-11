A- A+

EDUCAÇÃO Enem 2023: quase 59 mil inscritos faltaram ao 1º dia de prova em Pernambuco Taxa de abstenção à prova no Estado foi menor do que a média nacional, que foi de 28,1%

Em Pernambuco, 58.875 inscritos faltaram ao primeiro dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, no domingo (5). Esse total corresponde a 26,9% dos 218.868 inscritos.

A taxa de abstenção à prova no Estado foi menor do que a média nacional, que foi de 28,1%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6).

O índice deste ano também foi menor do que o registrado em Pernambuco no ano passado — em 2022, 27% dos 187.593 inscritos, o equivalente a 50.714 candidatos, faltaram.

Os candidatos fizeram provas de linguagens e ciências humanas e a redação, com o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". No próximo domingo (12), serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.

