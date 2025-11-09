A- A+

EDUCAÇÃO Enem 2025: estudantes começam a chegar à Unicap para realizar prova Portões se abrem ao meio-dia; Unicap é o maior local de aplicação do Recife

A movimentação de estudantes e acompanhantes nos arredores da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no centro do Recife, é intensa nos momentos que antecedem a aplicação da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), na manhã deste domingo (9).

A Unicap é o maior local de aplicação da prova na capital pernambucana. Os portões da universidade se abrem ao meio-dia e se fecham às 13h, como acontece em todo o Brasil.

O estado de Pernambuco teve um total de 272.299 inscritos. Desse total, 71.331 estudantes são concluintes do ensino médio da rede pública, segundo o Painel do Enem.

Em frente ao bloco B, o aluno Elvis Victor Galdino, de 18 anos, já aguarda pelo momento da entrada. Ele estuda no 3º ano de uma escola que fica no Timbi, em Camaragibe, e pretende cursar Administração ou Engenharia de Software.

“Eu estudei quase que em cima da hora. Consegui ver alguns assuntos e esqueci de outros, mas consegui dar a volta por cima e agora tenho os assuntos completos. Confio que vou passar no Enem. Na minha opinião, com os temas recentes que aconteceram no Brasil e no mundo, eu tenho dois palpites sobre o que pode ser o tema da redação: evasão escolar e adultização”, pontuou.

A mãe dele, a cuidadora de idosos Adelma Pereira, de 51 anos, está confiante que o filho vai fazer uma boa prova. Ela vai esperá-lo na frente da universidade até o final do exame.

“Nessas horas, o nervosismo sempre vem. Para eles [os estudantes], nunca está na hora certa, mas vai dar certo. Ele se preparou bem. Eu quero que ele passe e que faça a faculdade. É o sonho de todas as mães. Desejo boa sorte para ele e todos os que estão por aqui”, declarou.

Horários do Enem 2025:

12h - Abertura dos portões;

13h - Fechamento dos portões;

13h30 - Início das provas;

19h - Encerramento do exame.

Documentos

Para participar do Enem, os participantes devem apresentar um documento de identificação original com foto, emitido por órgãos oficiais, conforme especificado em edital.

São aceitos como documentos válidos: Carteira de Identidade (expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal); documentos de identificação profissional emitidos por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a Lei n.º 9.503/1997; e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997.

Documentos digitais com foto, como e-Título, CIN, CNH ou RG Digital, também poderão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no app Gov.br.

Já para estrangeiros, os documentos válidos são: passaporte; identidade emitida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados, conforme a Lei n.º 9.474/1997; Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), previstos na Portaria n.º 11.264/2020; cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado Parte ou Associado ao Mercosul.



Também serão aceitos os documentos digitais com foto, como a CRNM e o DPRNM, quando apresentados pelo aplicativo Carteira Digital do Migrante. Além dos documentos, os alunos devem portar caneta de tinta preta, fabricada em material transparente. Não é permitido o uso de objetos eletrônicos.

