Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2025: inscritos autodeclarados indígenas crescem 89%, desde 2022 Amazonas, Pernambuco e Bahia registram maiores números de candidatos

O Painel Enem 2025, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revela que o número de pessoas inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que se autodeclaram indígenas, cresceu 89% na comparação entre 2022 e 2025.

De acordo com a plataforma, o número passou de 19.980 para 37.489, neste período.

A autodeclaração dos candidatos indígenas é feita no momento da inscrição no exame.

Ao todo, o Enem 2025 registrou 4,81 milhões de inscritos confirmados. Mesmo tendo aumentado, os candidatos indígenas correspondem a 0,77% do total.

Perfil

Em um recorte por sexo, o painel revela que dos inscritos confirmados autodeclarados indígenas, 55,61% são mulheres e 44,39% são homens.

Em relação à escolaridade, o maior número dos inscritos autodeclarados indígenas, disseram estar cursando a última série/ano do ensino médio em 2025. Eles somam 16.610 inscritos confirmados.

O número duas vezes maior (100,63%) que os 8.279 inscritos autodeclarados indígenas que, em 2022, afirmaram estar concluindo o ensino médio.

O segundo maior grupo é de participantes que disseram já ter concluído o ensino médio. Eles somam 14.052.

Entre as unidades da federação, Amazonas foi o estado que mais teve inscritos confirmados autodeclarados indígenas (6.764), seguido de Pernambuco (4.525) e Bahia (3.450).

As universidades que usam a nota do Enem para cotas indígenas podem exigir documentação comprobatória, como a Declaração da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Indígenas brasileiros

No Brasil, estima-se que existam cerca de 305 etnias indígenas, que falam mais de 274 línguas diferentes.

Segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população indígena no Brasil corresponde a 0,83% da população total do país.

Provas

As provas objetivas e a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em 1.804 municípios brasileiros.

As exceções são as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. Devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro, nessas localidades as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Os participantes fazem provas de quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias que, ao todo, somam 180 questões objetivas.

Os participantes também são avaliados por meio de uma redação, que exige o desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, a partir de um problema.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído em 1998.

Os resultados podem ser usados para acesso a universidades públicas, para concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas, para pleitear o crédito estudantil para o pagamento das mensalidades de faculdades privadas, para ingresso sem vestibular em faculdades, para estudar em Portugal, para autoavaliação e certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência nessa etapa do ensino básico.

Para saber mais sobre o exame, acesse o link criado pelo Inep com respostas às perguntas mais frequentes.

