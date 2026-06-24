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EDUCAÇÃO Enem 2025: confira o ranking das 50 escolas com maiores notas no exame em Minas Gerais Veja a posição das unidades do ensino do estado com melhor desempenho na prova

Os microdados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta semana permitem identificar quais são as escolas de Minas Gerais com os melhores resultados no Enem 2025. Levantamento realizado pelo Globo mostra os 50 colégios com as maiores médias do exame no estado.

A nota da escola é uma média da redação com as quatro provas objetivas (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) de todos os alunos da escola que fizeram a prova naquele ano. Os estudantes que faltaram ao teste foram descartados da média. Colégios com menos de dez participantes não são computados já que o MEC não divulga esses resultados.





Veja as escolas de Minas Gerais com as maiores notas do Enem 2025

Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte - Unidade: Savassi - Nota: 751,45

Colégio Fibonacci - Ipatinga - Unidade: Das Aguas - Nota: 746,54

Coleguium - Belo Horizonte - Unidade: Ouro Preto - Nota: 746,32

Colégio Bernoulli - Belo Horizonte - Unidade: Lourdes - Nota: 735,57

Colégio Gabarito - Uberaba - Unidade: Santa Maria - Nota: 733,85

Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte - Unidade: São Luís - Nota: 729,89

Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa - Unidade: Câmpus Universitário - Nota: 728,10

Colégio Santo Agostinho - Belo Horizonte - Unidade: Santo Agostinho - Nota: 724,24

Colégio Santo Agostinho - Nova Lima - Unidade: Vale dos Cristais - Nota: 716,41

Colégio Impulso - Sete Lagoas - Unidade: Boa Vista - Nota: 714,05

Colégio Apogeu - Juiz de Fora - Unidade: Centro - Nota: 710,11

Colégio Dom Ferraz - São Lourenço - Unidade: Solar dos Lagos - Nota: 708,05

Colégio Magnum Agostiniano - Belo Horizonte - Unidade: Nova Floresta - Nota: 707,47

Colégio Militar de Belo Horizonte - Belo Horizonte - Unidade: São Francisco - Nota: 705,61

Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Barbacena - Unidade: São José - Nota: 704,25

Colégio Olimpo Triângulo Mineiro - Uberlândia - Nota: 704,20

Colégio Loyola - Belo Horizonte - Nota: 703,92

Colégio Marista Dom Silverio - Belo Horizonte - São Pedro - Nota: 703,18

Colégio São Francisco Xavier - Ipatinga - Cariru - Nota: 702,77

Instituto Educacional Margarida Rezende - Conselheiro Lafaiete - Santa Efigênia - Nota: 700,51

Inst Presbiteriano Gammon - Lavras - Centro - Nota: 698,80

Colégio Santo Agostinho-unidade - Contagem - Jardim Riacho das pedras - Nota: 697,80

Escola Educação Criativa - Ipatinga - Cidade Nobre - Nota: 695,42

Colégio Magnum Agostiniano -Belo Horizonte - Lourdes - Nota: 694,74

Colégio Sant Ana - Itaúna - Centro - Nota: 694,61

Ufmg - Colégio Técnico - Belo Horizonte - Centro - Nota: 694,15

Colégio Logosofico Gonzalez Pecotche - Belo Horizonte - Santa Efigenia - Nota: 693,87

Sistema Apoio de Ensino - Uberaba - Estados Unidos - Nota: 693,64

Colégio Nossa Sra de Lourdes - Lavras - Nota: 693,48

Colégio Losango de Pará de Minas - Pará Minas - Nota: 691,64

Centro Educacional Cave - Juiz de Fora - Centro - Nota: 690,34

Colégio Atenas - Alfenas - Centro - Nota: 690,03

Colégio Galileu - São Sebastião do Paraíso - Centro - Nota: 689,64

Colégio Sagrado Coração de Maria - Ubá - Centro - Nota: 689,29

Colégio Elite Master - Sete Lagoas - Centro - Nota: 689,13

Colégio Arnaldo - Belo Horizonte - Unidade Funcionários - Nota: 689,04

Centro Educacional Renovação - Pouso Alegre - Fátima I - Nota: 685,75

Escola Seb Unimaster - Belo Horizonte - Baritis - Nota: 685,60

Colégio Santa Catarina - Juiz de Fora - Morro da Glória - Nota: 685,35

Colégio Darwin de Raul Soares - Raul Soares - Nota: 684,97

Colégio Espanhol Santa Maria Minas - Belo Horizonte - Unidade Cidade Nova - Nota: 684,58

Cefet-mg/UNED Divinópolis - Divinópolis - Belvedere II - Nota: 684,4

Escola Técnica de Divinópolis-integral - Divinópolis - Centro - Nota: 684,02

Colégio Imaculada Conceição - Brazópolis - Aparecida - Nota: 683,96

Colégio Batista Mineiro - Belo Horizonte - Nota: 683,73

Escola Sesi José Bento Nogueira Junqueira - São Gonçalo do Sapucaí - Cidade Sul I - Nota: 683,62

Colégio Olimpo BH - Belo Horizonte - Mangabeiras - Nota: 683,46

Colégio Católica Padre de Man - Coronel Fabriciano - Caladinho - Nota: 683,34

Colégio Genoma II - Teófilo Otoni - Doutor Laerte Laender - Nota: 682,59

Colégio União de Ensino Infantil Fundamental e Médio - Três Corações - Jardim das hortênsias - Nota: 682,07

Algumas das escolas privadas apresentaram, em 2024, um número de matrículas no 2º ano do ensino médio muito maior do que no 3º ano, em 2025. Isso aponta que esses colégios podem ter selecionado um grupo de jovens com alto desempenho para conseguir destaque na lista de maiores notas do país — enquanto o restante dos alunos acaba sendo registrado em outro CNPJ.

Em artigo no Globo, o colunista Antônio Gois aponta que "redes que possuem mais de uma unidade por vezes concentram os melhores alunos num único estabelecimento, garantindo que o nome apareça no topo de rankings, mesmo que, no conjunto de todos os alunos de todas as suas unidades, o desempenho não seja tão extraordinário".

Veja o ranking nacional

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