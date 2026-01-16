A- A+

ENEM Enem 2025: pernambucano nota mil na redação citou Clarice Lispector e quer cursar direito Aos 19 anos, Wellington Ribeiro atingiu a nota máxima na redação

Wellington Ribeiro, de 19 anos, foi um dos pernambucanos que tirou nota mil na redação do Enem 2025. Natural de Barreiros, na Mata Sul do estado, ele fez todo o Ensino Médio no Recife.

O estudante fez o Enem em 2025 pela quarta vez, sendo a segunda com possibilidade de entrar nas instituições de ensino.

Aluno do Curso Fernanda Pessoa desde 2022, ele foi comemorar o resultado no local nesta sexta-feira (16).

“É uma realização. Foi muito esforço e batalha para chegar nesse resultado”, disse o estudante em entrevista à Folha de Pernambuco.

Com uma base sólida para redação, Wellington explicou que o foco neste ano foi a evolução em gramática para evitar a perda de pontos.



A redação nota mil teve como repertório o conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector, além de referências a Lei dos Sexagenários e ao sociólogo Ruy Braga.

Aluno do Curso Fernanda Pessoa desde 2022, Wellington Ribeiro foi comemorar o resultado com a professora | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Wellington Ribeiro tem como objetivo cursar direito na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). “Estou muito confiante, a redação é um diferencial nesse curso pelo peso grande na nota”, disse.

Resultado de muita dedicação nos últimos anos, o aluno nota mil da redação deu algumas dicas aos estudantes.

“Por mais que seja difícil, é importante tirar um tempinho para ler um livro e interpretar um texto de fato. Às vezes, a gente acha que a redação está muito boa mas quando vai ler não faz muito sentido e não tem conexão. Além disso, não subestimar a gramática”, completou.

