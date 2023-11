A- A+

EDUCAÇÃO Enem 2023: segundo dia tem índice de abstenção de 30,22% em Pernambuco Número é maior do que o do primeiro domingo, mas menor que a média nacional

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o domingo (12), registrou um índice de abstenção de 30,22% em Pernambuco. O índice é maior do que o do primeiro domingo, quando 26,9% dos inscritos não compareceram aos locais de prova.

A abstenção do segundo dia de provas deste ano representa um total de 66.144 ausentes entre os 218.868 inscritos.

Os dados foram divulgados em balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na manhã desta segunda-feira (13).

Em 2022, o índice de abstenção no Estado foi de 30,8%. E no Brasil, este ano, o total de faltosos no segundo domingo chegou a 32%.

Os candidatos fizeram, nesse segundo domingo, provas de matemática e ciências da natureza.

O gabarito oficial do Enem 2023 foi antecipado e, segundo o Inep, será divulgado na terça-feira (14). Os resultados serão informados pelo instituto em 16 de janeiro.

