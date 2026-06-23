Enem 2025: conheça as 15 escolas com as maiores notas em Pernambuco, DF e demais estados
Média considera notas de todos os estudantes nas quatro provas objetivas e na redação
Os resultados individuais do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 foram disponibilizados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC). Com eles, é possível saber a nota de cada escola brasileira, incluíndo as de Pernambuco. Abaixo, O Globo organizou uma lista dos 15 colégios com os melhores resultados por estado e no Distrito Federal.
A nota exibida é uma média da redação com as quatro provas objetivas (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) de todos os alunos da escola que fizeram o exame naquele ano. Estudantes que faltaram ao teste foram descartados da média. Colégios com menos de dez participantes não são computados, já que o MEC não divulga esses resultados.
A lista de 50 escolas com as maiores notas no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025 é dominada por instituições do Sudeste (23) e do Nordeste (21). Majoritariamente privadas, elas conseguiram as maiores médias considerando o mesmo peso para todas as cinco provas.
Veja abaixo as 15 melhores de cada estado:
Pernambuco
Colegio Cognitivo - Recife - Imbiribeira - Nota: 736,64
Colegio Cognitivo - Recife - Santana - Nota: 736,44
Colegio Nucleo - Recife - Graças - Nota: 728,87
Colegio Equipe - Recife - Madalena - Nota: 727,50
Escola de Referencia em Ensino Fundamental e Medio Aplicacao do Recife - Recife - Ilha do Retiro - Nota: 713,32
Colegio Nucleo - Boa Viagem - Recife - Boa Viagem - Nota: 710,46
Colegio de Aplicacao do Ce da Ufpe - Recife - Cidade Universitária - Nota: 703,66
Colegio Gge - Recife - Imbiribeira - Nota: 702,65
Colegio Saber Viver - Unidade III - Recife - Espinheiro - Nota: 694,76
Colegio Eximius - Recife - Santana - Nota: 688,32
Colegio das Damas da Instrucao Crista - Recife - Graças - Nota: 683,72
Colegio Fazer Crescer - Ensino Medio - Recife - Rosarinho - Nota: 683,11
Md Educacional- Colegio Madre de Deus Unidade II - Recife - Boa Viagem - Nota: 682,03
Colegio Apoio - Recife - Casa Amarela - Nota: 67956
Plenus Colegio e Curso - Petrolina - Cidade Universitaria - Nota: 679,45.
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Rio de Janeiro
Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Barra da Tijuca - Nota: 759,31
Colégio e Curso Pensi - Niterói - Unidade Icaraí - Nota: 758,94
Colégio e Curso Pensi - Rio de Janeiro - Unidade Maracanã - Nota: 740,73
Colégio de São Bento - Rio de Janeiro - Nota: 728,63
Colégio Marília Mattoso - Niterói - Nota: 728,54
Colégio São João Batista - Nova Friburgo - Nota: 721,20
Colégio Ipiranga - Petrópolis - Nota: 720,50
Escola Bretanha Jd Infância Tio Careca - Rio de Janeiro - Nota: 716,20
Colégio Santo Agostinho - Rio de Janeiro - Unidade Leblon - Nota: 715,94
Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Recreio - Nota: 715,38
Colégio Naval - Angra dos Reis - Público - Nota: 715,07
Instituto GayLussac - Niterói - Nota: 714,57
PB Colégio e Curso - Niterói - Unidade Icaraí - Nota: 714,43
Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro - Unidade Barra Olímpica - Nota: 713,86
Colégio Santo Agostinho - Rio de Janeiro - Unidade Barra da Tijuca - Nota: 713,09
São Paulo
Colégio Objetivo Integrado - São Paulo - Unidade: Bela Vista - Nota: 763,97
Colégio Etapa III - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 762,31
Colégio Etapa - Valinhos - Unidade: Dois Córregos - Nota: 734,96
Colégio Vértice II - São Paulo - Unidade: Campo Belo - Nota: 732,81
Colégio Objetivo Integrado - Mogi das Cruzes - Unidade: Vila Suissa - Nota: 730,38
Escola SEB Unidade Álvares Cabral - Ribeirão Preto - Nota: 725,50
Colégio Mobile - São Paulo - Unidade: Vila Nova Conceição - Nota: 724,04
Colégio Vital Brazil - São Paulo - Unidade: Vila Butantã - Nota: 721,64
Liceu Jardim - Santo André - Unidade: Vila Guiomar - Nota: 718,21
Alpha Lumem Instituto - São José dos Campos - Unidade: Jardim Esplanada II - Nota: 717,33
Colégio Embraer Juarez Wanderley - São José dos Campos - Unidade: Eugênio de Mello - Nota: 715,76
Colégio Etapa - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 713,09
Colégio Bandeirantes - São Paulo - Unidade: Vila Mariana - Nota: 709,86
Colégio Leonardo Da Vinci - Jundiaí - Nota: 708,26
Colégio FAAP Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - Nota: 706,42
Minas Gerais
Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte - Unidade: Savassi - Nota: 751,45
Colégio Fibonacci - Ipatinga - Unidade: Das Aguas - Nota: 746,54
Coleguium - Belo Horizonte - Unidade: Ouro Preto - Nota: 746,32
Colégio Bernoulli - Belo Horizonte - Unidade: Lourdes - Nota: 735,57
Colégio Gabarito - Uberaba - Unidade: Santa Maria - Nota: 733,85
Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte - Unidade: São Luís - Nota: 729,89
Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa - Unidade: Câmpus Universitário - Nota: 728,10
Colégio Santo Agostinho - Belo Horizonte - Unidade: Santo Agostinho - Nota: 724,24
Colégio Santo Agostinho - Nova Lima - Unidade: Vale dos Cristais - Nota: 716,41
Colégio Impulso - Sete Lagoas - Unidade: Boa Vista - Nota: 714,05
Colégio Apogeu - Juiz de Fora - Unidade: Centro - Nota: 710,11
Colégio Dom Ferraz - São Lourenço - Unidade: Solar dos Lagos - Nota: 708,05
Colégio Magnum Agostiniano - Belo Horizonte - Unidade: Nova Floresta - Nota: 707,47
Colégio Militar de Belo Horizonte - Belo Horizonte - Unidade: São Francisco - Nota: 705,61
Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Barbacena - Unidade: São José - Nota: 704,25
Espírito Santo
Escola São Domingos - Vitória - Unidade: Bento Ferreira - Nota: 713,94
Escola Madan - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 711,31
Colégio Leonardo da Vinci - Vitória - Unidade: Santa Lucia - Nota: 706,89
Colégio Sagrado Coração de Maria - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 703,22
Colégio Primeiro Mundo - Vitória - Unidade: Praia do Canto - Nota: 702,28
Centro de Ensino Charles Darwin - Vila Velha - Unidade: Centro - Nota: 696,65
IFES - Vila Velha - Unidade: Soteco - Nota: 691,369
Colégio Salesiano Jardim Camburi - Vitória - Unidade: Jardim Camburi - Nota: 689,45
Centro de Ensino Charles Darwin - Vitória - Unidade: Mata da Praia - Nota: 687,44
Escola Múltipla - Serra - Unidade: Barcelona - Nota: 678,74
Escola Darwin Aracruz - Aracruz - Unidade: Vila Nova - Nota: 674,44
Escola Crescer - Vitória - Unidade: Praia Do Canto - Nota: 665,64
Colégio Marista Nossa Senhora da Penha - Vila Velha - Unidade: Centro de Vila Velha - Nota: 663,00
Ifes Campus Vitória - Vitória - Unidade: Jucutuquara - Nota: 662,25
Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória - Vitória - Unidade: Forte São João - Nota: 657,90
Rio Grande do Sul
Colégio Politécnico da UFSM - Santa Maria - Unidade: Camobi - Nota: 720,84
Colégio Regina Coeli - Veranópolis - Unidade: Centro - Nota: 717,02
Colégio Sinodal - São Leopoldo - Unidade: Morro do Espelho - Nota: 715,62
Colégio Evangélico Alberto Torres - Lajeado - Unidade: Centro - Nota: 710,37
Colégio Tiradentes - Ijuí - Unidade: Centro - Nota: 702,88
Colégio Nossa Senhora Aparecida - Nova Prata - Nota: 697,48
Colégio João Paulo I Unidade Sul - Porto Alegre - Unidade: Jardim Isabel - Nota: 697,14
Colégio Sinodal - Portão - Unidade: Estação Portão - Nota: 695,68
Colégio Riachuelo - Santa Maria - Unidade: Centro - Nota: 693,62
Centro de Ensino Médio Farroupilha - Porto Alegre - Unidade: Três Figueiras - Nota: 692,94
Colégio Leonardo da Vinci-Alfa - Porto Alegre - Unidade: Rio Branco - Nota: 691,75
Colégio Sinodal Rui Barbosa - Carazinho - Nota: 691,09
Colégio Militar de Porto Alegre - Porto Alegre - Unidade: Farroupilha - Nota: 689,50
Colégio Mauá - Santa Cruz do Sul - Unidade: Higienopolis - Nota: 686,90
Colégio Bertoni MED - Porto Alegre - Unidade: Auxiliadora - Nota: 682,55
Paraná
Colégio do Bosque Mananciais - Curitiba - Unidade: São Lourenço - Nota: 703,16
Colégio Passo Certo Growing Bilíngue - Cascavel - Unidade: Country - Nota: 686,41
Colégio Marista Anjo da Guarda - Curitiba - Unidade: Santa Felicidade - Nota: 679,28
Saber Integral CEI - Pato Branco - Unidade: La Salle - Nota: 673,48
Colégio Bom Jesus - Curitiba - Unidade: Divina Providência - Nota: 669,17
Reference - Laranjeiras do Sul - Unidade: Centro - Nota: 669,01
Colégio Mater Dei - Pato Branco - Unidade: Brasília - Nota: 667,91
Colégio Militar de Curitiba - Curitiba - Unidade: Taruma - Nota: 664,55
Colégio Martinus - Curitiba - Unidade: Centro - Nota: 664,28
Colégio Mundial - Francisco Beltrão - Unidade: Centro - Nota: 659,93
Colégio Santo Ângelo - Ponta Grossa - Unidade: Centro - Nota: 659,75
Colégio Marista Santa Maria - Curitiba - Unidade: São Lourenço - Nota: 657,60
Colégio Marista - Cascavel - Unidade: Centro - Nota: 657,24
Colégio Prime - Londrina - Unidade: Gleba Palhano - Nota: 657,13
Colégio Pontagrossense - Ponta Grossa - Unidade: Centro - Nota: 654,70
Santa Catarina
Colégio AZ Floripa - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 710,59
Colégio Energia - Chapecó - Unidade: Centro - Nota: 688,21
Colégio Vila Olímpia - Florianópolis - Unidade: Jurerê - Nota: 687,8
Colégio Objetivo - Pinhalzinho - Unidade: Centro - Nota: 685,89
Colégio Bom Jesus Divina Providência - Jaraguá do Sul - Unidade: Centro - Nota: 672,52
Colégio Froebel - São Bento do Sul - Unidade: Centro - Nota: 672,32
Cooperativa de Trabalho Magna - Concórdia - Unidade: Centro - Nota: 668,88
Colégio Carlos Drummond de Andrade - Fraiburgo - Unidade: São José - Nota: 690,35
Colégio Bom Jesus Santo Antônio - Blumenau - Unidade: Centro - Nota: 668,29
Escola Madre Teresa Michel - Criciúma - Unidade: Michel - Nota: 666,22
COC - Itajaí - Unidade: Centro - Nota: 663,75
COC - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 663,03
Colégio e Curso Gaia - Florianópolis - Unidade: Centro - Nota: 662,62
Curso e Colégio Criativo - Florianópolis - Unidade: Jardim Atlântico - Nota: 662,39
COC - Rio do Sul - Unidade: Centro - Nota: 662,13
Ceará
Colégio Ari de Sá Cavalcante - Fortaleza - Unidade: Mário Mamede - Nota: 801,30
Colégio de Aplicação Farias Brito - Fortaleza - Unidade: Varjota - Nota: 789,95
Christus Colegio Pre Universitario - Jose de Alencar - Nota: 779,38
Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo - Centro - Nota: 765,74
Farias Brito Colegio Pre-Vestibular Central - Fátima - Nota: 750,84
Master Colegio - Presidente Kennedy - Nota: 748,72
Ari de Sá Cavalcante - Aldeota - Aldeota - Nota: 727,66
Provecto Colegio - Parangaba - Nota: 722,14
Colegio 7 de Setembro - Dionisio Torres - Nota: 708,92
Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares - Edson Queiroz - Nota: 695,84
Colegio Christus Barao de Studart - Aldeota - Nota: 692,37
Colegio Christus Unidade Parquelandia - Bela Vista - Nota: 687,96
Farias Brito Pre Vestibular Aldeota - Varjota - Nota: 687,64
Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias - Centro - Nota: 676,90
Colegio Diocesano Padre Anchieta Limoeiro - Limoeiro do Norte - Centro - Nota: 676,08
Bahia
Colegio Bernoulli - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 732,04
Colegio Helyos - Feira de Santana - Santa Mônica - Nota: 715,78
Colegio Acesso - Feira de Santana - Ponto Central - Nota: 715,13
Colegio Anchieta - Salvador - Pituaçu - Nota: 708,43
Centro Educacional Villa Lobos - Salvador - Trobogy - Nota: 697,03
Colegio Oficina - Salvador - Pituba - Nota: 696,47
Centro Educacional Villa Lobos - Camaçari - Catu de Abrantes - Nota: 694,38
Sartre Escola Seb - Monet - Lauro de Freitas - Buraquinho - Nota: 687,02
Sartre Escola Seb - Itaigara - Salvador - Itaigara - Nota: 686,82
Centro Educacional Mundai - Porto Seguro - Nota: 680,95
Curso e Colegio Leffler - Salvador - Caminho das Árvores - Nota: 678,30
Colegio Jose Nogueira - Macaúbas - Nota: 676,99
Colegio Sao Paulo - Salvador - Itaigara - Nota: 676,33
Colegio Integral - Salvador - Pituba - Nota: 675,29
Colegio Anglo Brasileiro - Salvador - Patamares - Nota: 673,10
Alagoas
Colegio Contato Maceio - Maceió - Jatiúca - Nota: 696.19
Colegio Dinamico - Maceió - Tabuleiro do Martins - Nota: 674.02
Alternativa Escola de Educacao Basica - Arapiraca - Eldorado - Nota: 666.03
Colegio Santa Ursula Ltda - Maceió - Jatiuca - Nota: 657.38
Colegio Maria Montessori - Maceió - Gruta de Lourdes - Nota: 654.39
Colegio Santa Madalena Sofia - Maceió - Farol - Nota: 654.04
Colegio de Educacao Basica Santa Afra - Arapiraca - São Luiz - Nota: 648.71
Colegio de Educacao Basica Santa Esmeralda - Arapiraca - Brasilia - Nota: 645.18
Elite Integral Ltda - Maceió - Antares - Nota: 636.99
Colegio Cenecista de 1ª e 2ª Graus Santana - Santana do Ipanema - Nota: 636.60
Colegio Fantastico - Maceió - Benedito Bentes - Nota: 635.00
Colegio da Policia Militar Tiradentes - Unidade Agreste - Arapiraca - Bom Sucesso - Nota: 629.84
Seb Escolas de Alta Performance Ltda - Maceió - Ponta Verde - Nota: 627.50
Escola de Educacao Basica Padrao - Maceió - Gruta de Lourdes - Nota: 621.71
Colegio Cristo Rei - Maceió - Farol - Nota: 618.53
Maranhão
Maple Bear Sao Luis - São Luís - Renascença II - Nota: 705.30
Centro Educacional Montessoriano Reino Infantil - São Luís - Renascena II - Nota: 688.91
Rf Ensino Medio Ltda - São Luís - Calhau - Nota: 686.40
Colegio Literato - São Luís - Turu - Nota: 685.20
Colegio Dom Bosco Ltda - São Luís - Renascença - Nota: 670.2
Colegio Educallis - São Luís - Cutim Anil - Nota: 666.75
Escola Santa Teresinha - Imperatriz - Centro - Nota: 663.41
Colegio Dom Bosco Balsas - Balsas - Centro - Nota: 660.38
Audaz Colegio Ltda - São Luís - Calhau - Nota: 657.97
D Pedro II Empreendimentos Educacionais Ltda - São Luís - Cohama - Nota: 653.66
Inst Educacional Sul Maranhense Coc - Imperatriz - Maranhão Novo - Nota: 647.94
Colégio Glaucia Costa - Timon - Parque Piauí I - Nota: 643.51
Escola Crescimento - São Luís - Calhau - Nota: 640.55
Escola Crescimento - São Luís - Renascenca - Nota: 639.64
Colégio Metropolitano Alianca - Imperatriz - Mercadinho - Nota: 637.31
Paraíba
Centro de Educacao Mdw - João Pessoa - Brisamar - Nota: 705.23
Colegio e Curso Evolucao - João Pessoa - Miramar - Nota: 701.61
Centro Pessoense de Educacao - Colegio Motiva - João Pessoa - Miramar - Nota: 698.20
Colegio Motiva Ltda - Motiva Centro - Campina Grande - Centro - Nota: 697.00
Escola Internacional Cidade Viva - João Pessoa - Aeroclube - Nota: 694.54
Colegio Gge - João Pessoa - Miramar - Nota: 681.06
Colegio Nossa Senhora de Lourdes - Campina Grande - Jardim Tavares - Nota: 676.82
Colegio Nossa Senhora de Lourdes - João Pessoa - Torre - Nota: 674.00
Carl Rogers - Centro de Educacao - João Pessoa - Jardim Cidade Universitária - Nota: 672.93
Centro de Ensino e Educacao da Borborema Ldta - Campina Grande - Jardim Tavares - Nota: 662.34
Ufcg - Escola Tecnica de Saude de Cajazeiras - Cajazeiras - Nota: 661.04
Iso Colegio e Cursos - João Pessoa - Jardim Oceania - Nota: 657.66
Colegio Menino Jesus - Pombal - Nota: 655.64
Centro de Ensino Hbs Ltda - João Pessoa - Jardim Oceania - Nota: 654.99
Colegio Imaculada Conceicao - Campina Grande - Centro - Nota: 654.72
Piauí
Sao Jose Leste - Teresina - Jóquei - Nota: 773.85
Instituto Dom Barreto Centro - Teresina - Centro - Nota: 752.15
Escola Popular Madre Maria Villac - Teresina - Satélite - Nota: 737.23
Cev Colegio Unidade Jockey - Teresina - Jóquei - Nota: 731.77
Colegio Machado de Assis - Picos - Centro - Nota: 729.04
Colegio Procampus - Teresina - Centro - Nota: 728.50
Colegio Proposito - Teresina - Joquei - Nota: 721.82
Anbeas - Colegio Sagrado Coracao de Jesus - Teresina - Centro - Nota: 717.98
Colegio Lerote Ltda - Teresina - Sao Cristovao - Nota: 717.07
Bright School - Teresina - Jóquei - Nota: 711.68
Colegio Great - Teresina - Jóquei - Nota: 703.84
Colegio Proposito - Teresina - Centro - Nota: 697.51
Sociedade Educacional Paulo Freire Ltda Me - Oeiras - Nota: 671.34
Instituto de Ensino Intellectus - Campo Maior - Nota: 669.96
Cev Colegio - Teresina - Centro - Nota: 669.69
Rio Grande do Norte
Colegio Ciencias Aplicadas - Natal - Tirol - Nota: 726.44
Colegio Porto - Natal - Lagoa Nova - Nota: 706.89
Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo - Natal - Lagoa Nova - Nota: 698.33
Colegio Marie Jost - Natal - Candelária - Nota: 698.08
Colegio Marista de Natal - Natal - Tirol - Nota: 697.04
Facex - Natal - Capim Macio - Nota: 695.66
Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire - Natal - Capim Macio - Nota: 690.72
Colegio Simples - Mossoró - Doze Anos - Nota: 684.79
Centro Educacional Master - Natal - Capim Macio - Nota: 675.00
Over Colegio e Curso - Natal - Lagoa Nova - Nota: 674.40
Colegio Salesiano Sao Jose - Natal - Ribeira - Nota: 674.29
Colegio Salesiano Dom Bosco - Parnamirim - Nova Parnamirim - Nota: 672.83
Centro de Educacao Integrada Mais Ltda - Natal - Lagoa Nova - Nota: 666.88
Colegio Diocesano Santa Luzia - Mossoró - Santo Antônio - Nota: 653.32
Colegio Executivo Ltda - Natal - Ponta Negra - Nota: 652.45
Sergipe
Centro de Excelencia Master - Aracaju - Jardins - Nota: 699.65
Nucleo Avancado de Ensino G8 Ltda - Aracaju - Salgado Filho - Nota: 686.34
Colegio Arquidiocesano S Coracao de Jesus - Aracaju - Farolandia - Nota: 678.89
Colegio Ideal Ltda-Epp - Aracaju - Cirurgia - Nota: 677.66
Colegio Amadeus Ltda - Aracaju - Centro - Nota: 674.26
Colegio Educar - Nossa Senhora da Glória - Centro - Nota: 670.68
Alternativo Curso e Colegio - Itabaiana - Serrano - Nota: 668.14
Coesi Colegio de Orientacao e Estudos Integrados e Escolinha do Re Mi Eireli - Epp - Aracaju - Grageru - Nota: 667.25
Colegio de Ciencias Pura e Aplicada - Aracaju - Grageru - Nota: 665.58
Curso Colegio Modulo Ltda - Aracaju - Inacio Barbosa - Nota: 665.38
Colegio do Salvador - Aracaju - Jardins - Nota: 664.22
Colegio Pierre Freitas S C - Simão Dias - Centro - Nota: 662.67
Colegio Magnus - Itabaiana - Rotary Club de Itabaiana - Nota: 660.28
Escolinha Dengoso Ltda - Estância - Nota: 656.65
Colégio Sagrado Coracao de Jesus - Estância - Nota: 652.6
Goiás
Colegio Wr - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 719.38
Colegio Galileu - Anápolis - Jundiaí - Nota: 717.89
Colegio Olimpo Goiania - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 713.33
Colegio Arena - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 696.17
Cope - Colegio Preparaenem - Goiânia - Setor Marista - Nota: 694.14
Colegio Cope Nexus Filial - Anápolis - Centro - Nota: 692.10
Colegio Agostiniano Ns de Fatima - Goiânia - Setor Aeroporto - Nota: 687.09
Colegio Monsenhor - Inhumas - Centro - Nota: 686.38
Colegio Santo Agostinho - Goiânia - Setor Central - Nota: 682.88
Colegio Simbios - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 679.15
Colegio Progressivo - Goiânia - Cidade Jardim - Nota: 675.67
Colegio Degraus - Goiânia - Setor Sudoeste - Nota: 674.12
Colegio Visao - Goiânia - Setor Bueno - Nota: 672.62
Colegio Prevest - Goiânia - Setor Central - Nota: 669.93
Colegio Solar - Ceres - Nota: 665.05
Mato Grosso
Colegio Ibero Americano - Cuiabá - Porto - Nota: 701.05
Ppe - Prina Pitt Escola - Sinop - Residencial Ipanema - Nota: 680.91
Colegio Notre Dame de Lourdes - Cuiabá - Cidade Alta - Nota: 671.32
Farina Sistema de Ensino - Cuiabá - Areão - Nota: 668.92
Inst Presbiteriano Educacao Simonton - Tangará da Serra - Jardim Tanaka - Nota: 661.89
Lavoisier Centro de Ensino - Rondonópolis - Vila Aurora I - Nota: 658.05
Colegio Avancado de Desenvolvimento Educacional - Sinop - Jardim Maringá - Nota: 657.93
Centro Educacional Vinicius de Moraes - Sorriso - Bela Vista - Nota: 655.14
Colegio Maxi - Cuiabá - Quilombo - Nota: 654.22
Colegio La Salle Atec - Tangará da Serra - Parque Mansoes - Nota: 649.2
Escola Avance - Tangará da Serra - Jardim Cidade Alta - Nota: 648.85
Colegio Leibniz - Rondonópolis - Parque Sagrada Familia - Nota: 644.28
Colegio Isaac Newton - Cin Integral Ita Medicina - Cuiabá - Bau - Nota: 644.25
Colegio Nova Geracao - Primavera do Leste - Nota: 640.23
Master Genesis Alvorada - Cuiabá - Jardim Aclimação - Nota: 638.66
Mato Grosso do Sul
Colegio Classe A - Campo Grande - Monte Castelo - Nota: 718.05
Colegio Lumiere Ensino Fundamental - Dourados - Porto Madero - Nota: 717.33
Colegio Bionatus II - Campo Grande - Jardim dos Estados - Nota: 708.84
Colegio Unigran - Unidade II - Dourados - Jardim Itaipú - Nota: 708.72
Colegio Harmonia - Unidade I - Campo Grande - Jardim dos Estados - Nota: 675.68
Colegio Maestria - Enem e Vestibulares - Campo Grande - Santa Fé - Nota: 674.56
Colegio Almirante Tamandare - Campo Grande - Vila Alba - Nota: 666.98
Colegio Militar de Campo Grande - Campo Grande - Coophatrabalho - Nota: 666.31
Colegio Marista Alexander Fleming - Campo Grande - Vila Gomes - Nota: 662.66
Colegio Master Ltda - Campo Grande - Chacara Cachoeira - Nota: 662.64
Fundacao Educacional Cristo Rei - São Gabriel do Oeste - Primo Maffissoni - Nota: 660.27
Anglo Tres Lagoas - Três Lagoas - Jardim Alvorada - Nota: 659.26
Colegio Maria Montessori - Campo Grande - Centro - Nota: 650.17
Colegio Status - Unidade II - Campo Grande - Jardim Paulista - Nota: 643.44
Colegio Unigran - Dourados - Jardim Tropical - Nota: 637.40
Distrito Federal
Col Podion Ens Fund e Medio - Brasília - Asa Norte - Nota: 746.36
Col Olimpo - Brasília - Asa Sul - Nota: 728.55
Colegio Olimpo Aguas Claras - Brasília - Sul Aguas Claras - Nota: 716.06
Col Galois - Brasília - Asa Sul - Nota: 700.83
C Educacional Leonardo da Vinci - Brasília - Asa Sul - Nota: 692.92
C Educacional Leonardo da Vinci - Unid Norte - Brasília - Asa Norte - Nota: 689.87
Unico Educacional - Brasília - Asa Sul - Nota: 687.99
C Educacional Leonardo da Vinci - Unidade Taguatinga - Brasília - Areal (Aguas Claras) - Nota: 684.65
Col Fleming Asa Sul - Brasília - Asa Sul - Nota: 681.58
C Educacional Sigma - Asa Norte - Brasília - Asa Norte - Nota: 680.72
C Educacional Sigma Aguas Claras - Brasília - Sul (Aguas Claras) - Nota: 678.89
Col Madre Carmen Salles - Brasília - Asa Norte - Nota: 677.61
C Educacional Sigma - Brasília - Asa Sul - Nota: 675.38
Col Coc Lago Norte - Brasília - Setor de Habitações Individuais Norte - Nota: 671.07
Col Marista Joao Paulo II - Brasília - Asa Norte - Nota: 669.44
Acre
Colegio Lato Sensu - Rio Branco - Jardim Tropical - Nota: 679.21
Colegio Sigma - Rio Branco - Bosque - Nota: 676.64
Centro Educacional e Cultural - Meta - Rio Branco - Abraão Alab - Nota: 655.44
Escola de Ensino Medio e Tecnico Placido de Castro - Rio Branco - Jardim Europa - Nota: 635.97
Instituto Santa Teresinha - Cruzeiro do Sul - Nota: 592.73
Colegio Alternativo do Acre - Rio Branco - Conjunto Esperança - Nota: 590.90
Escola de Educacao Basica e Profissional Fundacao Bradesco - Rio Branco - Nova Esperanca - Nota: 581.11
Ifac - Campus Rio Branco - Rio Branco - Xavier Maia - Nota: 575.58
Colegio de Aplicacao Ufac - Rio Branco - Jardim Primavera - Nota: 575.13
Colegio Adventista de Rio Branco - Rio Branco - Loteamento Isaura Parente - Nota: 565.43
Escola Colegio Militar Tiradentes - Rio Branco - Calafate - Nota: 562.74
Escola Associacao Modelar de Ensino a M e - Rio Branco - Santa Quitria - Nota: 556.15
Escola Instituto Imaculada Conceicao - Rio Branco - Quinze - Nota: 549.47
Ifac - Campus Sena Madureira - Sena Madureira - Nota: 547.43
Esc Humberto Soares da Costa - Rio Branco - José Augusto - Nota: 544.89
Amapá
Escola Conexao Aquarela - Macapá - Beirol - Nota: 632.61
Colegio Expansivo - Macapá - Cabralzinho - Nota: 621.16
Colegio Estacao - Macapá - Novo Buritizal - Nota: 620.13
Physics Colegio e Curso - Macapá - Santa Rita - Nota: 614.31
Colegio Santa Bartolomea Capitanio - Macapá - Central - Nota: 611.91
Colegio Irma Maria Jose - Santana - Acquaville - Nota: 611.24
Colegio Conceito Ltda - Macapá - Beirol - Nota: 607.58
Esc Adventista de Macapa - Macapá - Jesus de Nazaré - Nota: 605.09
Centro de Ensino Podium - Macapá - Jesus de Nazaré - Nota: 602.00
Nucleo de Educacao Integrada - Nei - Macapá - Jardim Equatorial - Nota: 594.70
Colegio Equipe Macapa - Macapá - Jesus de Nazare - Nota: 593.13
Escola de Educacao Basica e Profissional Governador Janary Gentil Nunes - Santana - Vila Amazonas - Nota: 589.80
Colegio Elitte - Macapá - Jesus de Nazare - Nota: 583.34
Ifap - Campus Macapa - Macapá - Brasil Novo - Nota: 572.85
Coc Macapa Norte - Macapá - Sao Lazaro - Nota: 559.03
Amazonas
Centro de Ensino Alpha Delta - Manaus - Adrianopolis - Nota: 698.6
Escolas Idaam - Manaus - Cidade Nova - Nota: 695.51
Centro Educacional Lato Sensu III - Manaus - Santo Agostinho - Nota: 687.01
Centro Educacional Lato Sensu - Manaus - Adrianópolis - Nota: 676.23
Lato Sensu IV - Manaus - Cidade Nova - Nota: 668.91
Curso Regular de Educacao a Distancia - Cmm - Manaus - Centro - Nota: 658.95
Laviniense Ensino Integrado e Ce Pingo de Gente - Manaus - Adrianopolis - Nota: 655.52
Fundacao Matias Machline - Manaus - Distrito Industrial I - Nota: 655.08
Colegio Militar de Manaus - Manaus - Centro - Nota: 648.45
Centro Educacional Adalberto Valle - Unidade I - Manaus - Aleixo - Nota: 648.38
Colegio Palas Atena - Manaus - Parque 10 de Novembro - Nota: 641.7
Connexus Ensino Fundamental e Medio Ltda - Manaus - São Francisco - Nota: 627.43
Col Dom Bosco - Manaus - Centro - Nota: 621.80
Colegio Maria Angelim - Manaus - Cidade Nova - Nota: 620.74
Colegio Santa Doroteia - Manaus - Centro - Nota: 616.18
Pará
Colegio Equipe Ltda - Belém - Nazare - Nota: 760.16
Colegio Integrado In - Belém - Nazaré - Nota: 747.52
Physics Colegio e Curso - Belém - Cremacao - Nota: 741.76
Grupo Futuro Educacional Maraba - Marabá - Velha Marabá - Nota: 708.63
Colegio Equipe Cristal - Belém - Parque Verde - Nota: 687.03
Escola de Educacao Basica Centro Educacional Anchieta - Itaituba - Bela Vista - Nota: 683.46
Colegio Militar de Belem - Belém - Souza - Nota: 668.96
Soc de Educ Integ Humana do Brasil - Santarém - Santissimo - Nota: 662.47
Col Sta Catarina de Sena - Belém - Nazaré - Nota: 662.42
Colegio Marista Nossa Senhora de Nazare - Belém - Nazaré - Nota: 661.28
Centro Educacional Escreva Com Ltda - Marabá - Nova Maraba - Nota: 658.69
Colegio Equipe Gentil - Belém - Batista Campos - Nota: 657.92
Colegio Cei - Belém - Campina de Icoaraci - Nota: 657.5
Colegio Dom Amando - Santarém - Centro - Nota: 652.99
E Part E I F M Inst Nsra Dos Anjos - Abaetetuba - Nota: 651.82
Rondônia
Cooperativa Educacional de Vilhena - Vilhena - Bela Vista - Nota: 652.87
Centro de Ensino Classe A - Porto Velho - Centro - Nota: 644.86
Colegio Classe A - Porto Velho - Eletronorte - Nota: 637.89
Instituto Educacional Soma - Ies - Cacoal - Jardim Clodoaldo - Nota: 633.69
Colegio Sapiens - Unidade Intensivo - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 628.28
Centro de Ensino Mineiro - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 617.15
Colegio Dinamico Educacao Basica - Ariquemes - Setor 03 - Nota: 611.51
Maple Bear Porto Velho - Porto Velho - Olaria - Nota: 608.72
Escola Daniel Berg - Cacoal - Centro - Nota: 608.04
Cooperativa Educacional de Cacoal - Cacoal - Centro - Nota: 599.62
Colegio Sapiens - Unidade Jardim America - Porto Velho - São João Bosco - Nota: 598.55
Colegio Adventista de Porto Velho - Porto Velho - Nova Porto Velho - Nota: 591.34
Colegio Sapiens - Unidade Jardim das Mangueiras - Porto Velho - Flodoaldo Pontes Pinto - Nota: 590.30
Colegio Uniao - Ji-Paraná - Centro - Nota: 590.15
Colegio Santa Lucia Filippini - Vilhena - Centro - Nota: 588.78
Roraima
Centro de Ensino Alpha Delta - Boa Vista - Centro - Nota: 649.14
Colegio Militar Estadual de Ensino Fundamental e Medio Cel Pm Derly Luiz Vieira Borges - Boa Vista - Canarinho - Nota: 629.06
Centro Educacional Macunaima - Colegio Fametro - Boa Vista - São Francisco - Nota: 596.70
Claretiano-Colegio - Boa Vista - São Francisco - Nota: 587.03
Esc Instituto Batista de Roraima - Boa Vista - Centro - Nota: 579.39
Ifrr - Campus Boa Vista - Boa Vista - São Vicente - Nota: 568.61
Centro de Educacao Sesc - Boa Vista - Mecejana - Nota: 567.16
Colegio Cathedral - Boa Vista - Cacari - Nota: 562.87
Colegio Adventista de Boa Vista - Boa Vista - Centro - Nota: 562.73
Escola de Educacao Basica e Profissional Fundacao Bradesco Boa Vista-Rr - Boa Vista - Jardim Floresta - Nota: 559.86
Colegio de Aplicacao da Ufrr - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 557.19
Colegio Estadual Militarizado Vitoria Mota Cruz - Boa Vista - Paraviana - Nota: 521.94
Cen de Educ do Trab Joao de Mendonca Furtado - Sesi - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 512.37
Ufrr - Escola Agrotecnica - Boa Vista - Aeroporto - Nota: 508.71
Escola Estadual Monteiro Lobato - Boa Vista - Centro - Nota: 506.88
Tocantins
Colegio Olimpo Palmas Integral - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 700.45
Colegio Coc Integral - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 670.88
Colegio Albert Einstein - Colinas do Tocantins - Nota: 662.71
Colegio Bernardo Sayao de Gurupi - Gurupi - Setor Central - Nota: 658.42
Colegio Marista Palmas - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 658.08
Interacao Vozes Ativas - Capim Dourado - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 648.62
Colegio Presbiteriano Mackenzie Palmas - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 628.4
Centro Educacional de Gurupi - Gurupi - Setor Central - Nota: 625.03
Colegio Guarai - Guaraí - Nota: 623.45
Colegio Intelectus - Araguaína - Vila Rosário - Nota: 620.64
Colegio Nabla e Vestibulares - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 616.30
Centro Educacional Sao Francisco de Assis - Palmas - Plano Diretor Norte - Nota: 613.75
Colegio Genius - Gurupi - Setor Central - Nota: 612.55
Rede de Ensino Proposito-Rep - Paraíso do Tocantins - Nota: 612.17
Uperimm Instituto de Ensino Ltda - Palmas - Plano Diretor Sul - Nota: 608.61