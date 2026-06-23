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educação Enem 2025: conheça as 15 escolas com as maiores notas em Pernambuco, DF e demais estados Média considera notas de todos os estudantes nas quatro provas objetivas e na redação

Os resultados individuais do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 foram disponibilizados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC). Com eles, é possível saber a nota de cada escola brasileira, incluíndo as de Pernambuco. Abaixo, O Globo organizou uma lista dos 15 colégios com os melhores resultados por estado e no Distrito Federal.

A nota exibida é uma média da redação com as quatro provas objetivas (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) de todos os alunos da escola que fizeram o exame naquele ano. Estudantes que faltaram ao teste foram descartados da média. Colégios com menos de dez participantes não são computados, já que o MEC não divulga esses resultados.

A lista de 50 escolas com as maiores notas no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 é dominada por instituições do Sudeste (23) e do Nordeste (21). Majoritariamente privadas, elas conseguiram as maiores médias considerando o mesmo peso para todas as cinco provas.

Veja abaixo as 15 melhores de cada estado:

Pernambuco

Colegio Cognitivo - Recife - Imbiribeira - Nota: 736,64

Colegio Cognitivo - Recife - Santana - Nota: 736,44

Colegio Nucleo - Recife - Graças - Nota: 728,87

Colegio Equipe - Recife - Madalena - Nota: 727,50

Escola de Referencia em Ensino Fundamental e Medio Aplicacao do Recife - Recife - Ilha do Retiro - Nota: 713,32

Colegio Nucleo - Boa Viagem - Recife - Boa Viagem - Nota: 710,46

Colegio de Aplicacao do Ce da Ufpe - Recife - Cidade Universitária - Nota: 703,66

Colegio Gge - Recife - Imbiribeira - Nota: 702,65

Colegio Saber Viver - Unidade III - Recife - Espinheiro - Nota: 694,76

Colegio Eximius - Recife - Santana - Nota: 688,32

Colegio das Damas da Instrucao Crista - Recife - Graças - Nota: 683,72

Colegio Fazer Crescer - Ensino Medio - Recife - Rosarinho - Nota: 683,11

Md Educacional- Colegio Madre de Deus Unidade II - Recife - Boa Viagem - Nota: 682,03

Colegio Apoio - Recife - Casa Amarela - Nota: 67956

Plenus Colegio e Curso - Petrolina - Cidade Universitaria - Nota: 679,45.

Rio de Janeiro

Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Barra da Tijuca - Nota: 759,31

Colégio e Curso Pensi - Niterói - Unidade Icaraí - Nota: 758,94

Colégio e Curso Pensi - Rio de Janeiro - Unidade Maracanã - Nota: 740,73

Colégio de São Bento - Rio de Janeiro - Nota: 728,63

Colégio Marília Mattoso - Niterói - Nota: 728,54

Colégio São João Batista - Nova Friburgo - Nota: 721,20

Colégio Ipiranga - Petrópolis - Nota: 720,50

Escola Bretanha Jd Infância Tio Careca - Rio de Janeiro - Nota: 716,20

Colégio Santo Agostinho - Rio de Janeiro - Unidade Leblon - Nota: 715,94

Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Recreio - Nota: 715,38

Colégio Naval - Angra dos Reis - Público - Nota: 715,07

Instituto GayLussac - Niterói - Nota: 714,57

PB Colégio e Curso - Niterói - Unidade Icaraí - Nota: 714,43

Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Barra Olímpica - Nota: 713,86

Colégio Santo Agostinho - Rio de Janeiro - Unidade Barra da Tijuca - Nota: 713,09

São Paulo

Colégio Objetivo Integrado - São Paulo - Unidade: Bela Vista - Nota: 763,97

Colégio Etapa III - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 762,31

Colégio Etapa - Valinhos - Unidade: Dois Córregos - Nota: 734,96

Colégio Vértice II - São Paulo - Unidade: Campo Belo - Nota: 732,81

Colégio Objetivo Integrado - Mogi das Cruzes - Unidade: Vila Suissa - Nota: 730,38

Escola SEB Unidade Álvares Cabral - Ribeirão Preto - Nota: 725,50

Colégio Mobile - São Paulo - Unidade: Vila Nova Conceição - Nota: 724,04

Colégio Vital Brazil - São Paulo - Unidade: Vila Butantã - Nota: 721,64

Liceu Jardim - Santo André - Unidade: Vila Guiomar - Nota: 718,21

Alpha Lumem Instituto - São José dos Campos - Unidade: Jardim Esplanada II - Nota: 717,33

Colégio Embraer Juarez Wanderley - São José dos Campos - Unidade: Eugênio de Mello - Nota: 715,76

Colégio Etapa - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 713,09

Colégio Bandeirantes - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 709,86

Colégio Leonardo Da Vinci - Jundiaí - Nota: 708,26

Colégio FAAP Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - Nota: 706,42

Minas Gerais

Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte - Unidade: Savassi - Nota: 751,45

Colégio Fibonacci - Ipatinga - Unidade: Das Aguas - Nota: 746,54

Coleguium - Belo Horizonte - Unidade: Ouro Preto - Nota: 746,32

Colégio Bernoulli - Belo Horizonte - Unidade: Lourdes - Nota: 735,57

Colégio Gabarito - Uberaba - Unidade: Santa Maria - Nota: 733,85

Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte - Unidade: São Luís - Nota: 729,89

Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa - Unidade: Câmpus Universitário - Nota: 728,10

Colégio Santo Agostinho - Belo Horizonte - Unidade: Santo Agostinho - Nota: 724,24

Colégio Santo Agostinho - Nova Lima - Unidade: Vale dos Cristais - Nota: 716,41

Colégio Impulso - Sete Lagoas - Unidade: Boa Vista - Nota: 714,05

Colégio Apogeu - Juiz de Fora - Unidade: Centro - Nota: 710,11

Colégio Dom Ferraz - São Lourenço - Unidade: Solar dos Lagos - Nota: 708,05

Colégio Magnum Agostiniano - Belo Horizonte - Unidade: Nova Floresta - Nota: 707,47

Colégio Militar de Belo Horizonte - Belo Horizonte - Unidade: São Francisco - Nota: 705,61

Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Barbacena - Unidade: São José - Nota: 704,25

Espírito Santo

Escola São Domingos - Vitória - Unidade: Bento Ferreira - Nota: 713,94

Escola Madan - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 711,31

Colégio Leonardo da Vinci - Vitória - Unidade: Santa Lucia - Nota: 706,89

Colégio Sagrado Coração de Maria - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 703,22

Colégio Primeiro Mundo - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 702,28

Centro de Ensino Charles Darwin - Vila Velha - Unidade: Centro - Nota: 696,65

IFES - Vila Velha - Unidade: Soteco - Nota: 691,369

Colégio Salesiano Jardim Camburi - Vitória - Unidade: Jardim Camburi - Nota: 689,45

Centro de Ensino Charles Darwin - Vitória - Unidade: Mata da Praia - Nota: 687,44

Escola Múltipla - Serra - Unidade: Barcelona - Nota: 678,74

Escola Darwin Aracruz - Aracruz - Unidade: Vila Nova - Nota: 674,44

Escola Crescer - Vitória - Unidade: Praia Do Canto - Nota: 665,64

Colégio Marista Nossa Senhora da Penha - Vila Velha - Unidade: Centro de Vila Velha - Nota: 663,00

Ifes Campus Vitória - Vitória - Unidade: Jucutuquara - Nota: 662,25

Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória - Vitória - Unidade: Forte São João - Nota: 657,90

Rio Grande do Sul

Colégio Politécnico da UFSM - Santa Maria - Unidade: Camobi - Nota: 720,84

Colégio Regina Coeli - Veranópolis - Unidade: Centro - Nota: 717,02

Colégio Sinodal - São Leopoldo - Unidade: Morro do Espelho - Nota: 715,62

Colégio Evangélico Alberto Torres - Lajeado - Unidade: Centro - Nota: 710,37

Colégio Tiradentes - Ijuí - Unidade: Centro - Nota: 702,88

Colégio Nossa Senhora Aparecida - Nova Prata - Nota: 697,48

Colégio João Paulo I Unidade Sul - Porto Alegre - Unidade: Jardim Isabel - Nota: 697,14

Colégio Sinodal - Portão - Unidade: Estação Portão - Nota: 695,68

Colégio Riachuelo - Santa Maria - Unidade: Centro - Nota: 693,62

Centro de Ensino Médio Farroupilha - Porto Alegre - Unidade: Três Figueiras - Nota: 692,94

Colégio Leonardo da Vinci-Alfa - Porto Alegre - Unidade: Rio Branco - Nota: 691,75

Colégio Sinodal Rui Barbosa - Carazinho - Nota: 691,09

Colégio Militar de Porto Alegre - Porto Alegre - Unidade: Farroupilha - Nota: 689,50

Colégio Mauá - Santa Cruz do Sul - Unidade: Higienopolis - Nota: 686,90

Colégio Bertoni MED - Porto Alegre - Unidade: Auxiliadora - Nota: 682,55

Paraná

Colégio do Bosque Mananciais - Curitiba - Unidade: São Lourenço - Nota: 703,16

Colégio Passo Certo Growing Bilíngue - Cascavel - Unidade: Country - Nota: 686,41

Colégio Marista Anjo da Guarda - Curitiba - Unidade: Santa Felicidade - Nota: 679,28

Saber Integral CEI - Pato Branco - Unidade: La Salle - Nota: 673,48

Colégio Bom Jesus - Curitiba - Unidade: Divina Providência - Nota: 669,17

Reference - Laranjeiras do Sul - Unidade: Centro - Nota: 669,01

Colégio Mater Dei - Pato Branco - Unidade: Brasília - Nota: 667,91

Colégio Militar de Curitiba - Curitiba - Unidade: Taruma - Nota: 664,55

Colégio Martinus - Curitiba - Unidade: Centro - Nota: 664,28

Colégio Mundial - Francisco Beltrão - Unidade: Centro - Nota: 659,93

Colégio Santo Ângelo - Ponta Grossa - Unidade: Centro - Nota: 659,75

Colégio Marista Santa Maria - Curitiba - Unidade: São Lourenço - Nota: 657,60

Colégio Marista - Cascavel - Unidade: Centro - Nota: 657,24

Colégio Prime - Londrina - Unidade: Gleba Palhano - Nota: 657,13

Colégio Pontagrossense - Ponta Grossa - Unidade: Centro - Nota: 654,70

Santa Catarina

Colégio AZ Floripa - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 710,59

Colégio Energia - Chapecó - Unidade: Centro - Nota: 688,21

Colégio Vila Olímpia - Florianópolis - Unidade: Jurerê - Nota: 687,8

Colégio Objetivo - Pinhalzinho - Unidade: Centro - Nota: 685,89

Colégio Bom Jesus Divina Providência - Jaraguá do Sul - Unidade: Centro - Nota: 672,52

Colégio Froebel - São Bento do Sul - Unidade: Centro - Nota: 672,32

Cooperativa de Trabalho Magna - Concórdia - Unidade: Centro - Nota: 668,88

Colégio Carlos Drummond de Andrade - Fraiburgo - Unidade: São José - Nota: 690,35

Colégio Bom Jesus Santo Antônio - Blumenau - Unidade: Centro - Nota: 668,29

Escola Madre Teresa Michel - Criciúma - Unidade: Michel - Nota: 666,22

COC - Itajaí - Unidade: Centro - Nota: 663,75

COC - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 663,03

Colégio e Curso Gaia - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 662,62

Curso e Colégio Criativo - Florianópolis - Unidade: Jardim Atlântico - Nota: 662,39

COC - Rio do Sul - Unidade: Centro - Nota: 662,13

Ceará

Colégio Ari de Sá Cavalcante - Fortaleza - Unidade: Mário Mamede - Nota: 801,30

Colégio de Aplicação Farias Brito - Fortaleza - Unidade: Varjota - Nota: 789,95

Christus Colegio Pre Universitario - Jose de Alencar - Nota: 779,38

Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo - Centro - Nota: 765,74

Farias Brito Colegio Pre-Vestibular Central - Fátima - Nota: 750,84

Master Colegio - Presidente Kennedy - Nota: 748,72

Ari de Sá Cavalcante - Aldeota - Aldeota - Nota: 727,66

Provecto Colegio - Parangaba - Nota: 722,14

Colegio 7 de Setembro - Dionisio Torres - Nota: 708,92

Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares - Edson Queiroz - Nota: 695,84

Colegio Christus Barao de Studart - Aldeota - Nota: 692,37

Colegio Christus Unidade Parquelandia - Bela Vista - Nota: 687,96

Farias Brito Pre Vestibular Aldeota - Varjota - Nota: 687,64

Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias - Centro - Nota: 676,90

Colegio Diocesano Padre Anchieta Limoeiro - Limoeiro do Norte - Centro - Nota: 676,08

Bahia

Colegio Bernoulli - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 732,04

Colegio Helyos - Feira de Santana - Santa Mônica - Nota: 715,78

Colegio Acesso - Feira de Santana - Ponto Central - Nota: 715,13

Colegio Anchieta - Salvador - Pituaçu - Nota: 708,43

Centro Educacional Villa Lobos - Salvador - Trobogy - Nota: 697,03

Colegio Oficina - Salvador - Pituba - Nota: 696,47

Centro Educacional Villa Lobos - Camaçari - Catu de Abrantes - Nota: 694,38

Sartre Escola Seb - Monet - Lauro de Freitas - Buraquinho - Nota: 687,02

Sartre Escola Seb - Itaigara - Salvador - Itaigara - Nota: 686,82

Centro Educacional Mundai - Porto Seguro - Nota: 680,95

Curso e Colegio Leffler - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 678,30

Colegio Jose Nogueira - Macaúbas - Nota: 676,99

Colegio Sao Paulo - Salvador - Itaigara - Nota: 676,33

Colegio Integral - Salvador - Pituba - Nota: 675,29

Colegio Anglo Brasileiro - Salvador - Patamares - Nota: 673,10

Alagoas

Colegio Contato Maceio - Maceió - Jatiúca - Nota: 696.19

Colegio Dinamico - Maceió - Tabuleiro do Martins - Nota: 674.02

Alternativa Escola de Educacao Basica - Arapiraca - Eldorado - Nota: 666.03

Colegio Santa Ursula Ltda - Maceió - Jatiuca - Nota: 657.38

Colegio Maria Montessori - Maceió - Gruta de Lourdes - Nota: 654.39

Colegio Santa Madalena Sofia - Maceió - Farol - Nota: 654.04

Colegio de Educacao Basica Santa Afra - Arapiraca - São Luiz - Nota: 648.71

Colegio de Educacao Basica Santa Esmeralda - Arapiraca - Brasilia - Nota: 645.18

Elite Integral Ltda - Maceió - Antares - Nota: 636.99

Colegio Cenecista de 1ª e 2ª Graus Santana - Santana do Ipanema - Nota: 636.60

Colegio Fantastico - Maceió - Benedito Bentes - Nota: 635.00

Colegio da Policia Militar Tiradentes - Unidade Agreste - Arapiraca - Bom Sucesso - Nota: 629.84

Seb Escolas de Alta Performance Ltda - Maceió - Ponta Verde - Nota: 627.50

Escola de Educacao Basica Padrao - Maceió - Gruta de Lourdes - Nota: 621.71

Colegio Cristo Rei - Maceió - Farol - Nota: 618.53

Maranhão

Maple Bear Sao Luis - São Luís - Renascença II - Nota: 705.30

Centro Educacional Montessoriano Reino Infantil - São Luís - Renascena II - Nota: 688.91

Rf Ensino Medio Ltda - São Luís - Calhau - Nota: 686.40

Colegio Literato - São Luís - Turu - Nota: 685.20

Colegio Dom Bosco Ltda - São Luís - Renascença - Nota: 670.2

Colegio Educallis - São Luís - Cutim Anil - Nota: 666.75

Escola Santa Teresinha - Imperatriz - Centro - Nota: 663.41

Colegio Dom Bosco Balsas - Balsas - Centro - Nota: 660.38

Audaz Colegio Ltda - São Luís - Calhau - Nota: 657.97

D Pedro II Empreendimentos Educacionais Ltda - São Luís - Cohama - Nota: 653.66

Inst Educacional Sul Maranhense Coc - Imperatriz - Maranhão Novo - Nota: 647.94

Colégio Glaucia Costa - Timon - Parque Piauí I - Nota: 643.51

Escola Crescimento - São Luís - Calhau - Nota: 640.55

Escola Crescimento - São Luís - Renascenca - Nota: 639.64

Colégio Metropolitano Alianca - Imperatriz - Mercadinho - Nota: 637.31

Paraíba

Centro de Educacao Mdw - João Pessoa - Brisamar - Nota: 705.23

Colegio e Curso Evolucao - João Pessoa - Miramar - Nota: 701.61

Centro Pessoense de Educacao - Colegio Motiva - João Pessoa - Miramar - Nota: 698.20

Colegio Motiva Ltda - Motiva Centro - Campina Grande - Centro - Nota: 697.00

Escola Internacional Cidade Viva - João Pessoa - Aeroclube - Nota: 694.54

Colegio Gge - João Pessoa - Miramar - Nota: 681.06

Colegio Nossa Senhora de Lourdes - Campina Grande - Jardim Tavares - Nota: 676.82

Colegio Nossa Senhora de Lourdes - João Pessoa - Torre - Nota: 674.00

Carl Rogers - Centro de Educacao - João Pessoa - Jardim Cidade Universitária - Nota: 672.93

Centro de Ensino e Educacao da Borborema Ldta - Campina Grande - Jardim Tavares - Nota: 662.34

Ufcg - Escola Tecnica de Saude de Cajazeiras - Cajazeiras - Nota: 661.04

Iso Colegio e Cursos - João Pessoa - Jardim Oceania - Nota: 657.66

Colegio Menino Jesus - Pombal - Nota: 655.64

Centro de Ensino Hbs Ltda - João Pessoa - Jardim Oceania - Nota: 654.99

Colegio Imaculada Conceicao - Campina Grande - Centro - Nota: 654.72

Piauí

Sao Jose Leste - Teresina - Jóquei - Nota: 773.85

Instituto Dom Barreto Centro - Teresina - Centro - Nota: 752.15

Escola Popular Madre Maria Villac - Teresina - Satélite - Nota: 737.23

Cev Colegio Unidade Jockey - Teresina - Jóquei - Nota: 731.77

Colegio Machado de Assis - Picos - Centro - Nota: 729.04

Colegio Procampus - Teresina - Centro - Nota: 728.50

Colegio Proposito - Teresina - Joquei - Nota: 721.82

Anbeas - Colegio Sagrado Coracao de Jesus - Teresina - Centro - Nota: 717.98

Colegio Lerote Ltda - Teresina - Sao Cristovao - Nota: 717.07

Bright School - Teresina - Jóquei - Nota: 711.68

Colegio Great - Teresina - Jóquei - Nota: 703.84

Colegio Proposito - Teresina - Centro - Nota: 697.51

Sociedade Educacional Paulo Freire Ltda Me - Oeiras - Nota: 671.34

Instituto de Ensino Intellectus - Campo Maior - Nota: 669.96

Cev Colegio - Teresina - Centro - Nota: 669.69

Rio Grande do Norte

Colegio Ciencias Aplicadas - Natal - Tirol - Nota: 726.44

Colegio Porto - Natal - Lagoa Nova - Nota: 706.89

Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo - Natal - Lagoa Nova - Nota: 698.33

Colegio Marie Jost - Natal - Candelária - Nota: 698.08

Colegio Marista de Natal - Natal - Tirol - Nota: 697.04

Facex - Natal - Capim Macio - Nota: 695.66

Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire - Natal - Capim Macio - Nota: 690.72

Colegio Simples - Mossoró - Doze Anos - Nota: 684.79

Centro Educacional Master - Natal - Capim Macio - Nota: 675.00

Over Colegio e Curso - Natal - Lagoa Nova - Nota: 674.40

Colegio Salesiano Sao Jose - Natal - Ribeira - Nota: 674.29

Colegio Salesiano Dom Bosco - Parnamirim - Nova Parnamirim - Nota: 672.83

Centro de Educacao Integrada Mais Ltda - Natal - Lagoa Nova - Nota: 666.88

Colegio Diocesano Santa Luzia - Mossoró - Santo Antônio - Nota: 653.32

Colegio Executivo Ltda - Natal - Ponta Negra - Nota: 652.45

Sergipe

Centro de Excelencia Master - Aracaju - Jardins - Nota: 699.65

Nucleo Avancado de Ensino G8 Ltda - Aracaju - Salgado Filho - Nota: 686.34

Colegio Arquidiocesano S Coracao de Jesus - Aracaju - Farolandia - Nota: 678.89

Colegio Ideal Ltda-Epp - Aracaju - Cirurgia - Nota: 677.66

Colegio Amadeus Ltda - Aracaju - Centro - Nota: 674.26

Colegio Educar - Nossa Senhora da Glória - Centro - Nota: 670.68

Alternativo Curso e Colegio - Itabaiana - Serrano - Nota: 668.14

Coesi Colegio de Orientacao e Estudos Integrados e Escolinha do Re Mi Eireli - Epp - Aracaju - Grageru - Nota: 667.25

Colegio de Ciencias Pura e Aplicada - Aracaju - Grageru - Nota: 665.58

Curso Colegio Modulo Ltda - Aracaju - Inacio Barbosa - Nota: 665.38

Colegio do Salvador - Aracaju - Jardins - Nota: 664.22

Colegio Pierre Freitas S C - Simão Dias - Centro - Nota: 662.67

Colegio Magnus - Itabaiana - Rotary Club de Itabaiana - Nota: 660.28

Escolinha Dengoso Ltda - Estância - Nota: 656.65

Colégio Sagrado Coracao de Jesus - Estância - Nota: 652.6

Goiás

Colegio Wr - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 719.38

Colegio Galileu - Anápolis - Jundiaí - Nota: 717.89

Colegio Olimpo Goiania - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 713.33

Colegio Arena - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 696.17

Cope - Colegio Preparaenem - Goiânia - Setor Marista - Nota: 694.14

Colegio Cope Nexus Filial - Anápolis - Centro - Nota: 692.10

Colegio Agostiniano Ns de Fatima - Goiânia - Setor Aeroporto - Nota: 687.09

Colegio Monsenhor - Inhumas - Centro - Nota: 686.38

Colegio Santo Agostinho - Goiânia - Setor Central - Nota: 682.88

Colegio Simbios - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 679.15

Colegio Progressivo - Goiânia - Cidade Jardim - Nota: 675.67

Colegio Degraus - Goiânia - Setor Sudoeste - Nota: 674.12

Colegio Visao - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 672.62

Colegio Prevest - Goiânia - Setor Central - Nota: 669.93

Colegio Solar - Ceres - Nota: 665.05

Mato Grosso

Colegio Ibero Americano - Cuiabá - Porto - Nota: 701.05

Ppe - Prina Pitt Escola - Sinop - Residencial Ipanema - Nota: 680.91

Colegio Notre Dame de Lourdes - Cuiabá - Cidade Alta - Nota: 671.32

Farina Sistema de Ensino - Cuiabá - Areão - Nota: 668.92

Inst Presbiteriano Educacao Simonton - Tangará da Serra - Jardim Tanaka - Nota: 661.89

Lavoisier Centro de Ensino - Rondonópolis - Vila Aurora I - Nota: 658.05

Colegio Avancado de Desenvolvimento Educacional - Sinop - Jardim Maringá - Nota: 657.93

Centro Educacional Vinicius de Moraes - Sorriso - Bela Vista - Nota: 655.14

Colegio Maxi - Cuiabá - Quilombo - Nota: 654.22

Colegio La Salle Atec - Tangará da Serra - Parque Mansoes - Nota: 649.2

Escola Avance - Tangará da Serra - Jardim Cidade Alta - Nota: 648.85

Colegio Leibniz - Rondonópolis - Parque Sagrada Familia - Nota: 644.28

Colegio Isaac Newton - Cin Integral Ita Medicina - Cuiabá - Bau - Nota: 644.25

Colegio Nova Geracao - Primavera do Leste - Nota: 640.23

Master Genesis Alvorada - Cuiabá - Jardim Aclimação - Nota: 638.66

Mato Grosso do Sul

Colegio Classe A - Campo Grande - Monte Castelo - Nota: 718.05

Colegio Lumiere Ensino Fundamental - Dourados - Porto Madero - Nota: 717.33

Colegio Bionatus II - Campo Grande - Jardim dos Estados - Nota: 708.84

Colegio Unigran - Unidade II - Dourados - Jardim Itaipú - Nota: 708.72

Colegio Harmonia - Unidade I - Campo Grande - Jardim dos Estados - Nota: 675.68

Colegio Maestria - Enem e Vestibulares - Campo Grande - Santa Fé - Nota: 674.56

Colegio Almirante Tamandare - Campo Grande - Vila Alba - Nota: 666.98

Colegio Militar de Campo Grande - Campo Grande - Coophatrabalho - Nota: 666.31

Colegio Marista Alexander Fleming - Campo Grande - Vila Gomes - Nota: 662.66

Colegio Master Ltda - Campo Grande - Chacara Cachoeira - Nota: 662.64

Fundacao Educacional Cristo Rei - São Gabriel do Oeste - Primo Maffissoni - Nota: 660.27

Anglo Tres Lagoas - Três Lagoas - Jardim Alvorada - Nota: 659.26

Colegio Maria Montessori - Campo Grande - Centro - Nota: 650.17

Colegio Status - Unidade II - Campo Grande - Jardim Paulista - Nota: 643.44

Colegio Unigran - Dourados - Jardim Tropical - Nota: 637.40

Distrito Federal

Col Podion Ens Fund e Medio - Brasília - Asa Norte - Nota: 746.36

Col Olimpo - Brasília - Asa Sul - Nota: 728.55

Colegio Olimpo Aguas Claras - Brasília - Sul Aguas Claras - Nota: 716.06

Col Galois - Brasília - Asa Sul - Nota: 700.83

C Educacional Leonardo da Vinci - Brasília - Asa Sul - Nota: 692.92

C Educacional Leonardo da Vinci - Unid Norte - Brasília - Asa Norte - Nota: 689.87

Unico Educacional - Brasília - Asa Sul - Nota: 687.99

C Educacional Leonardo da Vinci - Unidade Taguatinga - Brasília - Areal (Aguas Claras) - Nota: 684.65

Col Fleming Asa Sul - Brasília - Asa Sul - Nota: 681.58

C Educacional Sigma - Asa Norte - Brasília - Asa Norte - Nota: 680.72

C Educacional Sigma Aguas Claras - Brasília - Sul (Aguas Claras) - Nota: 678.89

Col Madre Carmen Salles - Brasília - Asa Norte - Nota: 677.61

C Educacional Sigma - Brasília - Asa Sul - Nota: 675.38

Col Coc Lago Norte - Brasília - Setor de Habitações Individuais Norte - Nota: 671.07

Col Marista Joao Paulo II - Brasília - Asa Norte - Nota: 669.44

Acre

Colegio Lato Sensu - Rio Branco - Jardim Tropical - Nota: 679.21

Colegio Sigma - Rio Branco - Bosque - Nota: 676.64

Centro Educacional e Cultural - Meta - Rio Branco - Abraão Alab - Nota: 655.44

Escola de Ensino Medio e Tecnico Placido de Castro - Rio Branco - Jardim Europa - Nota: 635.97

Instituto Santa Teresinha - Cruzeiro do Sul - Nota: 592.73

Colegio Alternativo do Acre - Rio Branco - Conjunto Esperança - Nota: 590.90

Escola de Educacao Basica e Profissional Fundacao Bradesco - Rio Branco - Nova Esperanca - Nota: 581.11

Ifac - Campus Rio Branco - Rio Branco - Xavier Maia - Nota: 575.58

Colegio de Aplicacao Ufac - Rio Branco - Jardim Primavera - Nota: 575.13

Colegio Adventista de Rio Branco - Rio Branco - Loteamento Isaura Parente - Nota: 565.43

Escola Colegio Militar Tiradentes - Rio Branco - Calafate - Nota: 562.74

Escola Associacao Modelar de Ensino a M e - Rio Branco - Santa Quitria - Nota: 556.15

Escola Instituto Imaculada Conceicao - Rio Branco - Quinze - Nota: 549.47

Ifac - Campus Sena Madureira - Sena Madureira - Nota: 547.43

Esc Humberto Soares da Costa - Rio Branco - José Augusto - Nota: 544.89

Amapá

Escola Conexao Aquarela - Macapá - Beirol - Nota: 632.61

Colegio Expansivo - Macapá - Cabralzinho - Nota: 621.16

Colegio Estacao - Macapá - Novo Buritizal - Nota: 620.13

Physics Colegio e Curso - Macapá - Santa Rita - Nota: 614.31

Colegio Santa Bartolomea Capitanio - Macapá - Central - Nota: 611.91

Colegio Irma Maria Jose - Santana - Acquaville - Nota: 611.24

Colegio Conceito Ltda - Macapá - Beirol - Nota: 607.58

Esc Adventista de Macapa - Macapá - Jesus de Nazaré - Nota: 605.09

Centro de Ensino Podium - Macapá - Jesus de Nazaré - Nota: 602.00

Nucleo de Educacao Integrada - Nei - Macapá - Jardim Equatorial - Nota: 594.70

Colegio Equipe Macapa - Macapá - Jesus de Nazare - Nota: 593.13

Escola de Educacao Basica e Profissional Governador Janary Gentil Nunes - Santana - Vila Amazonas - Nota: 589.80

Colegio Elitte - Macapá - Jesus de Nazare - Nota: 583.34

Ifap - Campus Macapa - Macapá - Brasil Novo - Nota: 572.85

Coc Macapa Norte - Macapá - Sao Lazaro - Nota: 559.03

Amazonas

Centro de Ensino Alpha Delta - Manaus - Adrianopolis - Nota: 698.6

Escolas Idaam - Manaus - Cidade Nova - Nota: 695.51

Centro Educacional Lato Sensu III - Manaus - Santo Agostinho - Nota: 687.01

Centro Educacional Lato Sensu - Manaus - Adrianópolis - Nota: 676.23

Lato Sensu IV - Manaus - Cidade Nova - Nota: 668.91

Curso Regular de Educacao a Distancia - Cmm - Manaus - Centro - Nota: 658.95

Laviniense Ensino Integrado e Ce Pingo de Gente - Manaus - Adrianopolis - Nota: 655.52

Fundacao Matias Machline - Manaus - Distrito Industrial I - Nota: 655.08

Colegio Militar de Manaus - Manaus - Centro - Nota: 648.45

Centro Educacional Adalberto Valle - Unidade I - Manaus - Aleixo - Nota: 648.38

Colegio Palas Atena - Manaus - Parque 10 de Novembro - Nota: 641.7

Connexus Ensino Fundamental e Medio Ltda - Manaus - São Francisco - Nota: 627.43

Col Dom Bosco - Manaus - Centro - Nota: 621.80

Colegio Maria Angelim - Manaus - Cidade Nova - Nota: 620.74

Colegio Santa Doroteia - Manaus - Centro - Nota: 616.18

Pará

Colegio Equipe Ltda - Belém - Nazare - Nota: 760.16

Colegio Integrado In - Belém - Nazaré - Nota: 747.52

Physics Colegio e Curso - Belém - Cremacao - Nota: 741.76

Grupo Futuro Educacional Maraba - Marabá - Velha Marabá - Nota: 708.63

Colegio Equipe Cristal - Belém - Parque Verde - Nota: 687.03

Escola de Educacao Basica Centro Educacional Anchieta - Itaituba - Bela Vista - Nota: 683.46

Colegio Militar de Belem - Belém - Souza - Nota: 668.96

Soc de Educ Integ Humana do Brasil - Santarém - Santissimo - Nota: 662.47

Col Sta Catarina de Sena - Belém - Nazaré - Nota: 662.42

Colegio Marista Nossa Senhora de Nazare - Belém - Nazaré - Nota: 661.28

Centro Educacional Escreva Com Ltda - Marabá - Nova Maraba - Nota: 658.69

Colegio Equipe Gentil - Belém - Batista Campos - Nota: 657.92

Colegio Cei - Belém - Campina de Icoaraci - Nota: 657.5

Colegio Dom Amando - Santarém - Centro - Nota: 652.99

E Part E I F M Inst Nsra Dos Anjos - Abaetetuba - Nota: 651.82

Rondônia

Cooperativa Educacional de Vilhena - Vilhena - Bela Vista - Nota: 652.87

Centro de Ensino Classe A - Porto Velho - Centro - Nota: 644.86

Colegio Classe A - Porto Velho - Eletronorte - Nota: 637.89

Instituto Educacional Soma - Ies - Cacoal - Jardim Clodoaldo - Nota: 633.69

Colegio Sapiens - Unidade Intensivo - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 628.28

Centro de Ensino Mineiro - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 617.15

Colegio Dinamico Educacao Basica - Ariquemes - Setor 03 - Nota: 611.51

Maple Bear Porto Velho - Porto Velho - Olaria - Nota: 608.72

Escola Daniel Berg - Cacoal - Centro - Nota: 608.04

Cooperativa Educacional de Cacoal - Cacoal - Centro - Nota: 599.62

Colegio Sapiens - Unidade Jardim America - Porto Velho - São João Bosco - Nota: 598.55

Colegio Adventista de Porto Velho - Porto Velho - Nova Porto Velho - Nota: 591.34

Colegio Sapiens - Unidade Jardim das Mangueiras - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 590.30

Colegio Uniao - Ji-Paraná - Centro - Nota: 590.15

Colegio Santa Lucia Filippini - Vilhena - Centro - Nota: 588.78

Roraima

Centro de Ensino Alpha Delta - Boa Vista - Centro - Nota: 649.14

Colegio Militar Estadual de Ensino Fundamental e Medio Cel Pm Derly Luiz Vieira Borges - Boa Vista - Canarinho - Nota: 629.06

Centro Educacional Macunaima - Colegio Fametro - Boa Vista - São Francisco - Nota: 596.70

Claretiano-Colegio - Boa Vista - São Francisco - Nota: 587.03

Esc Instituto Batista de Roraima - Boa Vista - Centro - Nota: 579.39

Ifrr - Campus Boa Vista - Boa Vista - São Vicente - Nota: 568.61

Centro de Educacao Sesc - Boa Vista - Mecejana - Nota: 567.16

Colegio Cathedral - Boa Vista - Cacari - Nota: 562.87

Colegio Adventista de Boa Vista - Boa Vista - Centro - Nota: 562.73

Escola de Educacao Basica e Profissional Fundacao Bradesco Boa Vista-Rr - Boa Vista - Jardim Floresta - Nota: 559.86

Colegio de Aplicacao da Ufrr - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 557.19

Colegio Estadual Militarizado Vitoria Mota Cruz - Boa Vista - Paraviana - Nota: 521.94

Cen de Educ do Trab Joao de Mendonca Furtado - Sesi - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 512.37

Ufrr - Escola Agrotecnica - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 508.71

Escola Estadual Monteiro Lobato - Boa Vista - Centro - Nota: 506.88

Tocantins

Colegio Olimpo Palmas Integral - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 700.45

Colegio Coc Integral - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 670.88

Colegio Albert Einstein - Colinas do Tocantins - Nota: 662.71

Colegio Bernardo Sayao de Gurupi - Gurupi - Setor Central - Nota: 658.42

Colegio Marista Palmas - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 658.08

Interacao Vozes Ativas - Capim Dourado - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 648.62

Colegio Presbiteriano Mackenzie Palmas - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 628.4

Centro Educacional de Gurupi - Gurupi - Setor Central - Nota: 625.03

Colegio Guarai - Guaraí - Nota: 623.45

Colegio Intelectus - Araguaína - Vila Rosário - Nota: 620.64

Colegio Nabla e Vestibulares - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 616.30

Centro Educacional Sao Francisco de Assis - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 613.75

Colegio Genius - Gurupi - Setor Central - Nota: 612.55

Rede de Ensino Proposito-Rep - Paraíso do Tocantins - Nota: 612.17

Uperimm Instituto de Ensino Ltda - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 608.61

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