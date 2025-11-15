A- A+

Educação Enem 2025: veja dicas de matemática e ciências da natureza para o segundo dia do exame Os estudantes vão se debruçar em questões de matemática, física, química e biologia neste domingo (16)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 realizará seu segundo dia de provas, neste domingo (16). Os estudantes vão debruçar-se sobre questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

Ao contrário da primeira semana, o segundo domingo tem uma duração reduzida em 30 minutos. Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h.

A realização da prova começa às 13h30 e se encerra às 18h30. Todos os horários são de Brasília.

Na véspera da prova, a Folha de Pernambuco traz dicas dos professores das matérias que vão cair no segundo dia do Enem.

Foco em matemática

O destaque da segunda semana do Enem é matemática. Com 45 questões objetivas, a matéria eleva a pontuação para todos os cursos.

De acordo com o professor de matemática do GGE, Marconi Sousa, é importante para o aluno iniciar a prova pelo conteúdo que mais domina.

Marconi Sousa, professor de matemática do GGE. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Uma dica que o professor passa aos alunos é ter um bom entendimento da prova.

"Normalmente as últimas questões de matemática, independente da cor da prova, tem muitas questões fáceis”, destacou.

O professor ressalta alguns assuntos que sempre estão presentes na prova do Enem. Escalas, função de primeiro e segundo grau, médias, probabilidade e geometria, com destaque para o cilindro.

Natureza

A prova de ciências da natureza tem 45 questões que abordam física, química e biologia.

Segundo os professores, o Enem vem mudando sua característica nas últimas edições com perguntas mais diretas sobre os assuntos.

Professor de química do GGE, Marco Aurélio analisa que essa prova seca é mais fácil para o aluno responder.

"Todos os conceitos químicos são exaustivamente trabalhados, revisados, cobrados em prova, então o aluno chega com toda a bagagem intelectual para responder esse modelo de questão", afirmou.

Fora assuntos clássicos como tabela periódica, termoquímica, e química orgânica, o professor relembra que neste ano se completa 80 anos da bomba atômica e pode cair fissão nuclear.

Marco Aurélio, professor de química do GGE. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O professor de física do Colégio Cognitivo, Rogério Porto, avalia que os principais assuntos são os movimentos, circuito elétrico, ondulatória e a transmissão do calor.

"A maior dificuldade dos alunos é no domínio dos conteúdos, porque as questões são contextualizadas e é preciso ter um cuidado grande ao ler o enunciado para identificar o objeto do conhecimento a ser utilizado", ponderou.

Também do Cognitivo, o professor de biologia Arthur Costa avalia que os principais temas são ecologia, genética, fisiologia, meio ambiente e citologia.

Segundo o professor, a integração com outras matérias fica por conta dos temas relacionados ao meio ambiente.

"Meio ambiente consegue encontrar a maior parte das questões interdisciplinares, como, por exemplo, perguntas que abordam tratamento de água, poluição e conservação de solo", completou.

Veja também