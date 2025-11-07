A- A+

Mobilidade Enem 2025: estudantes da rede estadual de Pernambuco terão gratuidade em ônibus da RMR Nos dois domingos do Enem 2025, o uso do cartão VEM Passe Livre RMR será desbloqueado

Estudantes matriculados na rede estadual de ensino de Pernambuco que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (9) e no dia 16 de novembro, terão gratuitade nos ônibus.



Nas datas, será liberada a gratuidade para os alunos que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR, para que eles possam se deslocar até os locais onde farão as provas, dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR).



A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (7), pelo governo do estado, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e da Secretaria Estadual de Educação (SEE).

"A gratuidade da passagem oferece tranquilidade para o aluno chegar ao seu local de prova, garantindo que ninguém perca a oportunidade de realizar o Enem em toda Região Metropolitana do Recife. A prova do Enem é o momento mais esperado do ano para os nossos estudantes", destacou a governadora Raquel Lyra.

De acordo com o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, a medida assegura que nenhum estudante fique de fora do Enem.

Reforço na frota

Nos dias de provas do Enem, haverá reforço na frota de ônibus e nas viagens de 24 linhas da RMR. Segundo o CTM, vão circular 164 coletivos, que farão 1.536 viagens ao longo do dia.



Confira linhas que terão acréscimo na frota para o Enem:

020 - Candeias / TI Tancredo Neves

021 - TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 - Joana Bezerra / Boa Viagem

164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 - Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

881 - TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 - TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1913 - TI PE -15 / TI Joana Bezerra

1963 - TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1968 - Ilha de Itamaracá / TI Igarassu

1986 - TI Rio Doce / TI PE-15

1992 - Pau Amarelo

520 - TI Macaxeira / Parnamirim

624 - Brejo

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

645 - Av. Norte (Macaxeira)

202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 - Guabiraba / Derby

642 - Córrego do Jenipapo

645 - Av. Norte (Macaxeira)

710 - Beberibe / Derby

2402 - Parque Capibaribe / Caxangá

2431 - TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe.



Metrô

A Companhia Urbana de Trens Urbanos (CBTU) confirmou que o Metrô do Recife funcionará excepcionalmente nas datas em horário normal, das 5h às 23h, para atender aos usuários que se deslocarão para realizar as provas do Enem.



No domingo (9), no Ramal Jaboatão da Linha Centro, a operação ocorrerá em via singela (quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos) a partir das 13h, para troca de trilhos.



"Isto poderá causar atrasos para os passageiros deste ramal. Diante disso, recomenda-se que os participantes do exame saiam de casa mais cedo", informou a CBTU.

