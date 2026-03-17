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Educação Enem 2025: Inep nega erro na redação e diz que pediu correção na 'apresentação das notas' Candidatos relataram inconsistências nos boletins apresentados

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) negou nesta terça-feira que haja erro nas notas da redação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2025.

Em nota, ela afirmou ainda que pediu para a Cebraspe, empresa responsável pela aplicação da prova, corrija a "apresentação das notas por competências" dos alunos.

"O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) solicitou ao Cebraspe, empresa aplicadora do Enem 2025, correção na apresentação das notas por competências da redação. O sistema já está disponível para acesso", afirmou o instituto, em nota.

A nota da redação do Enem é composta pela soma de cinco competências, cada uma com pontuação de 0 a 200, totalizando até 1.000 pontos. No entanto, há casos em que o total apresentado no boletim não corresponde à soma das notas individuais.

Em um dos exemplos, o candidato recebeu nota final 880, apesar de a soma das competências chegar a apenas 790:

Competência 1: 150

Competência 2: 170

Competência 3: 150

Competência 4: 150

Competência 5: 170

Soma correta: 790 (boletim indicou 880)

Outro caso mostra situação inversa: a soma das competências chega a 820, mas o boletim aponta nota final 760:

Competência 1: 160

Competência 2: 170

Competência 3: 140

Competência 4: 180

Competência 5: 170

Soma correta: 820 (boletim indicou 760)

Há ainda registros em que a soma chega a 800 ou 830 pontos, enquanto o sistema informa 880 como nota final.

O g1 informou que teve acesso aos documentos completos e que os nomes dos candidatos foram mantidos em sigilo.

Além desses exemplos, relatos semelhantes passaram a circular nas redes sociais. Um perfil no X (antigo Twitter) questionou o resultado recebido:

“Alguém me explica o que foi isso que o Inep fez pra me deixar com essa nota.”

Segundo a publicação, as notas foram 130, 170, 130, 140 e 160, o que totaliza 730 pontos, valor que também não corresponderia à nota final exibida no sistema: 640.

Outro ponto diz respeito às explicações percentuais associadas às competências. Em alguns casos, os percentuais informados não correspondem à pontuação atribuída, como situações em que 90% equivaleriam a 180 pontos, mas o candidato recebeu 170, ou ainda casos de 100% com nota inferior a 200.

Após a reclamação de estudantes, o Inep apagou das redes sociais a publicação que anunciava a divulgação dos espelhos da redação, bem como o conteúdo relacionado aos resultados dos treineiros. De acordo com estudantes nas redes sociais, o próprio espelho das provas foi removido, e não era possível, até o começo da tarde de terça-feira, baixar os conteúdos.

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