EDUCAÇÃO Enem 2025: portões da Unicap são fechados; aluna chega ao bloco B no último segundo Mãe da estudante afirmou que trânsito intenso complicou chegada

O fechamento dos portões do bloco B da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no centro do Recife, foi marcado por agitação e torcida para que todos os estudantes conseguissem entrar para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

A primeira fase da prova acontece neste domingo (9) e eles tiveram até 13h para chegar ao local. Não houve registro de atrasados no bloco B. Porém, a estudante Mariana Vitória, de 18 anos, foi a última pessoa a entrar.



Ela chegou correndo, chorando e nervosa, exatamente às 13h. É a primeira vez que participa da prova, desejando cursar Tecnologia da Informação. Veja o vídeo.

Segundo a mãe da jovem, Cristiana dos Santos Pereira, que é técnica de enfermagem e tem 37 anos, o trânsito intenso complicou a chegada dela. As duas moram em Sítio Novo, Olinda. Cristiana conseguiu deixar o lanche da jovem, assim que ela entrou.

“Foi muita correria para poder chegar. O trânsito estava ruim, até para pegar ônibus e transporte por aplicativo. Deu certo. Agora, está nas mãos de Deus. Ela de preparou um pouco. Está muito nervosa”, comentou.

Cristiana dos Santos Pereira, mãe de estudante que chegou no último minuto para fazer Enem na Unicap. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A partir das 13h30, os estudantes terão cinco horas e 30 minutos para responder questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; e ciências humanas e suas tecnologias. Eles podem sair a partir das 15h30, mas sem levar o cartão de questões para casa. Quem desejar fazê-lo terá que esperar até às 19h.

Números

Pernambuco teve um total de 272.299 inscritos. Cerca de 5.500 alunos fazem na Unicap.

Do número estadual, 71.331 estudantes são concluíntes do ensino médio da rede pública, de acordo com o Painel do Enem.

