Vestibular Enem 2023: saiba como se inscrever e as datas da prova este ano Ao todo, o Exame Nacional do Ensino Médio conta com 180 questões

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam na segunda-feira (5) e os interessados em participar têm até 16 de junho para fazer o cadastro na Página do Participante, no Portal do INEP. A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho.

Provas do Enem

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio vai ocorrer nos dias 5 e 12 de novembro. O Enem é formado por 45 questões de Linguagens e 45 questões de Ciências Humanas no primeiro dia de provas. No segundo dia, os estudantes vão enfrentar 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

Cronograma de datas

Inscrições: 05 de junho até 16 de junho,

Provas: 5 e 12 de novembro.

Gabarito oficial: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024

