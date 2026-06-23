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Enem 2025: conheça as 15 escolas com as maiores notas em Pernambuco, DF e demais estados

Média considera notas de todos os estudantes nas quatro provas objetivas e na redação

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Resultados individuais do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 foram disponibilizados nesta semana pelo Ministério da EducaçãoResultados individuais do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 foram disponibilizados nesta semana pelo Ministério da Educação - Foto: Angelo Miguel/Ministério da Educação

Os resultados individuais do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 foram disponibilizados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC). Com eles, é possível saber a nota de cada escola brasileira, incluíndo as de Pernambuco. Abaixo, O Globo organizou uma lista dos 15 colégios com os melhores resultados por estado e no Distrito Federal.

A nota exibida é uma média da redação com as quatro provas objetivas (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) de todos os alunos da escola que fizeram o exame naquele ano. Estudantes que faltaram ao teste foram descartados da média. Colégios com menos de dez participantes não são computados, já que o MEC não divulga esses resultados.

A lista de 50 escolas com as maiores notas no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 é dominada por instituições do Sudeste (23) e do Nordeste (21). Majoritariamente privadas, elas conseguiram as maiores médias considerando o mesmo peso para todas as cinco provas.

Veja abaixo as 15 melhores de cada estado:
Pernambuco
Colegio Cognitivo - Recife - Imbiribeira - Nota: 736,64

Colegio Cognitivo - Recife - Santana - Nota: 736,44

Colegio Nucleo - Recife - Graças - Nota: 728,87

Colegio Equipe - Recife - Madalena - Nota: 727,50

Escola de Referencia em Ensino Fundamental e Medio Aplicacao do Recife - Recife - Ilha do Retiro - Nota: 713,32

Colegio Nucleo - Boa Viagem - Recife - Boa Viagem - Nota: 710,46

Colegio de Aplicacao do Ce da Ufpe - Recife - Cidade Universitária - Nota: 703,66

Colegio Gge - Recife - Imbiribeira - Nota: 702,65

Colegio Saber Viver - Unidade III - Recife - Espinheiro - Nota: 694,76

Colegio Eximius - Recife - Santana - Nota: 688,32

Colegio das Damas da Instrucao Crista - Recife - Graças - Nota: 683,72

Colegio Fazer Crescer - Ensino Medio - Recife - Rosarinho - Nota: 683,11

Md Educacional- Colegio Madre de Deus Unidade II - Recife - Boa Viagem - Nota: 682,03

Colegio Apoio - Recife - Casa Amarela - Nota: 67956

Plenus Colegio e Curso - Petrolina - Cidade Universitaria - Nota: 679,45.

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Rio de Janeiro
Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Barra da Tijuca - Nota: 759,31

Colégio e Curso Pensi - Niterói - Unidade Icaraí - Nota: 758,94

Colégio e Curso Pensi - Rio de Janeiro - Unidade Maracanã - Nota: 740,73

Colégio de São Bento - Rio de Janeiro - Nota: 728,63

Colégio Marília Mattoso - Niterói - Nota: 728,54

Colégio São João Batista - Nova Friburgo - Nota: 721,20

Colégio Ipiranga - Petrópolis - Nota: 720,50

Escola Bretanha Jd Infância Tio Careca - Rio de Janeiro - Nota: 716,20

Colégio Santo Agostinho - Rio de Janeiro - Unidade Leblon - Nota: 715,94

Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Recreio - Nota: 715,38

Colégio Naval - Angra dos Reis - Público - Nota: 715,07

Instituto GayLussac - Niterói - Nota: 714,57

PB Colégio e Curso - Niterói - Unidade Icaraí - Nota: 714,43

Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Barra Olímpica - Nota: 713,86

Colégio Santo Agostinho - Rio de Janeiro - Unidade Barra da Tijuca - Nota: 713,09

São Paulo
Colégio Objetivo Integrado - São Paulo - Unidade: Bela Vista - Nota: 763,97

Colégio Etapa III - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 762,31

Colégio Etapa - Valinhos - Unidade: Dois Córregos - Nota: 734,96

Colégio Vértice II - São Paulo - Unidade: Campo Belo - Nota: 732,81

Colégio Objetivo Integrado - Mogi das Cruzes - Unidade: Vila Suissa - Nota: 730,38

Escola SEB Unidade Álvares Cabral - Ribeirão Preto - Nota: 725,50

Colégio Mobile - São Paulo - Unidade: Vila Nova Conceição - Nota: 724,04

Colégio Vital Brazil - São Paulo - Unidade: Vila Butantã - Nota: 721,64

Liceu Jardim - Santo André - Unidade: Vila Guiomar - Nota: 718,21

Alpha Lumem Instituto - São José dos Campos - Unidade: Jardim Esplanada II - Nota: 717,33

Colégio Embraer Juarez Wanderley - São José dos Campos - Unidade: Eugênio de Mello - Nota: 715,76

Colégio Etapa - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 713,09

Colégio Bandeirantes - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 709,86

Colégio Leonardo Da Vinci - Jundiaí - Nota: 708,26

Colégio FAAP Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - Nota: 706,42

Minas Gerais
Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte - Unidade: Savassi - Nota: 751,45

Colégio Fibonacci - Ipatinga - Unidade: Das Aguas - Nota: 746,54

Coleguium - Belo Horizonte - Unidade: Ouro Preto - Nota: 746,32

Colégio Bernoulli - Belo Horizonte - Unidade: Lourdes - Nota: 735,57

Colégio Gabarito - Uberaba - Unidade: Santa Maria - Nota: 733,85

Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte - Unidade: São Luís - Nota: 729,89

Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa - Unidade: Câmpus Universitário - Nota: 728,10

Colégio Santo Agostinho - Belo Horizonte - Unidade: Santo Agostinho - Nota: 724,24

Colégio Santo Agostinho - Nova Lima - Unidade: Vale dos Cristais - Nota: 716,41

Colégio Impulso - Sete Lagoas - Unidade: Boa Vista - Nota: 714,05

Colégio Apogeu - Juiz de Fora - Unidade: Centro - Nota: 710,11

Colégio Dom Ferraz - São Lourenço - Unidade: Solar dos Lagos - Nota: 708,05

Colégio Magnum Agostiniano - Belo Horizonte - Unidade: Nova Floresta - Nota: 707,47

Colégio Militar de Belo Horizonte - Belo Horizonte - Unidade: São Francisco - Nota: 705,61

Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Barbacena - Unidade: São José - Nota: 704,25

Espírito Santo
Escola São Domingos - Vitória - Unidade: Bento Ferreira - Nota: 713,94

Escola Madan - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 711,31

Colégio Leonardo da Vinci - Vitória - Unidade: Santa Lucia - Nota: 706,89

Colégio Sagrado Coração de Maria - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 703,22

Colégio Primeiro Mundo - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 702,28

Centro de Ensino Charles Darwin - Vila Velha - Unidade: Centro - Nota: 696,65

IFES - Vila Velha - Unidade: Soteco - Nota: 691,369

Colégio Salesiano Jardim Camburi - Vitória - Unidade: Jardim Camburi - Nota: 689,45

Centro de Ensino Charles Darwin - Vitória - Unidade: Mata da Praia - Nota: 687,44

Escola Múltipla - Serra - Unidade: Barcelona - Nota: 678,74

Escola Darwin Aracruz - Aracruz - Unidade: Vila Nova - Nota: 674,44

Escola Crescer - Vitória - Unidade: Praia Do Canto - Nota: 665,64

Colégio Marista Nossa Senhora da Penha - Vila Velha - Unidade: Centro de Vila Velha - Nota: 663,00

Ifes Campus Vitória - Vitória - Unidade: Jucutuquara - Nota: 662,25

Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória - Vitória - Unidade: Forte São João - Nota: 657,90

Rio Grande do Sul
Colégio Politécnico da UFSM - Santa Maria - Unidade: Camobi - Nota: 720,84

Colégio Regina Coeli - Veranópolis - Unidade: Centro - Nota: 717,02

Colégio Sinodal - São Leopoldo - Unidade: Morro do Espelho - Nota: 715,62

Colégio Evangélico Alberto Torres - Lajeado - Unidade: Centro - Nota: 710,37

Colégio Tiradentes - Ijuí - Unidade: Centro - Nota: 702,88

Colégio Nossa Senhora Aparecida - Nova Prata - Nota: 697,48

Colégio João Paulo I Unidade Sul - Porto Alegre - Unidade: Jardim Isabel - Nota: 697,14

Colégio Sinodal - Portão - Unidade: Estação Portão - Nota: 695,68

Colégio Riachuelo - Santa Maria - Unidade: Centro - Nota: 693,62

Centro de Ensino Médio Farroupilha - Porto Alegre - Unidade: Três Figueiras - Nota: 692,94

Colégio Leonardo da Vinci-Alfa - Porto Alegre - Unidade: Rio Branco - Nota: 691,75

Colégio Sinodal Rui Barbosa - Carazinho - Nota: 691,09

Colégio Militar de Porto Alegre - Porto Alegre - Unidade: Farroupilha - Nota: 689,50

Colégio Mauá - Santa Cruz do Sul - Unidade: Higienopolis - Nota: 686,90

Colégio Bertoni MED - Porto Alegre - Unidade: Auxiliadora - Nota: 682,55

Paraná
Colégio do Bosque Mananciais - Curitiba - Unidade: São Lourenço - Nota: 703,16

Colégio Passo Certo Growing Bilíngue - Cascavel - Unidade: Country - Nota: 686,41

Colégio Marista Anjo da Guarda - Curitiba - Unidade: Santa Felicidade - Nota: 679,28

Saber Integral CEI - Pato Branco - Unidade: La Salle - Nota: 673,48

Colégio Bom Jesus - Curitiba - Unidade: Divina Providência - Nota: 669,17

Reference - Laranjeiras do Sul - Unidade: Centro - Nota: 669,01

Colégio Mater Dei - Pato Branco - Unidade: Brasília - Nota: 667,91

Colégio Militar de Curitiba - Curitiba - Unidade: Taruma - Nota: 664,55

Colégio Martinus - Curitiba - Unidade: Centro - Nota: 664,28

Colégio Mundial - Francisco Beltrão - Unidade: Centro - Nota: 659,93

Colégio Santo Ângelo - Ponta Grossa - Unidade: Centro - Nota: 659,75

Colégio Marista Santa Maria - Curitiba - Unidade: São Lourenço - Nota: 657,60

Colégio Marista - Cascavel - Unidade: Centro - Nota: 657,24

Colégio Prime - Londrina - Unidade: Gleba Palhano - Nota: 657,13

Colégio Pontagrossense - Ponta Grossa - Unidade: Centro - Nota: 654,70

Santa Catarina
Colégio AZ Floripa - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 710,59

Colégio Energia - Chapecó - Unidade: Centro - Nota: 688,21

Colégio Vila Olímpia - Florianópolis - Unidade: Jurerê - Nota: 687,8

Colégio Objetivo - Pinhalzinho - Unidade: Centro - Nota: 685,89

Colégio Bom Jesus Divina Providência - Jaraguá do Sul - Unidade: Centro - Nota: 672,52

Colégio Froebel - São Bento do Sul - Unidade: Centro - Nota: 672,32

Cooperativa de Trabalho Magna - Concórdia - Unidade: Centro - Nota: 668,88

Colégio Carlos Drummond de Andrade - Fraiburgo - Unidade: São José - Nota: 690,35

Colégio Bom Jesus Santo Antônio - Blumenau - Unidade: Centro - Nota: 668,29

Escola Madre Teresa Michel - Criciúma - Unidade: Michel - Nota: 666,22

COC - Itajaí - Unidade: Centro - Nota: 663,75

COC - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 663,03

Colégio e Curso Gaia - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 662,62

Curso e Colégio Criativo - Florianópolis - Unidade: Jardim Atlântico - Nota: 662,39

COC - Rio do Sul - Unidade: Centro - Nota: 662,13

Ceará
Colégio Ari de Sá Cavalcante - Fortaleza - Unidade: Mário Mamede - Nota: 801,30

Colégio de Aplicação Farias Brito - Fortaleza - Unidade: Varjota - Nota: 789,95

Christus Colegio Pre Universitario - Jose de Alencar - Nota: 779,38

Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo - Centro - Nota: 765,74

Farias Brito Colegio Pre-Vestibular Central - Fátima - Nota: 750,84

Master Colegio - Presidente Kennedy - Nota: 748,72

Ari de Sá Cavalcante - Aldeota - Aldeota - Nota: 727,66

Provecto Colegio - Parangaba - Nota: 722,14

Colegio 7 de Setembro - Dionisio Torres - Nota: 708,92

Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares - Edson Queiroz - Nota: 695,84

Colegio Christus Barao de Studart - Aldeota - Nota: 692,37

Colegio Christus Unidade Parquelandia - Bela Vista - Nota: 687,96

Farias Brito Pre Vestibular Aldeota - Varjota - Nota: 687,64

Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias - Centro - Nota: 676,90

Colegio Diocesano Padre Anchieta Limoeiro - Limoeiro do Norte - Centro - Nota: 676,08

Bahia
Colegio Bernoulli - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 732,04

Colegio Helyos - Feira de Santana - Santa Mônica - Nota: 715,78

Colegio Acesso - Feira de Santana - Ponto Central - Nota: 715,13

Colegio Anchieta - Salvador - Pituaçu - Nota: 708,43

Centro Educacional Villa Lobos - Salvador - Trobogy - Nota: 697,03

Colegio Oficina - Salvador - Pituba - Nota: 696,47

Centro Educacional Villa Lobos - Camaçari - Catu de Abrantes - Nota: 694,38

Sartre Escola Seb - Monet - Lauro de Freitas - Buraquinho - Nota: 687,02

Sartre Escola Seb - Itaigara - Salvador - Itaigara - Nota: 686,82

Centro Educacional Mundai - Porto Seguro - Nota: 680,95

Curso e Colegio Leffler - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 678,30

Colegio Jose Nogueira - Macaúbas - Nota: 676,99

Colegio Sao Paulo - Salvador - Itaigara - Nota: 676,33

Colegio Integral - Salvador - Pituba - Nota: 675,29

Colegio Anglo Brasileiro - Salvador - Patamares - Nota: 673,10

Alagoas
Colegio Contato Maceio - Maceió - Jatiúca - Nota: 696.19

Colegio Dinamico - Maceió - Tabuleiro do Martins - Nota: 674.02

Alternativa Escola de Educacao Basica - Arapiraca - Eldorado - Nota: 666.03

Colegio Santa Ursula Ltda - Maceió - Jatiuca - Nota: 657.38

Colegio Maria Montessori - Maceió - Gruta de Lourdes - Nota: 654.39

Colegio Santa Madalena Sofia - Maceió - Farol - Nota: 654.04

Colegio de Educacao Basica Santa Afra - Arapiraca - São Luiz - Nota: 648.71

Colegio de Educacao Basica Santa Esmeralda - Arapiraca - Brasilia - Nota: 645.18

Elite Integral Ltda - Maceió - Antares - Nota: 636.99

Colegio Cenecista de 1ª e 2ª Graus Santana - Santana do Ipanema - Nota: 636.60

Colegio Fantastico - Maceió - Benedito Bentes - Nota: 635.00

Colegio da Policia Militar Tiradentes - Unidade Agreste - Arapiraca - Bom Sucesso - Nota: 629.84

Seb Escolas de Alta Performance Ltda - Maceió - Ponta Verde - Nota: 627.50

Escola de Educacao Basica Padrao - Maceió - Gruta de Lourdes - Nota: 621.71

Colegio Cristo Rei - Maceió - Farol - Nota: 618.53

Maranhão
Maple Bear Sao Luis - São Luís - Renascença II - Nota: 705.30

Centro Educacional Montessoriano Reino Infantil - São Luís - Renascena II - Nota: 688.91

Rf Ensino Medio Ltda - São Luís - Calhau - Nota: 686.40

Colegio Literato - São Luís - Turu - Nota: 685.20

Colegio Dom Bosco Ltda - São Luís - Renascença - Nota: 670.2

Colegio Educallis - São Luís - Cutim Anil - Nota: 666.75

Escola Santa Teresinha - Imperatriz - Centro - Nota: 663.41

Colegio Dom Bosco Balsas - Balsas - Centro - Nota: 660.38

Audaz Colegio Ltda - São Luís - Calhau - Nota: 657.97

D Pedro II Empreendimentos Educacionais Ltda - São Luís - Cohama - Nota: 653.66

Inst Educacional Sul Maranhense Coc - Imperatriz - Maranhão Novo - Nota: 647.94

Colégio Glaucia Costa - Timon - Parque Piauí I - Nota: 643.51

Escola Crescimento - São Luís - Calhau - Nota: 640.55

Escola Crescimento - São Luís - Renascenca - Nota: 639.64

Colégio Metropolitano Alianca - Imperatriz - Mercadinho - Nota: 637.31

Paraíba
Centro de Educacao Mdw - João Pessoa - Brisamar - Nota: 705.23

Colegio e Curso Evolucao - João Pessoa - Miramar - Nota: 701.61

Centro Pessoense de Educacao - Colegio Motiva - João Pessoa - Miramar - Nota: 698.20

Colegio Motiva Ltda - Motiva Centro - Campina Grande - Centro - Nota: 697.00

Escola Internacional Cidade Viva - João Pessoa - Aeroclube - Nota: 694.54

Colegio Gge - João Pessoa - Miramar - Nota: 681.06

Colegio Nossa Senhora de Lourdes - Campina Grande - Jardim Tavares - Nota: 676.82

Colegio Nossa Senhora de Lourdes - João Pessoa - Torre - Nota: 674.00

Carl Rogers - Centro de Educacao - João Pessoa - Jardim Cidade Universitária - Nota: 672.93

Centro de Ensino e Educacao da Borborema Ldta - Campina Grande - Jardim Tavares - Nota: 662.34

Ufcg - Escola Tecnica de Saude de Cajazeiras - Cajazeiras - Nota: 661.04

Iso Colegio e Cursos - João Pessoa - Jardim Oceania - Nota: 657.66

Colegio Menino Jesus - Pombal - Nota: 655.64

Centro de Ensino Hbs Ltda - João Pessoa - Jardim Oceania - Nota: 654.99

Colegio Imaculada Conceicao - Campina Grande - Centro - Nota: 654.72

Piauí
Sao Jose Leste - Teresina - Jóquei - Nota: 773.85

Instituto Dom Barreto Centro - Teresina - Centro - Nota: 752.15

Escola Popular Madre Maria Villac - Teresina - Satélite - Nota: 737.23

Cev Colegio Unidade Jockey - Teresina - Jóquei - Nota: 731.77

Colegio Machado de Assis - Picos - Centro - Nota: 729.04

Colegio Procampus - Teresina - Centro - Nota: 728.50

Colegio Proposito - Teresina - Joquei - Nota: 721.82

Anbeas - Colegio Sagrado Coracao de Jesus - Teresina - Centro - Nota: 717.98

Colegio Lerote Ltda - Teresina - Sao Cristovao - Nota: 717.07

Bright School - Teresina - Jóquei - Nota: 711.68

Colegio Great - Teresina - Jóquei - Nota: 703.84

Colegio Proposito - Teresina - Centro - Nota: 697.51

Sociedade Educacional Paulo Freire Ltda Me - Oeiras - Nota: 671.34

Instituto de Ensino Intellectus - Campo Maior - Nota: 669.96

Cev Colegio - Teresina - Centro - Nota: 669.69

Rio Grande do Norte
Colegio Ciencias Aplicadas - Natal - Tirol - Nota: 726.44

Colegio Porto - Natal - Lagoa Nova - Nota: 706.89

Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo - Natal - Lagoa Nova - Nota: 698.33

Colegio Marie Jost - Natal - Candelária - Nota: 698.08

Colegio Marista de Natal - Natal - Tirol - Nota: 697.04

Facex - Natal - Capim Macio - Nota: 695.66

Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire - Natal - Capim Macio - Nota: 690.72

Colegio Simples - Mossoró - Doze Anos - Nota: 684.79

Centro Educacional Master - Natal - Capim Macio - Nota: 675.00

Over Colegio e Curso - Natal - Lagoa Nova - Nota: 674.40

Colegio Salesiano Sao Jose - Natal - Ribeira - Nota: 674.29

Colegio Salesiano Dom Bosco - Parnamirim - Nova Parnamirim - Nota: 672.83

Centro de Educacao Integrada Mais Ltda - Natal - Lagoa Nova - Nota: 666.88

Colegio Diocesano Santa Luzia - Mossoró - Santo Antônio - Nota: 653.32

Colegio Executivo Ltda - Natal - Ponta Negra - Nota: 652.45

Sergipe
Centro de Excelencia Master - Aracaju - Jardins - Nota: 699.65

Nucleo Avancado de Ensino G8 Ltda - Aracaju - Salgado Filho - Nota: 686.34

Colegio Arquidiocesano S Coracao de Jesus - Aracaju - Farolandia - Nota: 678.89

Colegio Ideal Ltda-Epp - Aracaju - Cirurgia - Nota: 677.66

Colegio Amadeus Ltda - Aracaju - Centro - Nota: 674.26

Colegio Educar - Nossa Senhora da Glória - Centro - Nota: 670.68

Alternativo Curso e Colegio - Itabaiana - Serrano - Nota: 668.14

Coesi Colegio de Orientacao e Estudos Integrados e Escolinha do Re Mi Eireli - Epp - Aracaju - Grageru - Nota: 667.25

Colegio de Ciencias Pura e Aplicada - Aracaju - Grageru - Nota: 665.58

Curso Colegio Modulo Ltda - Aracaju - Inacio Barbosa - Nota: 665.38

Colegio do Salvador - Aracaju - Jardins - Nota: 664.22

Colegio Pierre Freitas S C - Simão Dias - Centro - Nota: 662.67

Colegio Magnus - Itabaiana - Rotary Club de Itabaiana - Nota: 660.28

Escolinha Dengoso Ltda - Estância - Nota: 656.65

Colégio Sagrado Coracao de Jesus - Estância - Nota: 652.6

Goiás
Colegio Wr - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 719.38

Colegio Galileu - Anápolis - Jundiaí - Nota: 717.89

Colegio Olimpo Goiania - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 713.33

Colegio Arena - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 696.17

Cope - Colegio Preparaenem - Goiânia - Setor Marista - Nota: 694.14

Colegio Cope Nexus Filial - Anápolis - Centro - Nota: 692.10

Colegio Agostiniano Ns de Fatima - Goiânia - Setor Aeroporto - Nota: 687.09

Colegio Monsenhor - Inhumas - Centro - Nota: 686.38

Colegio Santo Agostinho - Goiânia - Setor Central - Nota: 682.88

Colegio Simbios - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 679.15

Colegio Progressivo - Goiânia - Cidade Jardim - Nota: 675.67

Colegio Degraus - Goiânia - Setor Sudoeste - Nota: 674.12

Colegio Visao - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 672.62

Colegio Prevest - Goiânia - Setor Central - Nota: 669.93

Colegio Solar - Ceres - Nota: 665.05

Mato Grosso
Colegio Ibero Americano - Cuiabá - Porto - Nota: 701.05

Ppe - Prina Pitt Escola - Sinop - Residencial Ipanema - Nota: 680.91

Colegio Notre Dame de Lourdes - Cuiabá - Cidade Alta - Nota: 671.32

Farina Sistema de Ensino - Cuiabá - Areão - Nota: 668.92

Inst Presbiteriano Educacao Simonton - Tangará da Serra - Jardim Tanaka - Nota: 661.89

Lavoisier Centro de Ensino - Rondonópolis - Vila Aurora I - Nota: 658.05

Colegio Avancado de Desenvolvimento Educacional - Sinop - Jardim Maringá - Nota: 657.93

Centro Educacional Vinicius de Moraes - Sorriso - Bela Vista - Nota: 655.14

Colegio Maxi - Cuiabá - Quilombo - Nota: 654.22

Colegio La Salle Atec - Tangará da Serra - Parque Mansoes - Nota: 649.2

Escola Avance - Tangará da Serra - Jardim Cidade Alta - Nota: 648.85

Colegio Leibniz - Rondonópolis - Parque Sagrada Familia - Nota: 644.28

Colegio Isaac Newton - Cin Integral Ita Medicina - Cuiabá - Bau - Nota: 644.25

Colegio Nova Geracao - Primavera do Leste - Nota: 640.23

Master Genesis Alvorada - Cuiabá - Jardim Aclimação - Nota: 638.66

Mato Grosso do Sul
Colegio Classe A - Campo Grande - Monte Castelo - Nota: 718.05

Colegio Lumiere Ensino Fundamental - Dourados - Porto Madero - Nota: 717.33

Colegio Bionatus II - Campo Grande - Jardim dos Estados - Nota: 708.84

Colegio Unigran - Unidade II - Dourados - Jardim Itaipú - Nota: 708.72

Colegio Harmonia - Unidade I - Campo Grande - Jardim dos Estados - Nota: 675.68

Colegio Maestria - Enem e Vestibulares - Campo Grande - Santa Fé - Nota: 674.56

Colegio Almirante Tamandare - Campo Grande - Vila Alba - Nota: 666.98

Colegio Militar de Campo Grande - Campo Grande - Coophatrabalho - Nota: 666.31

Colegio Marista Alexander Fleming - Campo Grande - Vila Gomes - Nota: 662.66

Colegio Master Ltda - Campo Grande - Chacara Cachoeira - Nota: 662.64

Fundacao Educacional Cristo Rei - São Gabriel do Oeste - Primo Maffissoni - Nota: 660.27

Anglo Tres Lagoas - Três Lagoas - Jardim Alvorada - Nota: 659.26

Colegio Maria Montessori - Campo Grande - Centro - Nota: 650.17

Colegio Status - Unidade II - Campo Grande - Jardim Paulista - Nota: 643.44

Colegio Unigran - Dourados - Jardim Tropical - Nota: 637.40

Distrito Federal
Col Podion Ens Fund e Medio - Brasília - Asa Norte - Nota: 746.36

Col Olimpo - Brasília - Asa Sul - Nota: 728.55

Colegio Olimpo Aguas Claras - Brasília - Sul Aguas Claras - Nota: 716.06

Col Galois - Brasília - Asa Sul - Nota: 700.83

C Educacional Leonardo da Vinci - Brasília - Asa Sul - Nota: 692.92

C Educacional Leonardo da Vinci - Unid Norte - Brasília - Asa Norte - Nota: 689.87

Unico Educacional - Brasília - Asa Sul - Nota: 687.99

C Educacional Leonardo da Vinci - Unidade Taguatinga - Brasília - Areal (Aguas Claras) - Nota: 684.65

Col Fleming Asa Sul - Brasília - Asa Sul - Nota: 681.58

C Educacional Sigma - Asa Norte - Brasília - Asa Norte - Nota: 680.72

C Educacional Sigma Aguas Claras - Brasília - Sul (Aguas Claras) - Nota: 678.89

Col Madre Carmen Salles - Brasília - Asa Norte - Nota: 677.61

C Educacional Sigma - Brasília - Asa Sul - Nota: 675.38

Col Coc Lago Norte - Brasília - Setor de Habitações Individuais Norte - Nota: 671.07

Col Marista Joao Paulo II - Brasília - Asa Norte - Nota: 669.44

Acre
Colegio Lato Sensu - Rio Branco - Jardim Tropical - Nota: 679.21

Colegio Sigma - Rio Branco - Bosque - Nota: 676.64

Centro Educacional e Cultural - Meta - Rio Branco - Abraão Alab - Nota: 655.44

Escola de Ensino Medio e Tecnico Placido de Castro - Rio Branco - Jardim Europa - Nota: 635.97

Instituto Santa Teresinha - Cruzeiro do Sul - Nota: 592.73

Colegio Alternativo do Acre - Rio Branco - Conjunto Esperança - Nota: 590.90

Escola de Educacao Basica e Profissional Fundacao Bradesco - Rio Branco - Nova Esperanca - Nota: 581.11

Ifac - Campus Rio Branco - Rio Branco - Xavier Maia - Nota: 575.58

Colegio de Aplicacao Ufac - Rio Branco - Jardim Primavera - Nota: 575.13

Colegio Adventista de Rio Branco - Rio Branco - Loteamento Isaura Parente - Nota: 565.43

Escola Colegio Militar Tiradentes - Rio Branco - Calafate - Nota: 562.74

Escola Associacao Modelar de Ensino a M e - Rio Branco - Santa Quitria - Nota: 556.15

Escola Instituto Imaculada Conceicao - Rio Branco - Quinze - Nota: 549.47

Ifac - Campus Sena Madureira - Sena Madureira - Nota: 547.43

Esc Humberto Soares da Costa - Rio Branco - José Augusto - Nota: 544.89

Amapá
Escola Conexao Aquarela - Macapá - Beirol - Nota: 632.61

Colegio Expansivo - Macapá - Cabralzinho - Nota: 621.16

Colegio Estacao - Macapá - Novo Buritizal - Nota: 620.13

Physics Colegio e Curso - Macapá - Santa Rita - Nota: 614.31

Colegio Santa Bartolomea Capitanio - Macapá - Central - Nota: 611.91

Colegio Irma Maria Jose - Santana - Acquaville - Nota: 611.24

Colegio Conceito Ltda - Macapá - Beirol - Nota: 607.58

Esc Adventista de Macapa - Macapá - Jesus de Nazaré - Nota: 605.09

Centro de Ensino Podium - Macapá - Jesus de Nazaré - Nota: 602.00

Nucleo de Educacao Integrada - Nei - Macapá - Jardim Equatorial - Nota: 594.70

Colegio Equipe Macapa - Macapá - Jesus de Nazare - Nota: 593.13

Escola de Educacao Basica e Profissional Governador Janary Gentil Nunes - Santana - Vila Amazonas - Nota: 589.80

Colegio Elitte - Macapá - Jesus de Nazare - Nota: 583.34

Ifap - Campus Macapa - Macapá - Brasil Novo - Nota: 572.85

Coc Macapa Norte - Macapá - Sao Lazaro - Nota: 559.03

Amazonas
Centro de Ensino Alpha Delta - Manaus - Adrianopolis - Nota: 698.6

Escolas Idaam - Manaus - Cidade Nova - Nota: 695.51

Centro Educacional Lato Sensu III - Manaus - Santo Agostinho - Nota: 687.01

Centro Educacional Lato Sensu - Manaus - Adrianópolis - Nota: 676.23

Lato Sensu IV - Manaus - Cidade Nova - Nota: 668.91

Curso Regular de Educacao a Distancia - Cmm - Manaus - Centro - Nota: 658.95

Laviniense Ensino Integrado e Ce Pingo de Gente - Manaus - Adrianopolis - Nota: 655.52

Fundacao Matias Machline - Manaus - Distrito Industrial I - Nota: 655.08

Colegio Militar de Manaus - Manaus - Centro - Nota: 648.45

Centro Educacional Adalberto Valle - Unidade I - Manaus - Aleixo - Nota: 648.38

Colegio Palas Atena - Manaus - Parque 10 de Novembro - Nota: 641.7

Connexus Ensino Fundamental e Medio Ltda - Manaus - São Francisco - Nota: 627.43

Col Dom Bosco - Manaus - Centro - Nota: 621.80

Colegio Maria Angelim - Manaus - Cidade Nova - Nota: 620.74

Colegio Santa Doroteia - Manaus - Centro - Nota: 616.18

Pará
Colegio Equipe Ltda - Belém - Nazare - Nota: 760.16

Colegio Integrado In - Belém - Nazaré - Nota: 747.52

Physics Colegio e Curso - Belém - Cremacao - Nota: 741.76

Grupo Futuro Educacional Maraba - Marabá - Velha Marabá - Nota: 708.63

Colegio Equipe Cristal - Belém - Parque Verde - Nota: 687.03

Escola de Educacao Basica Centro Educacional Anchieta - Itaituba - Bela Vista - Nota: 683.46

Colegio Militar de Belem - Belém - Souza - Nota: 668.96

Soc de Educ Integ Humana do Brasil - Santarém - Santissimo - Nota: 662.47

Col Sta Catarina de Sena - Belém - Nazaré - Nota: 662.42

Colegio Marista Nossa Senhora de Nazare - Belém - Nazaré - Nota: 661.28

Centro Educacional Escreva Com Ltda - Marabá - Nova Maraba - Nota: 658.69

Colegio Equipe Gentil - Belém - Batista Campos - Nota: 657.92

Colegio Cei - Belém - Campina de Icoaraci - Nota: 657.5

Colegio Dom Amando - Santarém - Centro - Nota: 652.99

E Part E I F M Inst Nsra Dos Anjos - Abaetetuba - Nota: 651.82

Rondônia
Cooperativa Educacional de Vilhena - Vilhena - Bela Vista - Nota: 652.87

Centro de Ensino Classe A - Porto Velho - Centro - Nota: 644.86

Colegio Classe A - Porto Velho - Eletronorte - Nota: 637.89

Instituto Educacional Soma - Ies - Cacoal - Jardim Clodoaldo - Nota: 633.69

Colegio Sapiens - Unidade Intensivo - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 628.28

Centro de Ensino Mineiro - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 617.15

Colegio Dinamico Educacao Basica - Ariquemes - Setor 03 - Nota: 611.51

Maple Bear Porto Velho - Porto Velho - Olaria - Nota: 608.72

Escola Daniel Berg - Cacoal - Centro - Nota: 608.04

Cooperativa Educacional de Cacoal - Cacoal - Centro - Nota: 599.62

Colegio Sapiens - Unidade Jardim America - Porto Velho - São João Bosco - Nota: 598.55

Colegio Adventista de Porto Velho - Porto Velho - Nova Porto Velho - Nota: 591.34

Colegio Sapiens - Unidade Jardim das Mangueiras - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 590.30

Colegio Uniao - Ji-Paraná - Centro - Nota: 590.15

Colegio Santa Lucia Filippini - Vilhena - Centro - Nota: 588.78

Roraima
Centro de Ensino Alpha Delta - Boa Vista - Centro - Nota: 649.14

Colegio Militar Estadual de Ensino Fundamental e Medio Cel Pm Derly Luiz Vieira Borges - Boa Vista - Canarinho - Nota: 629.06

Centro Educacional Macunaima - Colegio Fametro - Boa Vista - São Francisco - Nota: 596.70

Claretiano-Colegio - Boa Vista - São Francisco - Nota: 587.03

Esc Instituto Batista de Roraima - Boa Vista - Centro - Nota: 579.39

Ifrr - Campus Boa Vista - Boa Vista - São Vicente - Nota: 568.61

Centro de Educacao Sesc - Boa Vista - Mecejana - Nota: 567.16

Colegio Cathedral - Boa Vista - Cacari - Nota: 562.87

Colegio Adventista de Boa Vista - Boa Vista - Centro - Nota: 562.73

Escola de Educacao Basica e Profissional Fundacao Bradesco Boa Vista-Rr - Boa Vista - Jardim Floresta - Nota: 559.86

Colegio de Aplicacao da Ufrr - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 557.19

Colegio Estadual Militarizado Vitoria Mota Cruz - Boa Vista - Paraviana - Nota: 521.94

Cen de Educ do Trab Joao de Mendonca Furtado - Sesi - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 512.37

Ufrr - Escola Agrotecnica - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 508.71

Escola Estadual Monteiro Lobato - Boa Vista - Centro - Nota: 506.88

Tocantins
Colegio Olimpo Palmas Integral - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 700.45

Colegio Coc Integral - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 670.88

Colegio Albert Einstein - Colinas do Tocantins - Nota: 662.71

Colegio Bernardo Sayao de Gurupi - Gurupi - Setor Central - Nota: 658.42

Colegio Marista Palmas - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 658.08

Interacao Vozes Ativas - Capim Dourado - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 648.62

Colegio Presbiteriano Mackenzie Palmas - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 628.4

Centro Educacional de Gurupi - Gurupi - Setor Central - Nota: 625.03

Colegio Guarai - Guaraí - Nota: 623.45

Colegio Intelectus - Araguaína - Vila Rosário - Nota: 620.64

Colegio Nabla e Vestibulares - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 616.30

Centro Educacional Sao Francisco de Assis - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 613.75

Colegio Genius - Gurupi - Setor Central - Nota: 612.55

Rede de Ensino Proposito-Rep - Paraíso do Tocantins - Nota: 612.17

Uperimm Instituto de Ensino Ltda - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 608.61

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