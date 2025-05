A- A+

EDUCAÇÃO Enem 2025: inscrições começam na segunda (26); prova volta a valer para diploma do Ensino Médio As inscrições do Enem 2025 vão até 6 de junho no site no Inep

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, começam nesta segunda-feira, 26. Nesta edição, além de concorrer a vagas de graduação em universidades públicas brasileiras, em instituições do exterior e de bolsas de estudos em faculdades particulares, os candidatos maiores de 18 anos voltarão a poder utilizar o resultado da prova para conseguir o diploma do Ensino Médio, caso ainda não tenham.

A validade da prova como certificação de conclusão do ensino médio e declaração parcial de proficiência na etapa de ensino havia sido descontinuada em 2017. Na época, a determinação foi de que esse papel seria exclusivamente do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Agora, os brasileiros maiores de idade ainda sem diploma de Ensino Médio poderão recorrer tanto ao Encceja, quanto ao Enem para conseguir a certificação.

As inscrições do Enem 2025 vão até 6 de junho no site no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro.

Outra mudança é que é a pré-inscrição automática alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública.

Segundo o edital, os regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio das escolas públicas estarão automaticamente pré-inscritos. De todo modo, eles precisarão acessar a página do participante para confirmar as informações e escolher a opção de línguas da prova.

"Pela primeira vez, os alunos concluintes de escola pública estarão com inscrição pré-preenchida no sistema, uma forma de simplificar o processo e estimular a participação, disse o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana.

Datas diferentes no Pará: Por conta da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem 2025 será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Quais são as regras para conseguir certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração parcial de proficiência?

O participante deverá indicar a pretensão de utilizar os resultados para conclusão do ensino médio já na inscrição e, ao fazer a prova, terá que atender aos seguintes requisitos:

- Alcançar pontuação igual ou superior a 450 pontos em cada área do conhecimento;

- Alcançar pelo menos 500 pontos na redação;

- Ter 18 anos ou mais na data da primeira prova do exame.

"Após receber o resultado do Enem, os interessados deverão se dirigir a uma unidade dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou às instituições estaduais que tenham firmado termo de adesão com o Inep, levando a documentação necessária para solicitar a emissão do certificado."

