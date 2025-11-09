A- A+

Educação Enem 2025: primeiro dia de provas teve 27% de abstenção, diz Ministro da Educação Camilo Santana anunciou que a prova ocorreu sem intercorrências graves

O governo federal divulgou neste domingo um balanço do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.

A abstenção foi de 27%, repetindo o porcentual das últimas três edições (26,6% em 2024, 28,1% em 2023 e 28,3% em 2022). Os dados foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, em entrevista coletiva.

— Tivemos ausência de 27%, repetindo o dado de 2024. Foi tudo muito tranquilo — afirmou o ministro da Educação. Segundo Santana, a prova ocorreu sem intercorrências graves e 3.240 participantes foram eliminados por infringir as regras do Exame.

— Foi um Enem fantástico. Pouquíssimas intercorrências — acrescentou Palácios.

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. A prova exigiu que os candidatos escrevam um texto dissertativo-argumentativo sobre temas que abordem questões políticas, culturais, sociais, tecnológicas.

A primeira etapa do Enem 2025 teve questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação.

Os candidatos retornarão aos locais de prova no próximo domingo, para o segundo dia de aplicação do exame, quando serão testados os conhecimentos nas áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Neste ano, mais de 3,9 milhões de candidatos se inscreveram para participar do exame, que será aplicado em dois domingos consecutivos — nos dias 9 e 16 de novembro —, com 180 questões de múltipla escolha e uma redação.

